Die gelb gekleideten Logistik-Lotsinnen Angelique Prey (links) und Janine Schröder fragen Passantinnen am Buntentorsteinweg nach ihren Wünschen. (Roland Scheitz)

Die Kundschaft des Neustädter Einzelhandels kann ab Montag, 18. Mai, auf einen neuen Service zurückgreifen. Bücher, Spielzeug, Lebensmittel und mehr aus den Geschäften an den Einkaufstraßen werden dann kostenlos mit einem Lastenrad nach Hause geliefert – sofern die Kunden das wünschen. „Wir starten mit dem neuen Bremer Logistikunternehmen Cycologic als Kooperationspartner zunächst mit zehn Läden und hoffen, dass mit der Zeit immer mehr dazu kommen“, erklärt die Neustädter Stadtteilmanagerin Astrid-Verena Dietze.

Auch Geschäftsleute kleinerer Läden, die bereits aus eigener Kraft einen Lieferservice aufgebaut hätten, würden bis auf Weiteres von dem neuen Projekt „Gemeinsam für die Neustadt. Besser transportieren im Quartier!“ unterstützt. Die Wirtschaftsbehörde finanziert das Pilotprojekt im Stadtteil mit 10 000 Euro. Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa hat insgesamt 250 000 Euro für die Förderung solcher Liefergemeinschaften in Bremen bereitgestellt.

Anlass für die Initiative war die Corona-Krise: Der stationäre Einzelhandel musste aufgrund der verfügten Ladenschließungen starke Einbußen verkraften. „Und auch nach der Ladenöffnung zeichnet sich in der Neustadt ab, dass es bei einigen nur sehr schleppend wieder anläuft“, berichtet Dietze. Um wieder mehr Kundschaft in die Läden zu locken, sei der Lieferservice nun ein erster Schritt. Ideal sei das Angebot auch für Menschen, die weiterhin aus Vorsicht lieber zuhause blieben, aber das lokale Warenangebot schätzten.

Außerdem will das Stadtteilmanagement erreichen, dass die Neustädter Geschäftsleute in Zukunft gegenüber dem Onlinehandel konkurrenzfähiger werden. Die Möglichkeit, im Internet auch im Lieblingsladen um die Ecke einkaufen zu können und sich die Waren kostenlos liefern zu lassen, „dürfte auch nach der Corona-Krise ein Vorteil für die Läden sein“, zeigt sich Dietze von der Nachhaltigkeit des Projektes überzeugt. Ob es in der Neustadt tatsächlich einen Bedarf an einer nachhaltigen Liefergemeinschaft gibt, solle nun bis Herbst die Testphase zeigen.

Was genau die Kundschaft wünscht, versuchen in diesen Tagen Janine Schröder und Angelique Prey vom Verein Logistiklotsen herauszufinden. Die beiden jungen Frauen sind derzeit mit einem Lastenrad und gelben Jacken im Stadtteil unterwegs, um in Erfahrung zu bringen, was die Geschäftsleute vor Ort verbessern können.20 Männer und Frauen haben am ersten Tag bereits die festgelegten Fragen beantwortet, die auch im Internet zu finden sind. „Das reicht noch nicht für eine verlässliche Aussage“, sagt Logistiklotsin Prey. Eine Auswertung der Umfrage erfolge erst, wenn deutlich mehr Menschen an der Befragung teilgenommen hätten.

Das Interesse an einem Lieferservice sei aber in einigen Gesprächen bereits deutlich geworden. „An Online-Shops ihrer Lieblingsläden haben hingegen bisher eher die Jüngeren Interesse gezeigt“, schildert Logistiklotsin Angelique Prey ihren ersten Eindruck. In einem zweiten Schritt ist dann eine Befragung der Einzelhändler geplant. Die Auswertung der Daten soll dazu dienen, um zukünftig die Unterstützung der Geschäftsleute optimieren zu können.

Aber nicht nur der langfristige Ausbau einer stadtteilbezogenen Liefergemeinschaft ist das Ziel des Projektes. Mittelfristig überlegen die beteiligten Kooperationspartner, ob zusätzlich eventuell auch noch ein gemeinsamer Online-Shop für die Neustädter Liefergemeinschaft der Einzelhändlersinnvoll sein könnte. Außerdem ist im Gespräch, ein Angebot für alle Menschen im Stadtteil zu schaffen, bei dem Lastenräder gemeinsam genutzt werden können. „Wenn man die Verkehrswende ernst nimmt, ist es jetzt an der Zeit, das Einkaufen ohne Auto zu erleichtern“, meint Dietze. Auch dazu soll die Online-Umfrage Antworten liefern.

Weitere Informationen

Wer an der Umfrage (dauert etwa fünf Minuten) teilnehmen möchte, kann sie auf der Internetseite des Stadtteilmanagements finden unter www.neustadtbremen.de. Dort ist auch eine aktuelle Liste der Läden zu finden, die bei der Liefergemeinschaft mitmachen.