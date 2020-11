Seit Donnerstag gilt auch in Teilen Hemelingens, Osterholz und der Vahr Maskenpflicht. Die Stadt hat inzwischen Hinweisschilder aufstellen lassen. In den Stadtteilen gibt es unterdessen Überlegungen, wie die Bevölkerung auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen werden kann.

Der Ortsteil Hemelingen gilt wie auch Tenever und das Schweizer Viertel als ein Quartier mit auffällig hohen Infektionszahlen. In Hemelingen gilt die Maskenpflicht von Montag bis Sonnabend von sieben bis 21 Uhr auf der gesamten Hemelinger Bahnhofstraße. Darüber hinaus gilt sie im Bereich des Bahnhofs Sebaldsbrück und dessen Unterführungen sowie auf einem Teil der Sebaldsbrücker Heerstraße von der Einmündung Zeppelinstraße bis zur Einmündung des Hemelinger Tunnels.

In der Beiratssitzung am selben Tag, an dem die Maskenpflicht mit der Allgemeinverfügung des Bremer Senats in Kraft trat, begrüßten die Fraktionen die Maskenpflicht in ihrem Stadtteil. Allerdings sahen die Beiratsmitglieder weitere Orte in Hemelingen, an denen eine Maskenpflicht sinnvoll sein könnte. „Ich habe mich gefragt, ob wir nicht noch weitere Orte haben, wo viele Leute unterwegs sind, zum Beispiel im Bereich Schlengstraße“, so Ralf Bohr (Grüne). Es wäre absolut sinnvoll, wenn dort Maskenpflicht herrschen würde. Carsten Koczwara (Die Partei) sieht den Bahnübergang Mahndorf als neuralgischen Punkt. „Da sind immer große Menschenmengen.“

Dirk Bülow vom Polizeirevier Hemelingen begrüßt die neuen Regeln. „Es ist sehr positiv, dass in der ganzen Bahnhofstraße und im Bereich um den Sebaldsbrücker Bahnhof Maskenpflicht herrscht.“ Allerdings habe es Unklarheiten gegeben, ab wann und wo die Maskenpflicht gelte. „Da haben wir schon viele Diskussionen mit der Bevölkerung gehabt.“ Nun sollen aber Schilder auf die Maskenpflicht hinweisen. Ein anderes Problem ist dagegen die Überwachung. „Ein Bahnübergang ist natürlich immer nur temporär voll, da können wir nicht 24 Stunden an sieben Tagen jemanden hinstellen für den Fall, dass mal die Schranke runtergeht.“

Eine Idee im Beirat: Gesundheitslotsen und Streetworker könnten auf die Maskenpflicht aufmerksam machen. Nurtekin Tepe (SPD) sprach sich für große Piktogramme statt langer erklärender Texte aus. „Und die Streetworker sollten die Leute persönlich ansprechen.“ In der Hemelinger Bahnhofstraße dagegen hielten sich am Donnerstagnachmittag die meisten Passanten an das neue Gebot.

Aus dem Schweizer Viertel in Tenever stammt ursprünglich die Idee, Streetworker und sogenannte Gesundheitslotsen einzusetzen. Denn dort gilt ebenfalls seit Donnerstag von sieben bis 21 Uhr Maskenpflicht am sogenannten Schweizer Eck. Ausgenommen von der Maskenpflicht ist der Sonntag. Ansonsten gilt sie in einem Teil der Davoser und der Züricher Straße sowie einem Teil der St.-Gotthard-Straße. Maskenpflicht herrscht außerdem auf dem Marktplatz sowie dem nördlich angrenzenden Bereich. Die Idee, Streetworker einzusetzen, wurde dabei im Ortsamt Osterholz geboren, als Reaktion auf die hohen Infektionszahlen. „Wir haben erst eine Absage aus dem Sozialressort bekommen, nun aber die Zusage aus dem Rathaus“, erklärt Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter. Die Sozialarbeiter, offenbar finanziert über den bei der Senatskanzlei angesiedelten Fördertopf Lebendige Quartiere, sollen Menschen direkt ansprechen. Zusätzlich freut sich Schlüter über eine weitere Maßnahmen. „Jetzt werden auch endlich mehrsprachige Schilder in den Gewoba-Hochhäusern angebracht.“ Er gehe außerdem davon aus, dass die Einhaltung der Maskenpflicht im Schweizer Viertel von der Polizei kontrolliert werde.

Die Maskenpflicht in der Vahr geht auf eine gemeinsame Initiative von Ortsamtsleiter Karin Mathes (Vahr) und Jörn Hermening (Hemelingen) zurück. Maskenpflicht gilt täglich in der Zeit von 8 bis 18 Uhr im Bereich der Vahrer Straße/Ecke Ludwig-Roselius-Allee. Hintergrund: An der Rennbahn ist eine Corona-Ambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen eingerichtet. Mit der Maskenpflicht sollen Wartende und Passanten geschützt werden. „In Absprache mit dem Ortsamt Hemelingen haben wir gesagt, dass es sinnvoll ist, eine Maskenpflicht vor der Corona-Ambulanz einzurichten“, sagt Ortsamtsleiterin.

Weitere Zonen zum verpflichtenden Tragen einer Maske in der Öffentlichkeit gibt es in der Vahr nicht. „Die Zonen wurden ja dort eingerichtet, wo die Zahlen auffällig sind“, so Mathes, und das sei in der Vahr nicht der Fall. „Da ist kein Wunsch aus dem Beirat an mich herangetragen worden.“ Als eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne der Verfügung gilt eine Stoffbarriere, die aufgrund ihres Aufbaus geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen und Aussprache zu verringern. Geeignet sind dem Text der Verfügung nach auch Schals, Tücher, Buffs aus Baumwolle oder selbst hergestellte Masken aus geeignetem Material.

Für Kinder unter sechs Jahren und Gehörlose oder schwerhörige Menschen sowie ihre Begleitperson gilt die Maskenpflicht nicht. Ausgenommen sind außerdem Menschen, die wegen einer Behinderung, einer Schwangerschaft oder aus gesundheitlichen Gründen ein Tragen nicht zugemutet werden kann. Befreit sind von der Maskenpflicht außerdem Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, die die festgelegten Bereiche nur durchfahren.