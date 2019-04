Bald Vergangenheit: die Postbank im Einkaufszentrum Blockdiek. (PETRA STUBBE)

Ende Mai schließt die Postbank ihre Filiale im Einkaufszentrum Blockdiek. Bankgeschäfte sind dort künftig nicht mehr möglich. Wer Bargeld benötige, lasse sich das an der Tankstelle auszahlen, empfiehlt die Postbank. Und für Briefe, Einschreiben und Päckchen ist künftig „Kabel Freytag“ in der Max-Säume-Straße 20 zuständig – demnächst eine sogenannte Partnerfiliale der Post. Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD) kritisiert den Rückzug aus Blockdiek, wie er sagt.

Bargeld von der Tankstelle

Seit rund einem Jahr ist klar, dass die Postbank sich aus Blockdiek verabschieden wird. Am Dienstag, 21. Mai, ist es soweit – dann öffnet die Filiale im Einkaufszentrum zum letzten Mal. Was für die Menschen im Stadtteil nach einem endgültigen Aus klingen mag, ist für die Postbank ein „Wechsel von Standort und Ansprechpartnern“, wie es in der Pressemitteilung dazu heißt. Für die Bargeldversorgung stehe die Filiale in Hemelingen zur Verfügung und darüber hinaus könnten Bankkunden die Shell-Tankstelle in der Osterholzer Heerstraße aufsuchen. Eine weitere Empfehlung lautet: Beim Supermarkt-Einkauf an der Kasse mit EC-Karte zahlen und in diesem Zuge Geld vom Girokonto abheben. „Cashback“ nennt sich dieses Verfahren.

Für Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD) ist das alles keine zufriedenstellende Lösung. Die Verlagerung der Dienstleistungen sei nichts anderes als ein „Rückzug der Post aus Blockdiek“, sagt er auf Nachfrage des Stadtteil-Kurier und verweist in diesem Zusammenhang auf die Änderungen beim Brief- und Paketgeschäft. Es sei absehbar, dass die Menschen im Umkreis bald weitere Wege in Kauf nehmen müssten, so Haase. Die Postbank sieht das anders. Sie beruft sich auf die Einrichtung der neuen „Partnerfiliale“. Der Schalter der Deutschen Post steht künftig bei „Kabel Freytag“, der gleich neben dem Blumenladen in der Max-Säume-Straße 20 liegt – und damit ganz in der Nähe der jetzigen Filiale.

Wenig Platz für Lagerung von Sendungen

In seinem Laden vermarktet Inhaber Orhan Freytag Verträge für Internet, Telefon und TV sowie Strom- und Gasverträge. Sechs Tage in der Woche ist er von 10 bis 18 Uhr für seine Kunden da, sagt er. Von dem Post-Geschäft verspricht er sich mehr als nur zusätzliche Einnahmen, er hofft auf mehr Laufkundschaft. „Jeder Postkunde, der reinkommt, sieht, was wir hier anbieten“, äußert der Geschäftsmann seine Erwartungen. In den nächsten Wochen erwartet Freytag einen Techniker der Deutschen Post, der die Voraussetzungen schaffen werde. Praktisch bedeute das: „Eine 80-Zentimeter-Theke neben dem Vodafone-Tresen, mit einer Kasse von der Post und einer Paketwaage“, erklärt Freytag die Veränderungen in seinem Laden. Dort werden er und seine derzeit zwei Teilzeit-Angestellten, Briefmarken verkaufen, Briefe annehmen und sich um Einschreiben, Päckchen und Pakete kümmern. Letzteres allerdings mit Einschränkungen, lässt der Inhaber schon mal wissen und verweist auf den begrenzten Platz: „Der Tresen ist nicht sehr groß. Pakete, die breiter sind, als etwa 60 Zentimeter, werde ich wohl nicht annehmen können.“ Ähnlich verhalte es sich mit der Lagerung von nicht zugestellten Sendungen, die DHL bei ihm abladen wird. „Wenn es zu viel wird, wird das umverteilt, auf die nächstgelegene Filiale. Das geht dann in die Berliner Freiheit.“

Supermarktkasse soll Bankschalter ersetzen

Beiratssprecher Wolfgang Haase sieht darin eine Bestätigung seiner Befürchtung und betont: „Wir haben insgesamt große Sorge, dass wir in Osterholz nicht mehr gut versorgt werden. Vor allem für ältere Menschen ist das ein Problem.“ Besonders kritisch bewertet er das „Cashback“-Verfahren, wenn es – wie in diesem Fall – kein zusätzliches Angebot darstelle, sondern einen Bankschalter ersetzen solle. Zum einen seien viele Menschen auf persönliche Beratung und Hilfestellung am Schalter angewiesen und zum anderen zwinge es dazu, in einen Supermarkt zu gehen. „In Blockdiek ist das zum Beispiel Rewe. Ich muss dann dort einkaufen, um an Bargeld zu kommen. Die Wahlfreiheit ist gar nicht mehr gegeben, das ist nicht in Ordnung“, sagt Haase. Und was die Auslagerung des Paket- und Briefgeschäfts betrifft, lautet sein Fazit: „Das Postwesen ist von jeher eine hoheitliche Aufgabe des Staates gewesen. An diesem Beispiel sehen wir, was uns die Privatisierung bringt. Ich finde das bedauerlich.“