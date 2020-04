Seit zehn Jahren bietet die Markus-Gemeinde in der Neustadt ein Frühstück in den Räumen der Wilhelm-Kaisen-Schule an. (Roland Scheitz)

Das Frühstück ist laut Ernährungsexperten die wichtigste Mahlzeit des Tages. Dies gilt umso mehr für Schulkinder. Ohne Nährstoffe und Vitamine fällt das Lernen deutlich schwerer. Manche Eltern schicken ihre Kinder aber hungrig in die Schule. Gegen diesen Missstand engagiert sich bereits seit 2010 in der Neustadt die St.-Markus-Gemeinde. Vor der Corona-Krise hat der Diakon in den Räumen der Wilhelm-Kaisen-Oberschule ein regelmäßiges Frühstück organisiert. Für die Beiratsmitglieder der Linken ist dies jedoch keine reine Nächstenliebe. Sie rechnen die Gemeinde den evangelikalen Freikirchen zu und befürchten, dass hinter dem Frühstück eine missionarische Absicht steht.

Oliver-Jan Kornau (Linke) beschäftigt sich bereits seit November mit dem Engagement der Markus-Gemeinde. „Sicher ist, dass während des Frühstücks über die nächsten Gottesdienste der Gemeinde informiert wird“, sagt er. Der hauptberufliche Sozialarbeiter hat bereits die Schulleitung und den Elternbeirat gefragt, was es mit diesem Frühstück auf sich hat. Anschließend hat er das Thema mit seinen Parteigenossen im Beirat auf die Agenda gesetzt. „Wir wollen einfach nicht, dass die Kinder mit den Evangelikalen allein gelassen werden“, sagt Kornau.

Diakon Christian Kück, der das Angebot organisiert und begleitet, sagt dazu: „Das Frühstücksangebot ist ein soziales, interkulturelles und inklusives Angebot. Schüler nehmen freiwillig nach Anmeldung daran teil. Es wird nicht gebetet oder über Religion gesprochen.“ Die Schulleitung der Wilhelm-Kaisen-Oberschule wollte nichts dazu sagen, wie sie die Markus-Gemeinde einschätzt oder warum diese in den Räumen der Schule ein regelmäßiges Frühstück für Kinder anbietet.

Die Markus-Gemeinde ist Teil der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK). Auf der Website der Gemeinde sind aber auch zahlreiche Erkennungsmerkmale der Evangelikalen zu finden. Im Gegensatz zu der staatlich anerkannten Kirche legen evangelikale Freikirchen den christlichen Glauben konservativer aus und orientieren sich oft am direkten Wortlaut der Bibel. Als „Losung von heute“ ist auf der Internetseite der Markus-Gemeinde etwa täglich je ein Vers aus dem Alten und dem Neuen Testament zu lesen. Die Quelle ist die „Evangelische Brüder-Unität“. Der Bezug auf das Alte Testament ist für die Evangelikalen charakteristisch. Evangelische Gemeinden nutzen für gewöhnlich nur das Neue Testament.

Ein weiteres Erkennungsmerkmal ist der klar artikulierte missionarische Auftrag. Unter dem Schlagwort „Mission“ nennt die Markus-Gemeinde die Weitergabe der Botschaft von Jesus Christus „eine wesentliche Aufgabe der Kirche“ und bekennt sich zu einer „weltweiten Mission“. Mit einem weiterführenden Link können die Besucher der Website auch den Auftritt der Evangelischen Allianz Bremen besuchen. Dies ist der hiesige Dachverband der evangelikalen Freikirchen. An gleicher Stelle verweist die Markus-Gemeinde allerdings auch auf die staatlich anerkannte BEK. Die Gemeinde scheint also in beiden Verbänden organisiert zu sein.

Annette Kemp, Pressesprecherin von Bildungssenatorin Claudia Bogedan macht auf Nachfrage deutlich, dass die Markus-Gemeinde Teil der BEK ist. Für das Frühstück müssten sich die Kinder anmelden, die Erziehungsberechtigten seien also in den Vorgang eingebunden. „Das ist keine schulische Veranstaltung, die Schule stellt – als ein Mittelpunkt im Stadtteil – lediglich die Räume“, betont Kemp. Und weiter argumentiert die Sprecherin: „Grundsätzlich ist es gut, wenn bedürftigen Kindern geholfen wird.“

Das nunmehr zehnjährige Engagement der Markus-Gemeinde steht für die Bildungsbehörde auch im Einklang mit dem Bremischen Schulgesetz. Die Zusammenarbeit der Schulen mit anerkannten Religionsgemeinschaften ist demnach rechtens. Solange die Markus-Gemeinde Teil der Evangelischen Kirche ist, darf diese auch das Frühstück anbieten. Nicht im Sinne des Schulgesetzes wäre hingegen ein entsprechendes Engagement einer evangelikalen Freikirche. Für Beiratsmitglied Oliver-Jan Kornau steht fest, dass in den Reihen der Markus-Gemeinde fundamentalistische Christen zu finden sind. „Man muss sich nur einmal vorstellen, wie groß der Aufschrei bei muslimischen Fundamentalisten wäre“, kritisiert er. Im Weltbild der Evangelikalen sieht er eine „potenzielle Gefahr“ für die Kinder. Evangelikale starteten immer wieder Versuche, junge Menschen zum christlichen Glauben zu konvertieren. Für einige Freikirchen sei Homosexualität zudem eine schwere Sünde oder Krankheit, die man heilen könne.

Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne) hatte während einer Beiratssitzung im Februar eine andere Haltung vertreten. Zwar sei der Vorwurf ernst zu nehmen, dass es an einer Neustädter Schule möglicherweise ein Problem mit einem Kooperationspartner gebe. „Aber ein Gespräch zwischen unserer Ortsamtsleiterin und der Schulleitung hat ergeben, dass die Schule mit dem Frühstücksangebot in der jetzigen Form gut leben kann“, so Mose. Das Vertrauensverhältnis zwischen Beirat und Schulleitung sei gut und deren Autonomie aus seiner Sicht ernst zu nehmen.