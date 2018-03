Für die Konzertlesung „Undine – Vertrauen. Verrat. Was danach?“, die am Sonntag, 25. März um 16 Uhr im Haus im Park, Züricher Straße 40, zu erleben ist, haben der Schauspieler Rainer Iwersen, die Sängerin Evgenia Wasilschuk und die Pianistin Elena Nogaeva die Märchenerzählung von Friedrich de la Motte Fouqué als Grundlage gewählt. Zu Rezitationen aus diesem Werk erklingen Stücke französischer und russischer Komponisten aus drei Jahrhunderten.

Die Musikerinnen und der Schauspieler haben sich in ihrer Beschäftigung mit der Märchenerzählung aber auch die Frage gestellt, was nach Verrat und Rache kommt. Das lässt der Dichter offen. Kann es nach zerstörtem Vertrauen überhaupt wieder einen Seelenfrieden geben?

Das Konzert ist Teil der Jahresreihe „Vertrauen. Ein gemischtes Gefühl?!“ der Kultur-Ambulanz. Der Eintritt ist frei.

Die Jahresreihe „Vertrauen. Ein gemischtes Gefühl?!“ bietet das ganze Jahr über Themenabende, Erzählcafés, Konzert-Lesungen, Tanz-und Kinderkunstprojekte an, die sich mit vielen Facetten dieses großen Themas beschäftigen. Es geht um Vertrauen in andere, ebenso wie in Medizin, in Medien, um Gottvertrauen und eben auch die alte Geschichte vom Verrat.

Das gesamte Jahresprogramm ist im Internet unter www.kulturambulanz.de zu finden.