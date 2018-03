Türkischer Chor BH Mahndorf (PETRA STUBBE)

Im Bürgerhaus Mahndorf hat der Chor am 25. Februar ein Friedenskonzert gegeben. Über 30 Sängerinnen und Sänger haben anatolische und kurdische Volkslieder in den Originalsprachen vorgetragen.

Angekündigt war der Chor allerdings als türkisch-deutscher Chor. Tatsächlich handelte es sich aber um eine rein türkische Veranstaltung. Darauf angesprochen, sagt Gani Cansever: „Das ist ein Missverständnis. Wir sind der Freundschaftschor Bremen, und wir singen türkische Volkslieder. Wir planen aber, in Zukunft auch deutsche Volkslieder zu singen – aber wir sind noch nicht soweit.“

Cansever hat in Ankara Musik studiert und sich dann auf Volksmusik spezialisiert. Da stellt sich die Frage: Was ist denn der wesentliche Unterschied zwischen türkischer und deutscher Musik? Er gibt eine vereinfachte Erklärung: „In der deutschen Musik gibt es Halbtonsprünge. In der türkischen Musik gibt es zusätzlich Vierteltonsprünge. Deshalb klingt türkische Musik weicher.“

In der ersten Reihe sitzen Instrumentalmusiker. Drei von ihnen spielen eine Trommel. Sie spielen synchron, und sie schlagen die Trommeln ganz zart an. Der Rhythmus ist kompliziert, geht den Musikern aber sehr locker von den Händen. Drei weitere Musiker spielen Saiteninstrumente. „Sie spielen die Saz. Das ist eine sehr alte Laute, die seit mehr als 1000 Jahren gespielt wird. Die Saz hat Bünde, wie eine Laute, aber sie hat mehr Bünde als eine abendländische Laute, denn sie bietet einen größeren Tonvorrat.“ Im Freundschaftschor wird die Saz elektrisch verstärkt. Sie verfügt über die klassische Birnenform des akustischen Instruments, besitzt aber Tonabnehmer. Die Spieler spielen ihre Saz synchron, und sie unterstützen den Gesang mit einem speziellen Rhythmus.

Die einzelnen Vorträge laufen so ab, dass eine Sängerin oder ein Sänger hervortritt, sich verneigt und dann eine Solostimme singt. Der Chor singt einen Refrain, in manchen Fällen scheint es auch einen Dialog zwischen Solostimme und Chor zu geben. Auch die Solostimmen werden verstärkt. In Abständen treten Männer vor und tragen ein Gedicht vor.

Der Vortrag ist sehr ausdrucksstark und von einem gewissen Pathos verstärkt. Eine deutsche Übersetzung oder inhaltliche Informationen werden nicht angeboten. Das schien wohl entbehrlich, es waren praktisch keine deutschen Besucher gekommen. Dennoch war der Auftritt beeindruckend. Der Klang der Musik, der Ausdruck der Musiker und die Andacht des Publikums sorgten für eine besondere Stimmung.

Das Konzert bestand aus zwei Teilen von je 80 Minuten Dauer. Dazwischen gab es eine Pause von einer halben Stunde. Für die Pause wurde ein üppiges, kaltes und warmes Buffet mit türkischen Spezialitäten aufgebaut. Es gibt auch türkischen Tee, stilecht im Çaydanlık (einem türkischen Samowar) zubereitet. Entsprechend entwickelte sich schnell eine Party-Stimmung. Man kannte sich und stand in kleinen Gruppen plaudernd und genießend beisammen.