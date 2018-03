Der Ausflug führt in eine alte Zigarrenfabrik mit einer Führung durch eine historische Waschküche und eine alte Küche. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Infopoint im Bremer Hauptbahnhof. Um Anmeldung bis zum 29. März unter Telefon 40 20 68 wird gebeten. Am Mittwoch, 9. Mai, begibt sich die „Kultour“ auf eine historische Fahrt mit dem Torfkahn. Dabei hören die Teilnehmer Erzählungen über den Torfabbau und das Leben der Torfbauern. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Nordausgang des Hauptbahnhofs. Anmeldung bis zum 6. April unter Telefon 40 20 68 ist erforderlich.