Im Arberger Kirchturm finden Turmfalken seit 20 Jahren einen Brutplatz. (PETRA STUBBE)

Wenn es schon im Flachland Norddeutschlands kaum Felsen gibt, dann tun es zur Not auch Mauern oder Dächer: Für mehrere Vogelarten können Gebäude einen Ersatz-Lebensraum bilden. In Ritzen und Höhlen von Bauwerken finden zum Beispiel Haussperlinge, Mauersegler oder Dohlen eine Möglichkeit, ihre Nester zu bauen. Auch der Turmfalke gehört zu solchen Kulturfolgern, die sich gern in der Nähe des Menschen ansiedeln, beispielsweise in Arbergen.

Mit der Aktion „Lebensraum Kirchturm“ setzt sich der Naturschutzbund (Nabu) für die Sicherung bedrohter Arten ein: Kirchen, die sich besonders für den Artenschutz engagieren, werden mit einer Urkunde ausgezeichnet und erhalten eine Plakette, die sie an ihrer Kirche anbringen können. Im Zuge dieser Aktion wurde jetzt auch die Kirche in Arbergen ausgezeichnet: „Seit mehr als 20 Jahren beherbergt der Arberger Kirchturm einen Brutplatz des Turmfalken“, sagt Florian Scheiba vom Nabu Bremen, „diese Art wird in der aktuellen Roten Liste auf der Vorwarnstufe geführt.“ Doch außer dem Turmfalken beherbergt der massige graubraune Turm in Arbergen auch Stadttauben und Ringeltauben. Möglich sei es durchaus, dass auch Fledermäuse im Turm siedeln, doch dazu habe der Nabu keine Daten.

Mäuseplage lockte Turmfalken an

Der Turmfalke nutze jedenfalls dort ein altes Taubennest als Brutplatz, erklärt Scheiba. Im Umkreis der Kirche geht er auf die Jagd, vor allem nach Mäusen. „Er hat sich im Jahre 2000 auf dem Arberger Kirchturm angesiedelt, weil auf dem Friedhofsgelände in diesem Jahr eine Mäuseplage herrschte – die Kleinsäuger haben den kleinen Greifvogel angelockt“, berichtet der Vogelexperte.

Scheiba stellt die hervorragende Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde heraus: „Pastorin Maike Harbrecht hat den Kirchturm als wichtigen Brutplatz in die Gemeindearbeit hervorragend integriert“, sagt der Naturschützer, „sie zeigt zum Beispiel Kindern und Jugendlichen, welche Bedeutung der Turm für den Turmfalken hat – wegen ihres Engagements verleihen wir der Kirche Arbergen unsere Auszeichnung.“

Kasten als Nisthilfe

Kirchtürme sind als Lebensraum für Turmfalken auch in anderen Stadtteilen Bremens bedeutsam: Florian Scheiba nennt den Turm der St. Ansgarii Kirche in Schwachhausen, aber auch Kirchtürme in Oslebshausen und Rablinghausen würden von Turmfalken besiedelt. „Und demnächst soll auch in Hemelingen ein Kasten als Nisthilfe für diese Art installiert werden“, sagt der Vogelkundler.

Der Naturschutzbund, der die Aktion „Lebensraum Kirchturm“ im Jahre 2007 ins Leben gerufen hat, bietet auch Beratung an, wie Brutstätten für Turmfalken, Fledermäuse, Schleiereulen, Dohlen und andere Arten eingerichtet werden können. Weitere Informationen finden sich unter www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/lebensraum-kirchturm.

Zur Sache

Wohngemeinschaften in Kirchtürmen

Im Bereich menschlicher Siedlungen gehen Brutmöglichkeiten für Gebäudebrüter unter Vögeln wie auch Fledermäusen zunehmend verloren. Grund sind vor allem Sanierungen im Zuge von Wärmedämmungsmaßnahmen. Auch Kirchtürme, bei denen Einfluglöcher oder Brutnischen verschlossen oder Gitter zur Abwehr von Tauben angebracht werden, verlieren ihren Wert für Gebäudebrüter. Eine typische „Kirchen-Fledermaus“ ist das Große Mausohr, die sich gern auf den Dachböden von Kirchen ansiedelt und dort große Kolonien von mehreren Tausend Tieren bilden kann. Mit Vogelarten wie Schleiereulen, Dohlen, Turmfalken, Haussperlingen oder Mehl-und Rauchschwalben können sich an und in Kirchtürmen bunte Wohngemeinschaften bilden – felsige Lebensräume mitten in der Großstadt.