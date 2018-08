Friedrich der Zauberer wird die Kinder beim Lampionfest unterhalten. (Christian Kosak)

Zum inzwischen 70. Mal lädt die Siedlergemeinschaft Kuhkamp zu ihrem Lampionfest ein. Wie in den vergangenen Jahren gibt es zum Auftakt des Festes auf der Festwiese Am Großen Kuhkamp/Beim Rethpol eine Einwohnerversammlung, die aktuelle politische Themen und Probleme aufgreift. In diesem Jahr stehen die Sorgen vor negativen Auswirkungen der Neubaugebiete, wie zum Beispiel die Wasserentsorgung bei Starkregen, auf die Siedlung im Zentrum.

Den Deichverband eingeladen

"Wir haben den Deichverband eingeladen und wollen wissen, wie er sich das gedacht hat, wie das mit dem Wasser hier wird", sagt Lothar Dräger, erster Vorsitzender des Vereins Siedlergemeinschaft Kuhkamp. Die Neubauten am Ehlersdamm seien erhöht gebaut worden. "Und wir sitzen im Kuhkamp deutlich niedriger." Ein weiteres Thema, das zur Sprache kommen wird, ist die Verlängerung der Hermann-Koenen-Straße. Die Siedlergemeinschaft hatte im Frühjahr einen Bürgerantrag dazu an den Beirat Osterholz gestellt. "Der Beirat verhält sich noch abstinent und hat das Thema in den Bauausschuss verwiesen, das finde ich etwas dünn." Von einer Verlängerung der Hermann-Koenen-Straße an die Autobahnanschlussstelle Vahr verspricht sich die Siedlergemeinschaft eine Entlastung für den Stadtteil.

Familiäres Feiern

Neben den politischen Themen soll aber vor allem das familiäre Feiern im Vordergrund stehen. Wie im vergangenen Jahr wird das Siedlerfest ganze vier Tage dauern. "Das war sehr erfolgreich und wurde gut angenommen", sagt Lothar Dräger.

Das Lampionfest der Siedlergemeinschaft beginnt am Donnerstag, 23. August, um 20 Uhr mit der Einwohnerversammlung. Am Freitag, 24. August, folgt der Festumzug mit den Spielmannzügen der SG Arbergen-Mahndorf und des Schützenvereins Baden. Der Umzug startet an den Sammelpunkten Heiligenbergstraße 15 und Im alten Dorf am Wendeplatz. Im Anschluss folgt ein Platzkonzert im Festzelt. Höhepunkt des Freitagabends ist die Feuershow "Luna Luz" auf dem Festplatz.

Flohmarkt und Zauberer

Am Sonnabend, 25. August, beginnt das Programm ab 10 Uhr mit einem Flohmarkt beziehungsweise mit einem Zeltgottesdienst der Melanchthon-Gemeinde. Am Nachmittag am Sonnabend gibt es Kaffee und Kuchen im Festzelt, musikalisch begleitet von der plattdeutschen Gruppe Holtum-Marsch und dem Bremer Shanty-Chor. Kinder dürfen sich auf dem Festplatz beim Ponyreiten vergnügen. Der Eintritt ist frei. Ab 20 Uhr spielt die Partyband "Sunset-Four and a half" im Festzelt. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Der Sonntag, 26. August, startet mit einem Zeltgottesdienst der Melanchthon-Gemeinde um 10 Uhr. Ab 11.15 Uhr lädt die Siedlergemeinschaft zum Frühschoppen mit dem Blasorchester Kirchweyhe ein. Ab 15 Uhr unterhält "Zauberer Friedrich" die Kinder. Der Eintritt ist frei.