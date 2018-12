Schon einmal, vor einigen Jahren, demonstriertenHemelinger Einwohner gegen die Lärmbelastung. Das Thema ist ein Dauerbrenner im Stadtteil und dementsprechend auch im Beirat. (Petra Stubbe)

Hemelingen. Der Stadtteil hat es nicht leicht. Geruch der Kaffeerösterei zieht über Hemelingen hinweg, Güterzüge tosen hindurch und Flugzeuge setzen über seinen Wohngebieten zur Landung an. Das beschäftigte die Beiratsmitglieder sowie die Anwohnerinnen und Anwohner einmal mehr auf der Sitzung des Fachausschusses Umwelt und Lärm. Ihre Beschwerden fanden jedoch bei den Verursachern kein Gehör. Denn weder die Deutsche Bahn AG noch die Gewerbeaufsicht Bremen folgte der Einladung durch die Ausschussmitglieder des Hemelinger Beirats.

Vor Ort war der Vorsitzende der Fluglärmkommission Bremen (FLK), Ralf Bohr (Grüne). Er stellte die aktuellen Ergebnisse des beratenden Gremiums vor, dem neben der Lufthansa und dem Flughafen Bremen auch Vertreter verschiedener Senatsbehörden angehören. Bohr berichtete, dass sich immer mehr Anwohner über die lauten Nachtflüge zwischen 22 Uhr und Mitternacht beschwerten. Eigentlich seien diese Stunden als gesetzliche Nachtruhe geschützt. Gestört würden sie trotzdem jährlich von über 1000 verspäteten Fliegern und Flügen mit Ausnahmegenehmigungen. So hätten nur acht der 225 Anträge auf eine Ausnahmegenehmigung bei der zuständigen Behörde in diesem Jahr keinen Erfolg gehabt, erklärt der FLK-Vorsitzende und folgert: „Die Genehmigung der Ausnahmegenehmigung ist die Regel.“ Häufig gebe es solche Ausnahmen für Krankentransporte. „Das ist auch in Ordnung“, kommentierte Bohr. Warum auch andere Flüge in den Nachtstunden genehmigt wurden, konnte die FLK nicht nachvollziehen. „Handfeste Kriterien für die Genehmigungen gibt es nicht“, erläuterte Bohr.

Für besonders problematisch halte die Kommission sogenannte Kapitel-3-Flugzeuge. Sie seien besonders laut und dürften derzeit auch nachts auf dem Flughafen Bremen landen. „Wir haben beschlossen, dass diese Flugzeuge nicht mehr nachts fliegen sollen“, sagte der Kommissionsvorsitzende, der sich auf Vorgaben des Umweltbundesamtes beruft. Bisher hätten die Behörden und der Flughafen aber noch nicht auf den Beschluss reagiert.

Neben dem Nachtlärm beklagte Bohr, dass viele Flieger von den vorgegebenen Routen abweichen würden – besonders über Hemelingen. Ein Verstoß sei das nur selten. „Fluggesellschaften bewegen sich in einem Erwartungskorridor, in dem sie von den Routen abweichen dürfen“, erläuterte er. Eine weitere Quelle des Fluglärms seien die Hobbyflieger. Sie drehten ihre Runden über Hemelingen teils mit sehr lauten Maschinen, erläuterte Bohr. Die FLK sei deshalb bereits mit den Hobbyfliegern in Kontakt getreten.

Laut sind einer Anwohnerin zufolge auch die Güterzüge, die vor dem Hemelinger ­Mercedeswerk mit Neuwagen beladen werden. „Die Züge fahren zum Andocken mit einem Affenzahn auf die Waggons zu“, schilderte sie. Das klinge wie Eisenhämmer, die gegeneinander schlagen. Sie höre den Lärm auch häufig nach 22 Uhr. „Die Zugführer sollten langsam drauffahren“, forderte die Hemelingerin.

Über Zug- und LKW-Lärm klagten auch anwesende Anwohner der Funkschneise. Besonders für Familien mit Kindern sei der Krach dort kaum zu ertragen, meinte eine Betroffene. „Die müssen die Fenster im Sommer richtig zumachen, damit die Kinder schlafen können“, sagte sie. Die Deutsche Bahn reagierte bereits im Vorfeld der Sitzung auf Anwohnerbeschwerden. In einem Schreiben an den Ausschuss erklärte sie, die Lautstärke der Güterzüge messen zu wollen. In sechs Monaten werde sie ihre Ergebnisse bekannt geben.

Silke Lüerssen vom Ortsamt Hemelingen verspricht sich davon nicht viel. „Der laute Knall beim Andocken wird in der Regel nicht zur Bewertung der Lärmbelästigung genutzt“, erklärte sie. Wenn die Bahn also Lärm messe, ermittle sie meistens den Durchschnittswert, der dann häufig keine Schutzgrenze übersteige.

Effektive Verbesserungen versprechen sich Beiratsmitglieder und Anwohner von einem öffentlichen Gespräch mit Verantwortlichen der Daimler AG und des Schienengüterverkehrsegments der Deutschen Bahn. „Daimler muss eingeladen werden, damit die Bevölkerung mal gehört wird“, sagte Hannelore Seng­stake (CDU).

Ein Bewohner aus Arbergen forderte noch mehr: Statt nur eine Lärmquelle anzugehen, solle man alle Ursachen in Betracht ziehen. Züge, Fluglärm und Verkehr verursachten zusammen ein schwer erträgliches „Gesamtgrundrauschen“. Eine Anwohnerin pflichtete ihm bei: „Ich höre alles auf einmal und das macht krank.“

Thema des Ausschusses war auch die Geruchsbelastung in Hemelingen durch die Industrie. Besonders der Kaffeekonzern Jacobs Douwe Egberts (JDE) und die Coffein Company machen den Anwohnern in der Sitzung zu schaffen. Auch dazu will der Ausschuss Vertreter der Unternehmen zum Gespräch bitten. Bis dahin will er auch die starke Geruchsbelastung beim Entsorgungsbetrieb Nehlsen untersuchen. Den Anstoß dazu gab eine Anwohnerin, die auf der Fläche des Bremer Betriebs Säcke mit undefinierbarem Abfall bemerkte, von dem starke Gerüche ausgingen. Auch Bohr bemerkte den „fiesen Geruch“. „Wir haben verhindert, dass das Zwischenlager für gelbe Säcke kommt, aber jetzt stinkt es sogar schlimmer“, sagte er. Am Ende der Sitzung ist klar: Geruch und Lärm werden wohl noch lange Thema in Hemelingen sein.