Hat keine Angst vor der Herausforderung: Bürgerhaus-Geschäftsführerin Eva-Maria Ehlers veranstaltet mit dem 32 000 Teile großen Puzzle, das sie geschenkt bekam, eine Puzzle-Session bei der jeder mitmachen kann. (PETRA STUBBE)

Hemelingen. Man hat sich etwas Großes vorgenommen – ein Puzzle von der Dimension eines Garagentors, nämlich 544 mal 192 Zentimeter Hemelingen. Eva-Maria Ehlers ist eine unerschrockene Frau. Sie ist Geschäftsführerin des Bürgerhauses Hemelingen, hat noch zwölf Jahre bis zur Rente und puzzelt für ihr Leben gern. Vor etwa vier Jahren bot man ihr ein Geschenk an – nicht ihr persönlich, sondern dem Bürgerhaus Hemelingen. Das Geschenk war ein gewaltiges Puzzle aus 32 256 Teilen, das im Endzustand eine Reihe Arbeiten von Keith Haring zeigt. Daran war zunächst nichts Verdächtiges. Es war sicher kein trojanisches Puzzle, das die Kräfte der umtriebigen Eva-Maria Ehlers binden sollte. Auch Sisyphos hatte wohl nichts mit dieser Aufgabe zu tun. Eva-Maria Ehlers beriet sich mit ihrer ebenfalls puzzelnden Freundin. Die beiden kamen überein, das Geschenk sei ein ideales Angebot für die Kreativ-Workshops des Bürgerhauses. Dennoch blieb das große Puzzle etwa vier Jahre lang liegen, bis die Frauen das Projekt angingen.

Pop-Art-Künstler Keith Haring wurde in den 1980er-Jahre durch seine comic-haften Figuren bekannt. Im Jahr 1990 verstarb der US-Amerikaner im Alter von 32 Jahren in New York City. Seine Bilder sind farbenfroh, einfach und dynamisch. Seinen Malstil zeichnen klare Linien und Flächigkeit aus. Einige Methoden seiner Malerei entnahm er der Graffiti-Szene, ohne jedoch direkt von dieser beeinflusst gewesen zu sein. Er zeigte seine Arbeiten auf der Documenta 7 und in vielen bedeutenden Institutionen auf der ganzen Welt. Die Motive des Künstlers sprechen also viele Menschen an, fast jeder kennt sie.

Eva-Maria Ehlers und ihre Freundin sind erfahrene Puzzler. Für ein 1000-Teile Puzzle brauchen sie etwa drei Tage. Wenn sie sich zu zweit daran setzen, geht es schneller. Also haben sie sich für ihre erste Puzzle-Session von Freitag bis diesen Montag, 12. bis 15. April, vorgenommen, ein Teilpuzzle von 4000 Teilen zu legen. Jeder der mag, ist zum mitpuzzeln eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Freitag kam eine Schülergruppe, die sich daran gemacht hat, die Puzzleteile nach Farben zu sortieren. Also standen am Sonnabend viele kleine Schachteln mit jeweils roten, blauen, gelben oder grünen Teilchen bereit. Trotz idealen Puzzle-Wetters, es war kalt, windig und feucht, haben sich am Sonnabend nur wenige Puzzler eingefunden. Eine Hemelingerin setzte sich an den großen Tisch und hatte bald eine recht große, grüne Farbfläche gebaut. Man war sich darüber einig, es sei leichter, ein Taj Mahal oder ein Schloss Neuschwanstein zu legen, als einen Haring mit den vielen einfarbigen Flächen. Eva-Maria Ehlers gab zu, das Projekt unterschätzt zu haben. Dennoch: Für Montag, 15. April gibt es etwa zehn Anmeldungen. Es wird also vorangehen. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, das Puzzle innerhalb der nächsten zwölf Jahre fertigzustellen. „Bis zur Rente will ich damit durch sein“, sagt sie.

Das Puzzle wurde 1767 in England vom Kupferstecher und Kartenhändler John Spilsbury (1739–1769) erfunden. Dazu klebte er eine Landkarte von Großbritannien auf ein Holzbrettchen und zersägte dieses entlang der Grenzlinien der verschiedenen Grafschaften. Innerhalb deutscher Reichsgrenzen bot das Spielwarenhaus Bestelmeyer 1805 in Nürnberg erstmals ein 32-teiliges Puzzle an. Die ausführliche Beschreibung des neuartigen Puzzlespiels lautete „auf Holz gezogene, zerschnittene, illustrierte Kupferstiche, bei deren Zusammensetzung man seine Geduld prüfen und viel Unterhaltung haben kann“. Eine Aussage, die bis heute von Millionen Puzzle-Freunden weltweit bestätigt werden würde. Königin Victoria hielt in ihrem Tagebuch einen Puzzleabend mit zwei Lords folgendermaßen fest: „Der vergnüglichste und fröhlichste Abend seit langer Zeit, bin bis halb zwölf geblieben.“

Das Hemelinger Puzzle mit Motiven von Keith Haring galt lange Zeit als das größte, käuflich zu erwerbende Puzzle der Welt. Wie bei so vielen Dingen, lässt sich auch beim Puzzle ein stetes Größenwachstum beobachten. Die Firma Grafika stellte 2017 einen neuen Rekord auf. Seitdem ist das größte serienmäßig produzierte Puzzle das „Travel Around the World“. Es hat 48 000 Teile und erstreckt sich über eine Fläche von 7,68 mal 2,04 Metern – also 15 667 Quadratmetern. Daran puzzelt man sicher eine Weile.

Den Rekord hielt bis dahin die Ravensburger AG. Seit 2010 war das 32 256-teilige Puzzle „Double Retrospect“ das größte käufliche Puzzle der Welt mit Werken des Künstlers Keith Haring. Doch einige Puzzle-Rekorde später ist es seit September 2016 das „Unvergessliche Disney Momente“-Puzzle – ebenfalls von der Ravensburger AG. Es fasst 40 320 Teile und zeigt Motive aus den schönsten Disney-Klassikern. Wer das aber in den eigenen vier Wänden puzzeln möchte, benötigt viel Geduld – die Hersteller rechnen mit 500 Stunden Puzzledauer –, viel Platz – die Fläche beträgt knapp 13 Quadratmeter – und eine starke Armmuskulatur – es wiegt um die 20 Kilogramm. In Hemelingen gibt es auch dafür genug Platz und Geduld.

Weitere Informationen

Wer eine Herausforderung sucht, kann sich auf der Internetseite des Bürgerhauses über weitere Termine informieren: https://buergerhaus-hemelingen.de.