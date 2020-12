Inka Kusen (Mitte) unterwegs in ihrem Stadtteil: In der Vahr engagiert sie sich in der Seniorenarbeit – derzeit allerdings vorwiegend telefonisch. (Christina Kuhaupt)

Für die Nutzer der Senioren-Begegnungsstätten in der Vahr ist es kein einfaches Jahr gewesen. Zwei wochenlange Lockdowns und in der Zwischenzeit nur ein reduziertes Angebot unter strengen Hygienebedingungen haben bei dem einen oder anderen Spuren hinterlassen. Die Initiativen vor Ort haben reagiert und versuchen mit anderen Wegen und Mitteln vor Vereinsamung zu schützen. Neben der Aussicht auf einen Corona-Impfstoff verspricht auch die Erhöhung von Mitteln eine Besserung im kommenden Jahr.

„Das Maß an Einsamkeit ist extrem“, sagte Inka Kusen vom Verein Vahrer Löwen, der zwei Seniorentreffs und aufsuchende Seniorenarbeit in der Vahr organisiert, in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Das sei etwas, was sie und die Ehrenamtlichen in Telefonaten immer wieder feststellen könnten. „Und wir stellen auch fest, wie beglückend so ein Telefonat für die Menschen ist“, so Kusen.

Für die Vahrer Löwen war der Umstieg auf das Telefon vergleichsweise einfach. „Wir haben von geschätzt 99 Prozent unserer Besucher die Kontaktdaten wegen der aufsuchenden Altenarbeit schon gehabt.“ Aber auch untereinander seien die Senioren inzwischen besser vernetzt. Dennoch: Der erste Lockdown traf auch die Löwen hart. „Da sind wir erst mal mit Kulleraugen durch die Gegend, weil wir gar keine Angebote mehr hatten.“ Mit Briefen, Knobelaufgaben und eben den Telefonaten hat der Verein Alternativen gefunden. „Das hat gut funktioniert und funktioniert immer noch gut“, so Kusen. Sie freue sich besonders darauf, dass mit der Erhöhung der Zuwendung für die Treffs der Verein nun eine Bürokraft bezahlen könne. „Nicht so gut ist, dass wir etwas weniger Geld für die aufsuchende Altenarbeit bekommen.“

Tatsächlich stehen den Worten von Ortsamtsleiterin Karin Mathes nach den Senioren-Treffs im kommenden Jahr 35 000 Euro mehr zur Verfügung als bisher. „Das ist schon eine Menge, wenn man überlegt, dass die Treffs vor ein paar Jahren noch mit Globalmitteln finanziert wurden“, so Mathes.

Von der Erhöhung profitiert auch das Hanna-Harder-Haus am Vahrer See. „Wir werden im nächsten Jahr finanziell erheblich besser dastehen“, sagte Barbara Schneider, Leiterin des Senioren-Treffs Vahrer See. Insbesondere die zusätzlichen Personalstunden, die mit der Erhöhung bezahlt werden könnten, werde künftig vieles einfacher machen. Dennoch: Es gibt auch Herausforderungen. „Nichtsdestotrotz werden wir neue Ehrenamtliche gewinnen müssen. Die meisten sind über 80 und einige werden nach Corona nicht mehr den Dreh rein finden“, befürchtet Schneider.

Was der erste Lockdown für die Senioren im Stadtteil bedeutete, verdeutlichte Schneider mit Zahlen. „Wir haben bis zum 12. März 1800 Besucher gehabt und dann war von heute auf morgen Schluss.“ Alle Tagesangebote und alle Gruppen mussten ausfallen, externe Nutzer wie die Anonymen Alkoholiker und die Volkshochschule konnten die Räume nicht mehr nutzen. „Wir haben versucht, in Telefonkontakt zu kommen, was aber schwierig war, weil ich nicht von vielen die Telefonnummern hatte.“ Erst nach und nach habe sie die Kontakte zusammen bekommen. „Und die Senioren freuten sich riesig über die Telefonkontakte.“ Im Sommer sei dann wieder ein eingeschränkter Besuch der Begegnungsstätte möglich gewesen. „Auch für externe Gruppen, denn wir haben gesehen, dass da erheblicher Druck bestand, zum Beispiel bei der Gruppe für Angehörige von Demenzkranken.“

Sorgen bereitete Schneider die Essenausgabe an der Tafel für Senioren. „Da wurde es mit den Abständen schwieriger.“ Folge: Die Kunden der Tafel wurden in zwei Gruppen eingeteilt, die im wöchentlichen Wechsel kommen, sich also nur noch alle zwei Wochen mit günstigen Lebensmitteln eindecken können. „Das sind aktuell immer fast 60 Menschen“, sagte Schneider. Zu einem Mangel führe das aber nicht, ergänzte sie auf Nachfrage von Ausschusssprecherin Kathrin Lammel (Grüne). „Wir haben nicht den Eindruck, dass jemand in große Not geraten ist“, so Schneider weiter.