In Anlehnung an die Marcks-Plastik „Prometheus und der Zeus-Adler“ hat die Klasse 8 b ihrenAdler gebastelt und ihn Chantal genannt. (fotos: PETRA STUBBE)

Die Idee ist simpel, das Ergebnis beeindruckend. „Skulptur sucht Schule“ nennt sich das Projekt, das seit 2009 besteht, und bei dem das Gerhard-Marcks-Haus Schulen ein Kunstwerk zur Verfügung stellt – anstelle traditioneller Pädagogik im Museum kommt das Kunstwerk Frei Haus. In diesem Fall in die Albert-Einstein-Oberschule in Osterholz. Schülerinnen und Schüler haben so die Möglichkeit, sich im Unterricht inhaltlich und künstlerisch mit dem Werk auseinanderzusetzen. Auch Kinder, die nur selten oder nie den Weg ins Museum finden, schnuppern so ein wenig Museumsluft. Die Umsetzung der Ideen sind nun auf der Verwaltungsebene im ersten Stock des Gebäudes ausgestellt.

Seit 2016 beherbergt die Schule die Plastik „Prometheus und der Zeus-Adler“. Die Bronze hat Gerhard Marcks in seinem Sterbejahr 1981 gefertigt und ist für jeden Schüler und Besucher gut sichtbar aufgestellt. „Zunächst haben wir der Skulptur eine gewisse Skepsis entgegengebracht“, erinnert sich Schulleiterin Ulla Pörtner an den ersten Eindruck, den die dunkle Bronze nicht nur ihr vermittelt habe. Dargestellt ist der Adler als Attribut des Zeus, der sich über Prometheus beugt. Der Sage nach fraß der Raubvogel dessen Leber und erneuerte sich ständig. Eine schaurige Szene, aber am Ende seien die Zweifel einer großen Begeisterung gewichen, sagt Pörtner. In den Jahrgangsstufen fünf bis zehn ließen sich unterschiedliche Fachbereiche vom Kunstwerk inspirieren. Im Deutschunterricht stand das Gedicht „Prometheus“ von Johann Wolfgang von Goethe im Fokus. Das Werk gehört zu seinen bekanntesten Gedichten und ging aus dem gleichnamigen Dramenfragment hervor. Die Schülerin Sirim Sardas hat sich beim Lesen des fast 250 Jahre alten Werks filmen lassen. Das Video wird in einer Dauerschleife in der Ausstellung abgespielt. „Dafür habe ich sehr viel geübt“, sagt die 15-Jährige, die stolz auf den Monitor blickt.

Eigens für die Schau hat Nicola Lienig ein Gedicht für das Papiertheater verfasst. „Ich mag Gedichte“, sagt die Schülerin der zehnten Jahrgangsstufe. Die Miniaturbühnen entstanden in Deutschland um 1810. Zur Veranschaulichung hat sich eine Lehrerin ans Werk gemacht, geschnippelt und geklebt und ein Exemplar für die Ausstellung gefertigt.

Mit griechischen Göttern hat sich eine sechste Klasse beschäftigt. „Eine wichtige Auseinandersetzung“, findet Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter, der den Kontakt zwischen Gerhard-Marcks-Haus und der Schule hergestellt hat. „Die griechische Kultur ist die Grundlage der europäischen Kultur“, bekräftigt er.

Ganz anders wurde im Naturwissenschaftsunterricht an die Skulptur herangegangen. Verschiedene Adlertypen standen hier auf dem Programm. Eine fünfte Klasse lässt einen ganzen Schwarm kleiner Adler in Form eines Mobiles von der Decke schweben, und ein goldener Adler in Originalgröße veredelt die Schau. „Das Ziel, Kinder für Kunst zu begeistern, haben wir erreicht“, freut sich Pörtner über die unterschiedlichen Herangehensweisen der Schüler. Die Schau war zuvor in der Bremer Landesvertretung in Berlin zu sehen. In der Albert-Einstein-Schule sind die Arbeiten noch bis ins kommende Jahr ausgestellt. Wann genau „Prometheus und der Zeus-Adler“ wieder in ihr ursprüngliches Zuhause, ins Gerhard-Marcks-Haus, zurückkehren, steht noch nicht fest. Pörtner ist sich sicher: „Ich denke, dass die Skulptur noch einige Monate bei uns bleiben wird.“