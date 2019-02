Gerit Melloh am Gräberfeld „KK“ auf dem Osterholzer Friedhof, das seit Jahren für Neukäufe gesperrt ist. (PETRA STUBBE)

In die Erde, ins Feuer, in die See oder doch in einen Wald? Vor dem Ableben haben Bremer viele Möglichkeiten zu entscheiden, was mit ihrem Körper nach ihrem Tod geschehen soll. Der Trend geht dabei zur Feuerbestattung. Diese, auch wenn es sich pietätlos anhört, kosten- und platzsparende Methode stellt die städtischen Friedhöfe aber vor die Frage, was sie mit den nicht genutzten Flächen anfängt, denn deren Pflege verursacht erhebliche Kosten.

Bereits 2012 hatte der Bremer Rechnungshof die hohen Kosten der städtischen Friedhöfe bemängelt. Aus verschiedenen Richtungen kamen Forderungen, nicht mehr nachgefragte Friedhöfe in ihrer Nutzung auslaufen zu lassen und umzuwidmen. Tatsächlich traute sich aber keine Partei an dieses heikle und sensible Thema. Seitdem hat sich dann auch nichts getan.

Sollte es überhaupt den politischen Willen geben, Friedhöfe aufzugeben, könnte aber dem Osterholzer Friedhof eine besondere Rolle zukommen. Dieser war ursprünglich als Zentralfriedhof konzipiert. Er könnte einen Großteil der Toten Bremens aufnehmen. Das sind im Jahr 2017 nach Angaben des Statistischen Landesamtes 6375 gewesen. Im Jahr 2016 waren es 6198 Verstorbene.

Immer wieder freie Flächen

Wer durch das Gartendenkmal des Friedhofs Osterholz spaziert, sieht zwischen den einzelnen Gräbern tatsächlich immer wieder freie Flächen. In einigen Bereichen des Friedhofs dominieren Gruppen- und Urnengräber das Bild. Allerdings wird der Friedhof auch von Glaubensgemeinschaften genutzt, die weiter auf eine traditionelle Erdbestattung setzen. Deswegen ist der Trend zum kleinen Urnengrab in Osterholz nicht ganz so stark wie auf anderen städtischen Friedhöfen. „Das hängt damit zusammen, dass wir ein muslimisches Gräberfeld haben“, sagt Friedhofsverwalter Gerit Melloh. Diese bevorzugen zu einem überwiegenden Teil Erdbestattungen und da Osterholz der einzige Friedhof mit Ausnahme von Bremen-Aumund ist, der ein muslimisches Gräberfeld besitzt, wächst dort das Gräberfeld.

Grenzen des Wachstums

Aber dem Wachstum sind Grenzen gesetzt. „Bei Moslems muss der Boden neu sein, da ist es schwierig Flächen zu finden, das geht jetzt dem Ende zu“, sagt Gerit Melloh. Viele Erdbestattungen in Osterholz gehen auch auf Osteuropäer zurück, die häufig orthodoxen Glaubens sind. Auch bei diesen ist die Erdbestattung Tradition. „Diese Gräber können allerdings neu belegt werden“, sagt Gerit Melloh. Generell seien aber auf dem Osterholzer Friedhof überall freie Grabstellen vorhanden. Die Besonderheit des Osterholzer Friedhofs, auf dem auch eine ganze Reihe von Kriegsgräbern stehen und der auch zentraler Gedenkort ist und außerdem Flächen für Katastrophenfälle vorhält, spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Knapp ein die Hälfte aller Bestattungen auf dem Osterholz Friedhof sind Erdbestattungen, während es auf anderen Friedhöfen nur noch etwa 20 Prozent sind.

Einzelne Grabfelder dagegen seien inzwischen Sperrfelder. „Das heißt, dass wir dort Grabstellen auslaufen lassen.“ In der Regel gilt eine Nutzungszeit von 25 bis 30 Jahren für eine Sarggrabstelle, die verlängert werden kann. Auf den Sperrfeldern sind keine Neuankäufe möglich, wohl aber können alte Gräber weitergenutzt werden. „Da entscheidet derjenige, der das Nutzungsrecht hat, ob das Grab weiter genutzt werden soll“, erklärt Gerit Melloh. Das trifft zum Beispiel auf Familien zu, die ihre Angehörigen in einer Familiengrabstelle bestatten wollen. Der Vorteil gesperrter Flächen: Der Pflegeaufwand ist deutlich geringer, denn die Rasenflächen können beispielsweise mit großen Maschinen in kürzerer Zeit gemäht werden.

Friedhöfe Hemelingen und Arbergen-Mahndorf

Weitere städtische Friedhöfe im Bremer Südosten sind die Friedhöfe Hemelingen und Arbergen-Mahndorf. Weil letzterer vor dem Deich liegt, ist dort eine Bebauung ausgeschlossen. Höchstens käme eine Umwidmung als Sport- oder Grünfläche in Betracht, sollte jemals der Entschluss gefasst werden, den Friedhof aufzugeben. Der Hemelinger Friedhof dagegen liegt recht zentral im Ortsteil zwischen Marschstraße, Bultstraße und der Bahnlinie Bremen-Osnabrück. Letztere wiederum würde eine Bebauung erschweren oder zumindest teurer machen, denn es müsste für ein Wohngebiet die aktuellen Lärmschutzverordnungen eingehalten werden – wenn sich dazu überhaupt der politische Wille finden sollte. Größer wäre vermutlich der Rückhalt, wollte man die Nutzung von kleineren Friedhöfen langsam auslaufen lassen, um den Menschen dort stattdessen Park- und Erholungsflächen anzubieten. Zumindest mit dem Vermieten von umgewidmeten Kapellen ließe sich Geld machen.

Nur geringe Nachfrage nach Grabstellen

Die Nachfrage auf den beiden kleineren Friedhöfen in Mahndorf und Hemelingen ist jedenfalls nicht besonders hoch. Etwa 20 Erdbestattungen und 80 bis 100 Urnenbestattungen gibt es auf beiden Friedhöfen im Jahr. Auch dort sind einzelne Bereiche abgesperrt, dort können nur bestehende Gräber weiter genutzt werden. Gerit Melloh sieht aber eher geringe Chancen, dass die Friedhöfe aufgegeben werden. „Ich glaube, dass würde einen Aufschrei geben.“ Und vielleicht muss der letzte Gang eines Menschen auch nicht mit möglichst großer ökonomischer Effizienz gestaltet werden. Ganz extravagant hatte übrigens der exzentrische US-Schriftsteller Hunter S. Thompson seine Beerdigung geplant: Er ließ seine Asche von einem eigens gebauten Turm mit einer Kanone verschießen. Kosten des Begräbnis: über zwei Millionen Dollar.