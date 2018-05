Ulrike Brinkhoff (v.l.), Staatsrätin Carmen Emigholz und Renate Schütz begrüßen die Gäste zum Tag der offenen Atelier. (Walter Gerbracht)

"Wenn ich die Kommunikationsdichte und den Lärmpegel richtig einschätze, kommen Sie auch ohne meine Worte aus" – mit dieser Beobachtung begrüßt Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz Künstler und Gäste zur Vernissage im Vorfeld des Tags der offenen Ateliers im Kukoon. In diesem Moment ist es jedoch mucksmäuschenstill, die Menschen im Raum und vor den sommerlich geöffneten Fenstern blicken aufmerksam in ihre Richtung. Noch vor wenigen Sekunden war das anders, jeder Beobachter konnte den Eindruck bekommen: Hier ist was los, hier herrscht gute Stimmung.

„Es erinnert mich an den Prenzlauer Berg, damals, kurz nach der Wende“, sagt Silke Polewka. Seit einem dreiviertel Jahr lebt sie in der Neustadt. „Hier ist so eine Aufbruchstimmung. Ich bin total glücklich, dass direkt neben meiner neuen Wohnung so tolle Sachen passieren.“ Die Neustädter machen es ihr leicht, sich zu integrieren, erzählt sie. Und dann dieses künstlerische und doch ganz unaufgeregte Flair – die Religionswissenschaftlerin bedauert es, dass sie kaum die Zeit finden wird, eines oder mehrere der insgesamt 38 geöffneten Ateliers zu besuchen, um dort weitere Kunstschaffende ihres Stadtteils kennenzulernen.

Einblicke in die Hinterhöfe

Damit steht sie nicht allein da. Melanie Gruhl aus dem Atelier Blaugrau hat zum Tag der offenen Ateliers am Sonnabend zum ersten Mal als Künstlerin ihre Werkstatt geöffnet. Bisher hatte sie als Besucherin die Gelegenheit der offenen Ateliers genutzt, um unerkannt Kollegen in die Werkstatt zu schauen und die Künstlergemeinde ein wenig kennenzulernen. Das habe sie sehr genossen, erzählt die Malerin und Fotografin. „Es ist auch toll, was für hübsche Ecken man dabei entdecken kann“, sagt sie. Seit zwei Jahren lebt sie in der Neustadt, und sie fragt: "Wann nimmt man sich schon die Zeit, im normalen Alltag seine Umgebung bis in die Hinterhöfe zu erkunden?"

Für beides hat sie diesmal keine Zeit. Zusammen mit 14 anderen wurde sie neu in die Gemeinschaft aufgenommen. Doch trotz der Vorbereitungstreffen zum Tag der offenen Ateliers fällt es ihr schwer, die noch bis zum 1. Juni ausgestellten Kunstwerke im Kukoon deren Erschaffern zuzuordnen. Dabei gibt es neben vielen Malereien und Grafikarbeiten auch Bildhauereien, Möbel und Schmuck zu sehen. Irene Maria Borgardt zeigt kleine Figuren wie einen Buddha aus ihrer Glasmanufaktur, auch Schals und Modekunst gehören dazu. Stattdessen hat Melanie Gruhl vermutlich am Sonnabend allerlei Fragen von vielen Besuchern und Besucherinnen in ihrem Atelier beantworten dürfen.

Mehr als 60 Gäste

Erfahrungsgemäß erwartete Ulrike Brinkhoff bei gutem Wetter 60 oder gar mehr Gästen in ihrem Atelier in der Pappelstraße. Die Malerin ist Mit-Initiatorin der Veranstaltung, die in diesem Jahr zum siebten Mal das Netzwerk der Künstlergemeinde im Stadtteil für alle Interessierten sichtbar hat werden lassen. „Das sind vor allem auch oft Leute, die nicht in Ausstellungen kommen“, sagt die Künstlerin. Direktes Feedback für die eigenen Arbeiten zu bekommen, der Austausch mit den Menschen über ihre Kunst: Das ist eine wertvolle Kehrseite für die teilnehmenden Kreativen jenseits von kommerziellen Strebungen.

Maren Krämer von „Tüta“ in der Yorckstraße findet den Druck, für die Gäste aufzuräumen, auch sehr praktisch. Sie fertigt Taschen aus verschiedensten Materialien, zum Beispiel aus Lkw-Plane. Doch welche Arbeiten sind noch aktuell, was lohnt wirklich, gezeigt zu werden, was hat seine Zeit überdauert? So bringt sie nicht nur Ordnung in ihre Räume: Durch diesen Tag fühlt sie sich auch zu neuen Entwicklungen herausgefordert. Überhaupt mag sie es, wenn ihr Atelier am Besuchstag vorzeigbar ist, kreative Prozesse verursachen doch oft erst einmal eine ordentliche Portion Chaos.

Mit Luftballons durch die Neustadt

Wobei auch gerade diese Spannbreite – von aufgeräumt bis chaotisch – ein interessantes Element bei den Besuchen in verschiedenen Werkstätten sein kann. Sich treiben zu lassen auf dem mit Luftballons gekennzeichneten Pfad durch die Neustadt, hier hineinzuspicken, dort das Gespräch suchen – das ist eine seltene Gelegenheit für Neugierige. Sich vielleicht sogar zu einem Kunstkursus bei Dorit Hillebrecht oder Jan Carstensen inspirieren zu lassen, so wie Christine Ladewig aus der Neustadt es vor einigen Jahren gemacht hat, gehört zu den Auswirkungen im Kontakt mit Künstlern.

Kunst, so beschreibt es Carmen Emigholz bei der Eröffnungsrede, erreicht es, dass Menschen die Verantwortung für das Weiterfragen übernehmen. Etwas, das nicht nur Amtsträgern überlassen bleiben sollte, denn für die breite Masse aufbereitete Kunst enthalte immer einen Subtext, der „selbstständiges Denken nicht unbedingt befördert“. Deswegen sei es wichtig, Kunsträume zu verteidigen, denn damit einher gehen laut Emigholz Freiheitsräume und Menschenrechte.

Als einen solchen Kunstraum sieht sie das Kukoon. Dort, so beobachtet sie, treffen Kreativität und politisch-gesellschaftliches Interesse aufeinander. Die Vernissage zum Tag der offenen Ateliers hat das Kukoon selbst finanziert. Doch sollte einmal Unterstützung notwendig sein für ein Projekt, dann sichert Kulturstaatsrätin Emigholz ihren Einsatz zu.