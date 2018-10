Tanja Meluhn fertigt unter anderem Karten von Fußball-Bundesligisten. (fotos: PETRA STUBBE)

Vahr. Im Erdgeschoss-Mittelgang des Einkaufszentrums sind lange, schmale Tische aufgebaut, auf denen Kunsthandwerker und -handwerkerinnen ihre Produkte präsentieren. Viele von ihnen bieten Kreatives und Schönes an. Ideal ist es natürlich, wenn beides zusammenkommt. Doch viele Besucher in der Berliner Freiheit gehen achtlos an den Ständen vorbei. Das kann daran liegen, dass einige der Aussteller ihr Handwerk sehr viel besser verstehen als die Warenpräsentation. An den Ständen, an denen wenige Produkte übersichtlich ausgelegt sind, verweilen die Besucher häufiger als an solchen, die ihr gesamtes Angebot in wilder Ordnung aufbauen.

Hartmut Meier hat einen Stand, an dem er fast nur Taschen anbietet. Der gelernte Dreher hat sich für den Ruhestand ein geruhsames Hobby ausgesucht. Er hat Nähen gelernt und bastelt nun selbst gebaute Motive auf einfarbige Leinentaschen. Er nennt sie „Bremen-Büdel“, für die er abgetragene Jeans von Bekannten sammelt. Er trennt sie auf und baut sie auf den Taschen neu zusammen. Da gibt es Werder-Taschen – das besondere Einkaufserlebnis für Fußballfans. Aber er hat auch andere Motive. Ein paar Taschen sind etwa mit Gobelin-Stickereien verziert, die er von seinem Vater geerbt hat. Meier verziert auch Mützen.

So macht er etwa Weihnachtsmützen, die er fertig kauft und dann mit einem aufgenähten Tannenbaum verziert. Seinem Kaninchen züchtenden Freund hat er ein Angora-Kaninchen auf die Mütze genäht, dessen Initialen dazu gestickt und ihm das Ganze zum Geburtstag geschenkt. Einmal angestupst, hört er nicht mehr auf zu erzählen. Auf die Frage, ob es sich für ihn lohne, sagt er: „Ich hab‘ da viel Spaß dran.“ Leben könne er davon nicht, aber er komme durchaus auf seine Kosten.

Margarete Holling hat ebenfalls einen überschaubaren Stand. Sie näht Schaals und Loops und verkauft Broschen als Loop-Halter. Die Loops werden ja recht kunstvoll um den Hals geschlungen und sollen dann fixiert werden.

Die Broschen fertigt ihr Mann. Sie sind mit einem Gummiband ausgestattet. So braucht man keine Nadeln einzustechen. Das Gummiband hält die Brosche zuverlässig. Ihre Tochter hat die Loophalter mit der Bemerkung kommentiert: „Das ist hübsch und praktisch für‘n Pferdeschwanz.“ Margarete Holling sagt dazu: „Aber es hat ja nicht jeder einen Pferdeschwanz.“ Sie bietet auch Ringe und Ketten an und hat niedliche Miniaturtaschen, in denen man die Ringe nach Hause tragen kann.

Tanja Meluhn gestaltet seit etwa acht Jahren Ansichtskarten. Sie hat inzwischen ein gewaltiges Sortiment aufgebaut. Die Karten sind dreidimensional. Sie klebt kleine Objekte auf die Karten und kreiert so hübsche Motive. Der einzige Nachteil ist wohl, dass man die Karten in Umschlägen verschicken muss. Sonst würden die Sortiermaschinen die schönen Motive zerstören.

Ihr Renner sind Karten mit den Signets verschiedener Fußballklubs. Werder Bremen steht naturgemäß ganz oben, aber sie hat auch den BVB, Bayern und viele andere im Sortiment. Die Nachfrage, sagt sie, sei sehr gut. „Besonders hier in Bremen, ‚Werder‘ läuft.“

Karla Rothe ist aus Kirchhuchting angereist. Sie bietet Marmeladen, Chutneys, Säfte und fröhliche, selbst gestrickte Strümpfe und Socken. Sie macht alles selbst, oder zumindest fast alles. Eine ihrer Marmeladen ist eine Mischung aus Rhabarber und Marzipan. Das Marzipan macht sie nicht selbst, das kauft sie fertig. Sie sagt dazu: „Das wird sehr gern genommen und schmeckt sehr gut. Da ist richtiges Marzipan drin, nicht nur Aroma.“

Dann steht da noch eine Spezialität aus grünen Tomaten. Sie erklärt: „Das ist ein süßer Brotaufstrich. Schmeckt weder nach Ketchup noch nach Tomate, ist aber süß und sehr lecker.“ Sie stellt auch Löwenzahngelee her, für den sie nur die gelben Blütenblätter verwendet. Es gibt außerdem Rosengelee aus ihrer Produktion. Dazu verwendet sie wohlriechende Blütenblätter von Rosen, die sie in selbst gemachtem Apfelsaft aufkocht. Sie erklärt: „Und dann muss das stehen, dann wird es durchgesiebt und es kommt ganz normal Gelierzucker dazu. Aber es riecht richtig nach den Rosen.“ An einem Stand sind selbst gemachte Lichterketten erhältlich. Die Kunsthandwerkerin, die leider zu schüchtern ist, ihren Namen zu nennen, fertigt kleine, kegelförmige Lampenschirme für die winzigen Lampen von handelsüblichen Lichterketten an. Die Schirme sind mit verschiedenen Motiven verziert. Da sind florale Motive, die sich gut mit Blumen verbinden. Es gibt natürlich „Werderschirme“ für den geneigten Fußballfreund. Ihr Sortiment ist vielseitig und gut präsentiert. Die Kunsthandwerkerin nutzt die Wartezeit auf Kunden mit Stricken. Klar, dass sie auch Gestricktes anbietet.

Alle Kunsthandwerker sagen, in der Weihnachtszeit gebe es mehr Interesse an ihren Produkten. Denn ihr Angebot umfasst viele schöne Dinge, die sich als Geschenk sehr gut eignen.