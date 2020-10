In Hemelingen gibt es mehrere Immobilien, die unter dem Verdacht stehen, dass dort prekäre Wohnverhältnisse herrschen. (Karsten Klama)

In Hemelingen leben osteuropäische Leiharbeiter, aber auch ganze Familien, in sehr beengten Verhältnissen. In mehreren Ortsteilen ist es deswegen bereits zu Konflikten mit den Nachbarn gekommen. Der Ausschuss für Soziales und Inneres hat in seiner jüngsten Sitzung nach Lösungen gesucht. Das Ergebnis: Von Hemelingen aus wird es eine Initiative zur Änderung der Landesbauordnung geben.

„Es sind mehrere Bürgeranträge und Beschwerden beim Ortsamt eingegangen“, berichtete Ortsamtsleiter Jörn Hermening zu Beginn der Sitzung. Tatsächlich gibt es in Hemelingen mehrere Immobilien, die unter dem Verdacht stehen, dass dort prekäre Wohnverhältnisse herrschen. Der Ausschuss vermied es nach einer vorherigen Absprache mit der Polizei Bremen unter Verweis auf strafrechtlich relevante Ermittlungen über einzelne Fälle oder Adressen zu sprechen, sondern griff das Thema grundsätzlich auf.

„Ich halte es dennoch für sinnvoll zu sagen, was für Probleme es gibt“, wandte Christa Komar (Grüne) ein. „Es sind Ruhestörungen, viele Leute, die an einem Ort wohnen und wo alle paar Wochen ein Wechsel stattfindet.“ Einige Leiharbeiter werden nur für drei Monate nach Deutschland geholt. Bei solchen befristeten Überlassungen können Unternehmen Sozialabgaben sparen. Es gehe aber auch um Müll und Müllplätze, so Komar weiter. Jörn Hermening ergänzte, dass es auch Verdachtsfälle zu Verstößen gegen die Corona-Verordnungen gegeben habe und Beschwerden über verdreckte Innenhöfe.

Mutmaßlich kommen viele der Leiharbeiter aus Bulgarien. Ein Anlaufpunkt für diese ist das Projekt Binnen-Plus der Inneren Mission. Mitarbeiterin Nadia Ianeva machte deutlich, dass es sich bei den Menschen aber nicht um „die Bulgaren“ handelt. „Es sind auch türkischstämmige Bulgaren und christliche und muslimische Sinti und Roma.“ Mit Unterstützung des Vereins seien bereits mehrere Familien in geeignetere Wohnungen umgezogen. Carolin Bischoff, Koordinatorin bei der Inneren Mission, sagte: „Wenn Menschen in so einer Situation sind, ist es sehr schwer, da raus zu kommen, wenn sie die Sprache nicht sprechen oder die finanziellen Mittel nicht haben.“ Deswegen blieben Menschen in Wohnverhältnissen, die eigentlich nicht haltbar seien.

Keine Begrenzung der Personenzahl in einer Wohnung

Carsten Koczwara (Die Partei) griff das Thema Entlohnung von Leiharbeitern auf. „Sie haben gesagt, dass Geld reiche oft nicht. Ich sehe da die Regierungskoalition in der Pflicht, den Mindestlohn auch für Leiharbeiter anzupassen, sonst haben wir das Problem noch in Jahren.“ Tatsächlich gilt auch für Leiharbeiter der Mindestlohn. Davon gehen allerdings unter anderem Kosten für die Unterkunft und die Vermittlungsagenturen ab. In Zusammenhang mit Leiharbeitern bei fleischverarbeitenden Betrieben wird außerdem von Wuchermieten für einfache Zimmer berichtet. Nadia Ianeva sprach auf Bremen bezogen von Mietkosten von bis zu 300 Euro für ein Bett in einem Mehrbettzimmer.

Juri Getke von Bauressort machte deutlich, dass die Landesbauordnung ein stumpfes Schwert gegen die Überbelegung von Wohnungen ist. „Es gibt keine Begrenzung für eine Personenzahl in einer Wohnung.“ Etwas anderes sei eine Einzelzimmervermietung. „Das muss beantragt werden und es wird im Rahmen der Bauordnung geprüft, ob die Rettungswege und der Brandschutz gegeben sind.“ Wenn Arbeiter aber eine ganze Wohnung oder ein Haus anmieteten, sei dies wie eine Wohngemeinschaft. „Es gibt keine Bedingung, dass eine bestimmte Anzahl an Bewohnern eine bestimmte Anzahl an Badezimmern benötigt.“ Diese Aussage sorgte für Erstaunen im Ausschuss. „Da kümmert sich keiner drum, ob Menschen in Dreier-Etagenbetten schlafen oder im Gartenhaus?“, fragte Christa Komar und wies daraufhin, dass es in jedem Übergangswohnheim feste Vorgaben gebe. „Das gibt die Bauordnung nicht her“, erklärte Getke.

Dirk Bülow, Polizeirevierleiter in Hemelingen, sprach von einem langen Atem, den die Verwaltung haben müsse. „Wir sind schon jetzt in engem Kontakt mit dem Ordnungsamt und der Bauordnung.“ Er verspreche sich aber viel von einer neuen Koordinierungsstelle, in der alle beteiligten Behörden an einem Tisch sitzen. „Wir können uns dann gezielt einzelne Häuser vornehmen.“ Ein Instrumentarium sei außerdem das Bremische Wohnungsaufsichtsgesetz. Er warnte aber vor überzogenen Hoffnungen. „Das ist ein langer, langer Verwaltungsweg mit Möglichkeiten zu Widerspruch und Klagen. Wir können ein Objekt nicht einfach stilllegen.“ Der Revierleiter mahnt die Hemelinger Bürger eindringlich, sich an die Gesetze zu halten. „Ich warne davor, fremde Grundstücke zu betreten und Fotos zu machen, das erfüllt den Tatbestand des Hausfriedensbruchs“, betonte er. Selbst die Polizei dürfe nicht ohne Weiteres Privatgrundstücke betreten. Seine Bitte bei Auffälligkeiten: „Wenden Sie sich an uns.“

Hermening und Bülow machten deutlich, dass nicht alles, was einem nicht gefalle, straf- oder ordnungsrechtlich relevant sei. Beispiel Sperrmüll: Solange keine Gefahr davon ausgeht, kann dieser auf einem Grundstück gelagert werden. Nicht schön für die Nachbarn, aber hinzunehmen. Dennoch: „Wenn es zu Geruchs- oder Lärmbelästigung kommt, dann ist das ein Fall für die Polizei“, so Bülow. Bürger sollten sich dann an den Zentralruf der Polizei (0421/36 20) wenden.

Timo Nobis (SPD) forderte den Beirat zum Handeln auf. „Die Landesbauordnung ist entstanden, als man sich solche Zustände noch nicht vorgestellt hat.“ Der Beirat solle einen Antrag formulieren, dass die Landesbauordnung angepasst werden müsse. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die anderen Beiräte nicht anschließen.“ Unverständlich sei es, dass es für Hühnerhaltung Vorgaben gebe, aber keine für Menschen. „Da müssen Änderungen her.“ Der Beschluss ist für die kommende Beiratssitzung geplant.