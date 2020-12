Die Erdölförderung ist etwas, von dem die Bioökonomie weg will. (SEBASTIAN WIDMANN/dpa)

Neustadt. Gleich vorweg: Es geht nicht um Kompost, obwohl im hier maßgeblichen Wort eine Heirat der Worte Biologie und Ökonomie stattfindet. Und doch hat das neue Angebot der Hochschule Bremen etwas mit Natur und ihrer (Wieder-)Nutzung in der Zukunft zu tun. 2020 ist das Wissenschaftsjahr der Bioökonomie, und zahlreiche Veranstaltungen und Projekte, koordiniert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, finden in diesem Zuge statt. Passend hierzu hat die Hochschule ein Onlineportal geschaffen, das unterhaltsam unterrichten und Gedanken anstoßen möchte.

Aber was ist nun Bioökonomie? Kurz: Wandel des Wirtschaftssystems weg von Erdöl mithilfe von Ideen aus der Natur und nachwachsenden Ressourcen. Auf der Onlineplattform wird das Thema aber nicht in Form von trockenen wissenschaftlichen Fachvorträgen behandelt, sondern in kreativem, literarischem Gewand. Insgesamt 90 Minuten an einzelnen kurzen Texten werden vorgelesen, und sie alle nähern sich dem Thema Bioökonomie aus einem anderen Blickwinkel. Denn die Riege der Veranstalter wird nicht allein von der Natur- und Ingenieurwissenschaft gebildet, sondern auch vom internationalen Studiengang Angewandte Freizeitwissenschaft. Unterstützt wird das Projekt vom Literaturkontor Bremen und von der Phantastischen Bibliothek Wetzlar.

Gleich beim Anblick der Plattform lächeln dem geneigten Zuhörer insgesamt 17 Autoren entgegen, deren Texte die Schriftsteller entweder selbst lesen oder die von Lehrenden der Hochschule vorgetragen werden. Verantwortlich für die Auswahl der Texte ist Dieter Brinkmann aus dem Fachbereich Freizeitwissenschaften. Die virtuelle Lesung umfasst drei Themenbereiche: Utopie und Dystopie vereint Hoffnungen und Ängste. In den hier vorgetragenen Texten geht es um Visionen einer düsteren Zukunft, die von elementarer Knappheit geprägt sind, stellt aber auch die Frage „wem gehört die Welt?“.

Es werden auch Gedanken literarisch erforscht, die in die Zukunft blicken und klarmachen möchten, dass es nicht reicht, Technik einfach nur zu erfinden und einzusetzen. Die Folgen können vielfältig sein. Die utopischen Texte vermitteln eine Wahrnehmung der Problemlage und geben Stoff zum Träumen. Bleibt nur die Frage, ob Alb oder Wunsch. Mysterium und Mythos thematisiert die Projektionen auf die Natur: Kann sie gedeutet und verstanden werden? Bleibt sie ein Mysterium trotz aller wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten? Ist sie deswegen schön, anrührend und besonders? Oder verklären wir die Natur? Niemand braucht hier auf eindeutige Antworten zu hoffen. Dem Zuhörer bleibt es überlassen, über den Inhalt zu staunen und selbst zu entscheiden, was ihm der Text letztendlich sagen möchte.

In Hinterlist und Heilung geht es um die Vielgesichtigkeit der Natur. Sie bietet uns unendliche Möglichkeiten, aber stellt auch unablässig bis heute eine unbändige Gefahr dar. „Hier gibt es kleine, spannende Kriminalstücke zu hören“, beschreibt Dieter Brinkmann.

Die Autoren der Texte sind meist nur regional bekannt, haben sich aber teils auch international bereits einen Namen gemacht, doch mit einem Auszug aus ihrem Roman Unrast aus dem Jahr 2019 ist mit der Polin Olga Tokarzcuk auch eine Literaturnobelpreisträgerin vertreten. Wobei auch ihr Text, wie die aller Autoren von außerhalb des bremischen Kreises, von einem Hochschullehrer vorgelesen wird.

„Alles steht online und es kann losgehen“, lädt er alle Interessierten ein. Die Texte und Informationen rund um das Thema sind unter www.hs-bremen.de/bionacht kostenlos und offen für alle abrufbar. Das Angebot soll bis Ende März 2021 online verfügbar bleiben, sichert die Hochschule Bremen zu. Im vergangenen Jahr fand eine Lange-Nacht zum Themenbereich künstliche Intelligenz statt, da aber noch als Präsenzveranstaltung vor Publikum. Dies war eigentlich für 2020 auch geplant, doch diese Variante ist durch die Corona-Pandemie unmöglich geworden. Auf die Frage, was er persönlich sich als Ergebnis wünscht, antwortet der Wissenschaftler: „Das ist wie bei jeder Art von Literatur sicher sehr individuell, aber wenn möglich würde es mich freuen, wenn die Menschen einen Tick hin zum Nachdenken über unser aller gemeinsame Zukunft bekommen. Das wäre es mir wert.“ Allerdings ergänzt er, sei solch ein Format natürlich vor allem in den momentanen Zeiten ein kleiner, aber feiner virtueller Spaß zur Erbauung.