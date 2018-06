Fred Schweinoch (v. l.) und Ute Dreyer vom Sozialverband und Susanne Brockmann vom Stiftungsdorf Osterholz wollen informieren. (PETRA STUBBE)

Ein gesundes langes Leben bis zum letzten Einschlafen zu Hause im Kreise der Lieben – das wünschen sich wohl alle. Die Statistik zeigt anderes: 2,8 Millionen Pflegebedürftige gibt es in Deutschland, und auch bei über 13 000 Pflegeheimen und 13 000 ambulanten Pflegediensten sind es vielfach die Angehörigen, die pflegen.

Was aber tun, wenn die Pflege des Angehörigen die eigenen Kräfte übersteigt, oder wenn als betagter Single das tägliche Treppensteigen mit Einkäufen schwer wird, wenn der Gang unsicherer wird, die Augen schlechter, das Hochkommen aus dem Sessel oder von der Toilette zum Problem werden? Oder was tun, wenn der Nachbar in den Urlaub fährt oder gar wegzieht, der immer mal angefasst hat? Welche Hilfsmöglichkeiten und Ansprechpartner es gibt, darüber will die Veranstaltung „Was ist im Alter für mich das Richtige“ am Montag, 18. Juni, ab 15 Uhr im Stiftungsdorf Osterholz, Ellener Dorfstraße 3, informieren.

Fred Schweinoch vom Sozialverband Deutschland (SOVD) sagt: „Kaum jemand weiß, dass es für die Wohnraumanpassung bei Eintritt einer Pflegestufe finanzielle Unterstützung gibt.“ Das kann helfen, ein höheres Bett aufzustellen, aus dem das Aufstehen leichter fällt, oder eine Erhöhung auf die WC-Schüssel installieren zu lassen oder einen zusätzlichen Handlauf, wenn der Gang unsicher wird. Fred Schweinoch, Ute Dreyer, ebenfalls vom Sozialverband, und Susanne Brockmann von der Leitung des Stiftungsdorfes Osterholz der Bremer Heimstiftung haben die Informationsveranstaltung organisiert, die Antworten geben kann auf Fragen zu pflegerischen Hilfen, Begleitung und möglichen technischen und finanziellen Unterstützungen.

Pflegetagebuch gibt Auskunft

Butterkuchen und Kaffee spendieren Heimstiftung und Sozialverband zum Auftakt der Veranstaltung, bevor um 15.30 Uhr Susanne Brockmann und Fred Schweinoch in die Informationsveranstaltung einführen. Gleich anschließend hält Gabriele Becker-Rieß von der Stabsstelle Qualitätssicherung der Bremer Heimstiftung ein Impulsreferat und stellt das ebenso neue wie wertvolle Pflegetagebuch des Sozialverbands vor.

Auf über einhundert Seiten unterstützt das Pflegetagebuch dabei, die eigenen Pflegebedürfnisse einzuschätzen, und zu sondieren, ob und auf welche Unterstützungen zugegriffen werden soll und darf und welche Unterstützungen von wem gewährt werden. Zudem wird erklärt, wie eine Pflegestufe beantragt und erreicht oder auch wie gegen einen Bescheid Widerspruch eingelegt werden kann. Und das Buch verweist auf wichtige Anlaufstellen wie die Pflegestützpunkte oder informiert über Wohnumfeld verbessernden Maßnahmen.

Nach dem Impulsreferat und der Hilfebuch-Vorstellung ist Zeit für Fragen, und die Gäste können sich an Ständen, durch Gespräche oder Informationsbroschüren informieren. Sowohl Heimstiftung wie Sozialverband und der Bremer Pflegestützpunkt werden vertreten und ansprechbar sein.

Zudem können Interessierte das Stiftungsdorf Osterholz mit seinen 100 Wohnungen – von Miete ohne Zusatzleistungen bis Rundumservice – und seinen 100 Pflegeplätzen in unterschiedlichen Abstufungen erkunden.

Im Stiftungsdorf Osterholz fördert und praktiziert die Bremer Heimstiftung seit Jahren die Marte-Meo-Methode der Holländerin Maria Aarts. Die Methode unterstützt das Verständnis zwischen Pflegekraft und zu Pflegendem, fördert gegenseitigen Respekt. 300 Beschäftigte der Bremer Heimstiftung haben sich bereits entsprechend fortgebildet.

Weitere Informationen

Informationsveranstaltung: „Was ist im Alter für mich das Richtige?“, Montag 18. Juni, ab 15 Uhr im Stiftungsdorf Osterholz, Ellener Dorfstraße 3. Offen für alle Interessierten.