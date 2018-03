Und das nicht nur auf dem Speiseplan, sondern auch über die Dekoration und ein Kultur- und Veranstaltungsprogramm.

Die erste Woche steht unter dem Motto „Ahoi! Volle Fahrt voraus“. Auf der Menükarte steht also Bremer Knipp, Kükenragout und Pluckte Finken. Höhepunkt der Veranstaltungen ist ein Auftritt des Schauspielers und Regisseurs Michael Hans Herrmann. Unter dem Titel „Ein Kapitän taucht auf“ bringt er Seemannsstimmung in das Pflegeheim. Als Kapitän aus der Hansezeit erzählt Herrmann auf humorvolle Weise Geschichten mit wahrem Kern: Zum Beispiel, dass der Bremer Hafen früher nicht mitten an der Weser lag, sondern an der Balge. Am Sonntag, 11. März, wird er um 16 Uhr im Caritas-Haus St. Laurentius, Stellichter Straße 8 auch singen: „Ein Seemann hat immer ein Lied auf den Lippen“, sagt Herrmann.

Die weiteren Themen der Typisch Bremen-Aktionswochen: „Aus der alten Heimat“, „Unser Wochenmarkt“ und „Ischa Freimaak“. Die Idee ist durch das Kochbuch zum 100-jährigen Bestehen der Caritas Bremen entstanden. Dort hatten Pflegeheim-Bewohner und geflüchtete Jugendliche ihre Lieblingsrezepte mit zugehöriger persönlicher Geschichte veröffentlicht.