Mehr Angebot soll mehr Kunden in das Einkaufszentrum locken. (PETRA STUBBE)

Blockdiek. Es liege ein recht schweres Jahr 2018 hinter dem Management, sagte Frank Springer, Centermanager des Einkaufszentrums Blockdiek, vor dem Beirat Osterholz. Die Stadtteilparlamentarier hatten den Manager eingeladen, um sich von ihm informieren zu lassen, wie sich das Einkaufszentrum entwickelt hat.

Größter Rückschlag für das Einkaufszentrum: die Schließung des Netto-Marktes. „Eine Situation, die wir so nicht erwartet haben, gerade vor dem Hintergrund der Bebauung des Ellener Hofes“, sagte Frank Springer Nach und nach entstehen genau südlich des Einkaufszentrums knapp 500 Wohnungen mit potenziellen Kunden. Das Dilemma vor dem Frank Springer steht: das Einkaufszentrum ist nicht groß. „Es wurde vielfach der Wunsch laut nach Aldi oder Lidl als Ersatz für den Netto, aber die gehen da nicht rein, weil die ganz andere Raumansprüche haben.“ 1500 oder 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche könnten nicht angeboten werden.

Neben dem Netto hat auch die Postbank ihren Mietvertrag gekündigt. Damit steht auch die dort integrierte Postfiliale vor dem Aus. Insgesamt „harte Zeiten für unsere Mieter, da Netto ein Frequenzbringer war“, fasste Frank Springer die Entwicklung zusammen.

Während der Rückblick von Frank Springer also ernüchternd ausfiel, blickt er doch vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Inzwischen sei ein Mietvertrag mit der Discount-Kette „Action“ abgeschlossen. „Die sind bisher selten in Bremen und bieten interessante Artikel, die Leute nach Blockdiek bringen könnten“, hofft Frank Springer. Für diese Filiale muss allerdings erst einmal Geld in die Hand genommen werden, da kleinere geschlossene Geschäfte und der ehemalige Nettomarkt zusammengelegt werden müssen. „Aber bis heute haben wir keine abschließende Baugenehmigung“, ärgerte sich Frank Springer.

Der Rückzug von Einzelhändlern und vor allem auch Lebensmittelhändlern ist kein Phänomen, das auf Blockdiek beschränkt ist. Gleich in mehreren Ortsteilen haben sich Lebensmittelversorger in der Breite zurückgezogen. So hat sich Aldi aus Tenever und aus Mahndorf zurückgezogen, der Discounter Netto nicht nur aus Blockdiek, sonder auch aus der August-Bebel-Allee und der Geschwister-Scholl-Straße in der Vahr.

Die sich andeutende Schließung der Postfiliale folge dem allgemeinen Trend der Banken, so Frank Springer. „Das Filialnetz wird überall in Deutschland reduziert.“ Aufhalten könne das Center-Management diesen Zug nicht. Die Bankgeschäfte verlagern sich zunehmend ins Internet. Ähnlich sieht es beim Einzelhandel aus. „Das große Problem ist die Abwanderung zum Online-Shopping“, sagte dann auch Frank Springer. Das gesamte Konsumverhalten habe sich geändert. Als Beispiel nannte er Reisebüros. „Früher ist man ins Reisebüro gegangen, wenn man in den Urlaub wollte, heute macht man das größtenteils online.“ Die Folge: Immer mehr Reisebüros schließen ihre Filialen und verlagern ihr Geschäft in das Internet.

Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD) insistierte, noch mal mit der Postbank ins Gespräch zu gehen. „Es wäre eine Katastrophe, wenn die Menschen in Blockdiek so weite Wege auf sich nehmen müssten. Wir kriegen hier 500 Wohnungen hin, und dann kein Zugang zu einem Postbank-Automaten?“ Ein Platz für einen Automaten zu finden sei das geringste Problem, so Frank Springer. Aber: „Die Postbank agiert quasi unsichtbar. Bisher sind alle Bemühungen im Sande verlaufen“, berichtete er von der offenbar schwierigen Kommunikation mit der Bank.

Eine Vergrößerung des verbliebenden Supermarkts soll das gesamte Einkaufszentrum stärken. „Den wollen wir auf ein vernünftiges Niveau bringen“, so Frank Springer. Aber auch hier stehen erst einmal schwierige Verhandlungen und Umbauarbeiten an. „Da fehlen einige Quadratmeter.“ Diese wiederum möchte Frank Springer den Ärzten im angrenzenden Ärztehaus abringen. Keine leichten Verhandlungen, wie Frank Springer sagte. „Aber die Tür ist noch nicht zu.“ Es gebe viele Einzelinteressen und noch Gesprächsbedarf. „Und solange das nicht geklärt ist, können wir auch Rewe nichts anbieten.“ Die Hoffnung: Ein großer Lebensmittelmarkt mit attraktiven Angebot lockt die Menschen in den Supermarkt und macht die Ladenzeile attraktiver für weitere potenzielle Mieter.

Vincent Barth (CDU) wollte wissen, wie bei einer Umbaumaßnahme gesichert sei, dass der Supermarkt weiter geöffnet bleibe. Darin sah Frank Springer kein Problem und erinnerte als ein mögliches Beispiel an den Neubau eines Lebensmittelmarktes in der Neustadt. „Dort wurde während der Bauzeit ein riesiges Zelt aufgebaut, wo die Menschen einkaufen konnten, bis der neue Markt fertig war.“ In Blockdiek muss allerdings erst mal der nötige Platz geschaffen werden.