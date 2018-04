Gisela Schnobbe-Ahnert und Peter Reinhold mit den Büchern über die Barackenkinder in Hemelingen. (PETRA STUBBE)

Sie erstreckten sich von Hinter den Ellern und von der Dammerbergstraße bis Clemenswerth, die Baracken von Hemelingen. Peter Reinhold heute 72 Jahre alt, war damals eines der Barackenkinder. Die 79-jährige Gisela Schnobbe-Arnert ebenfalls. Sie hat gemeinsam mit Karl Ständer zwei Bücher über das Leben in den Baracken veröffentlicht. „Ihr wart ja in einer Steinbaracke“, sagt Schnobbe-Arnert, die in einer Holzbaracke aufwuchs, zu Peter Reinhold.

In den Baracken wohnten Ausgebombte und Flüchtlinge. 14 Blöcke standen in den Reihen, acht Wohnungen je Block. Die Wohnungen außen hatten drei Zimmer, die innen zwei. Darin wohnten Familien, damals mit sechs oder bis zu acht Kindern. Toiletten waren draußen. Wege waren nur staubige Pisten, aber die Küchen hatten schon Wasser. Kinder gingen, ein paar Straßen weiter, in die Volksschule Brinkmannstraße, das war alternativlos. „Wir hatten abgetragene Sachen, wir waren staubig, wir waren für alle nur die Barackenkinder“, erzählt Peter Reinhold. Selbst die in den Steinbaracken Lebenden fühlten sich noch besser gestellt, denen gegenüber, die in Holzbaracken leben mussten.

Das hat geprägt. Während Gisela Schnobbe-Arnert mit fast achtzig Jahren am dritten Buch mit Barackengeschichten arbeitet, die ihr Ehemalige erzählt haben, lädt Peter Reinhold seit 2001 immer am ersten Sonnabend nach Ostern ehemalige Barackenkinder zu einem Treffen in Seekamps Gasthaus in Hemelingen ein. Die Zeiten, als 40 Barackenkinder kamen, scheinen vorbei angesichts der 15 Ehemaligen, die zum letzten Treffen, 54 Jahre nach der Auflösung der Baracken, kamen.

1964 wurden die Baracken abgerissen und die Bewohner umgesiedelt. 25 Mark Miete zahlten die Bewohner zuletzt für die Barackenwohnungen. Reinholds Familie kam durch die Bremische in eine Neubauwohnung in Gröpelingen an einer Bahnlinie. Reinholds älterer Bruder Ansgar zog, schon mit eigener Familie, einige Etagen höher ins selbe Haus. Reinhold erinnert sich noch heute genau: „Wir haben uns nach der ersten Nacht getroffen und hatten beide kein Auge zu getan, wegen der Bahn.“ Gisela Schnobbe-Arnert kam ebenfalls in einen Neubau, in Hastedt und auch direkt an der Bahnlinie, dort, wo Wohnen nicht beliebt war.

„Wir hatten kein Geld für Kleidung und nicht viel zu essen“, erzählt Reinhold, und dass es drei Geschäfte zum Einkaufen gegeben habe. Hatte man bei einem schon viel auf dem Zettel angeschrieben, ging man in den nächsten Laden. „Das machten alle so.“ Das ging immer, bis der Geldbriefträger mit seinem schäbigen Fahrrad kam und das Stempelgeld brachte oder das von der Wohlfahrt. „Einmal im Jahr durften wir zur Kleiderkammer und zur Schuhbörse am Steintor. Da konnte man gebrauchte Schuhe gegen bessere gebrauchte Schuhe tauschen, musste aber dazu bezahlen“, erklärt Reinhold.

Peter Reinhold begann eine dreieinhalbjährige Lehre als KFZ-Mechaniker, die er nach drei Jahren abbrechen musste, weil sein Vater Unterhalt einforderte. Er arbeitete beim Straßenbau und bei der Tankreinigung, in der Ofenrohrherstellung, immer dort, wo ohne Ausbildung gutes Geld zu verdienen war, und kam zu Klöckner, wo er Betriebsschlosser wurde.

Gisela Schnobbe-Arnert konnte die höhere Handelsschule besuchen und begann ihr Arbeitsleben bei einem Anwalt, um danach zu verschiedenen Firmen zu wechseln. „Ich hatte immer den Ehrgeiz, besser zu sein“, sagt Schnobbe-Arnert, die sich viele Geschichten ehemaliger Barackenkinder hat erzählen lassen, um sie für sie auf Papier und in Büchern herauszubringen.

Das erste Buch trägt den Titel „Auch das war Hemelingen – Eine Aufarbeitung der Geschichte der Notunterkünfte im Bremer Gebiet", hat 84 Seiten und kostet drei Euro, Band zwei heißt „Buch der Erinnerungen“, hat 140 Seiten und kostet fünf Euro, Band drei soll folgen. Die Bücher sind durch Hemelinger Win-Mittel (Wohnen in Nachbarschaften) gefördert worden.

Gisela Schnobbe-Arnert wohnte von 1948 bis 1964 in den Hemelinger Baracken, mittlerweile lebt sie seit 48 Jahren in Oyten.

Peter Reinhold zieht im Kaufhaus Hemelingen, im früheren Geschäft von Eisen Werner, eine Liste aus der Tasche, das Ergebnis einer Recherche. Eine Menge Straßennamen stehen darauf, für "Hinter den Ellern" sind 112 Namen aufgelistet. Sie sind immer noch auf der Suche nacheinander, die Barackenkinder von damals.