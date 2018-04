„Wir wussten anfangs ja gar nicht, was wir wollten und wo es hingeht“, erzählt Bergit Rugulies-Taege, die Vorsitzende des Fördervereins „Buche“. Seit zwanzig Jahren besteht nun die Stadtteilbibliothek in Sebaldsbrück, die vollständig ehrenamtlich geführt wird.

Nachdem die Stadtteilbibliotheken in der Esmarchstraße und in der Parsevalstraße ihre Pforten geschlossen hatten, schlossen sich einige Bewohnerinnen und Bewohner aus Sebaldsbrück zusammen, die sich mit den neuen Gegebenheiten nicht abfinden wollten. Sie gründeten im Juli 1997 den Förderverein Buche und fanden bald einen Raum in der „Hauswirtschaftlichen Berufsschule“ an der Sebaldsbrücker Heerstraße. „Wir sind in die Lücke gesprungen, als die anderen Bibliotheken zugemacht haben. Damals haben wir aus dem Bestand der alten Bibliotheken etwas abbekommen, damit haben wir dann unsere Regale befüllt“, erklärt Bergit Rugulies-Taege. Außerdem sei der Förderverein von Anfang an vom Beirat unterstützt worden, ergänzt Birgitta Geißler, die Kassenwartin des Vereins.

Doch dieser Anfang war nicht leicht: „Wir wussten ja nicht, was die Leute lesen wollen“, sagt Kirsten Reininghaus, die zweite Vereinsvorsitzende. „Das, was wir hatten, war von allem ein wenig und nichts vernünftig.“ Zu Beginn der Ausleihe gehörten 30 Mitglieder zum Verein, und es wurde überlegt: „Was würden wir selber erwarten? Was fanden wir selber gut? Das war ein langer Prozess, bis wir wussten, wo es langgeht“, sagt Kirsten Reininghaus. Und da der Verein zunächst mit wenig Mitteln dastand, haben die Mitglieder angefangen, Bücherflohmärkte zu organisieren und mit dem eingenommenen Geld Neuanschaffungen zu tätigen: „Im Laufe der Jahre sind die Flohmärkte zu einer regulären Einnahmequelle geworden“, erzählt Bergit Rugulies-Taege.

Im Jahr 2011 erfolgte der Umzug in die jetzigen Räume in der Parsevalstraße 2. Im Unterschied zu den städtischen Bibliotheken wartet die Buche übrigens mit einem reduzierten, aber dafür stets aktuellem Sortiment auf. „Wenn die Leute dreimal herkommen und es gibt nur Altes, dann kommen sie ja nicht wieder“, sagt Kirsten Reininghaus. Das Angebot der Buche hat sich im Laufe der Zeit den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer angepasst: In den Regalen stehen Biografien, Krimis und Kinderbücher, aber auch Bücher über Kochen, Backen und Handwerken und sogar Hörbücher. „Und es gibt bei uns nur gebundene Bücher und keine Taschenbücher“, betont Kirsten Reininghaus. Und was es in der Buche nicht gibt, kann sowohl von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch von den Nutzerinnen und Nutzern in ein Wunschbuch eingetragen werden. Sehr persönlich gehe es zu in der Buche und Probleme mit Vandalismus und Diebstahl gebe es daher so gut wie überhaupt nicht, erklärt Bergit Rugulies-Taege. Nicht ohne Grund: „Hier in Sebaldsbrück gibt es nicht so viel, wo man sich treffen kann und die Leute merken, dass die Atmosphäre hier nett ist und immer dieselben Leute da sind. Das hat auch einen sozialen Charakter.“ Und besonders die Älteren und die Kinder wüssten die kurzen Wege zur Buche zu schätzen.“ Zwischenzeitlich haben wir schon überlegt, ob wir noch zeitgemäß sind. Doch gerade die persönliche Ansprache und der Umstand, dass wir noch alles per Hand und ohne Computer machen, wird sehr wertgeschätzt.“ Denn bei aller modernen Technik: „Wenn die Kinder lesen lernen wollen, brauchen sie das Buch“, sagt Rugulies-Taege.

18 Vereinsmitglieder sind derzeit aktiv beteiligt, 300 Mitglieder, also Nutzer mit einem Bibliotheksausweis, hat der Verein insgesamt. „Ein Großteil der Mitarbeiter macht schon ganz lange mit“, sagt Bergit Rugulies-Taege, „wir haben keine große Fluktuation und sind zusammen älter geworden.“ Daher freue sich der Verein über Zuwachs: „Es wäre auch schön, wenn mal was Neues in die Gruppe käme.“ Das ganze Jahr soll mit ausgewählten Veranstaltungen das 20-jährige Bestehen der Buche gefeiert werden. Den Auftakt macht am Freitag, 16. Februar, von 18 bis 20 Uhr ein Krimi-Flohmarkt, um 20 Uhr gibt es eine Krimilesung: Gabriele Möller-Lukasz und Guido Gallmann vom Bremer Theater lesen aus Roald Dahls „Lammkeule und andere Geschichten“. Der Eintritt ist frei, wie immer übrigens bei Veranstaltungen der Buche: „Damit es sich jeder leisten kann, hierher zu kommen“, betont Birgitta Geißler. Die drei Mitarbeiterinnen aus dem Vorstand freuen sich über einen regen Besuch, und Bergit Rugulies-Taege sagt: „Sie dürfen uns kennenlernen und Mitglied werden.“