Wilfried Frerichs wurde – dieses Mal einstimmig – erneut zum Ortsamtsleiter gewählt. (Scheitz)

Formal hat sich wenig geändert: Zur konstituierenden Sitzung des Stromer Beirats in der Gaststätte „Zur Ochtumbrücke“ kamen am Montag fünf Vertreter der CDU und zwei der SPD zusammen – wie schon in der vorigen Legislaturperiode. Außer den Sozial- und Christdemokraten standen im kleinsten Beiratsgebiet Bremens allerdings auch keine anderen Parteien zur Auswahl. Die unveränderte Sitzverteilung spiegelt indes die reale Verschiebung beim Wahlergebnis nur unzureichend wieder. Die SPD hat hier 6,6 Prozentpunkte weniger Wählerstimmen erhalten und kam auf 26,9 Prozent. Die CDU bekam trotz eines Gewinns der verlorenen SPD-Stimmen mit jetzt insgesamt 73 Prozent keinen weiteren Sitz zu den bisherigen fünf hinzu.

Gleichwohl hat sich die Zusammensetzung des Beirats personell stark verändert. Vier der bisherigen sieben Mitglieder sind ausgeschieden, darunter Beiratssprecherin Lisa Imhoff (CDU). Sie ist aus privaten Gründen nach Niedersachsen gezogen und konnte somit nicht erneut kandidieren. Ihre Funktion übernimmt jetzt Cornelia Renken (CDU). Das Gremium hat die auch bislang schon im Beirat engagierte hauptberufliche Polizistin einstimmig zur Sprecherin gewählt. Seit 2015 ist Silke Ruge-Hemmelskamp (SPD) stellvertretende Beiratssprecherin, das bleibt auch so. Zusammen mit Sonja Rose, die als parteilose Ortspolitikerin auf der Liste der CDU kandidierte, bilden die drei Damen nun das Trio der erfahrenen Beiratsmitglieder.

Ergänzt wird es von Torsten Evers (SPD), der zwar nicht im vorigen Stromer Beirat saß, aber bereits vor 2015 mit kurzer Unterbrechung mehrere Legislaturperioden in dem Gremium gearbeitet hatte. Der 61-Jährige wurde von Platz vier der SPD-Liste durch zahlreiche persönliche Stimmen wieder in den Beirat gewählt. Gänzlich neu haben Maria Buragno, Sven Rosilius und Jörg Hartmann (alle CDU) im siebenköpfigen Ortsparlament Platz genommen.

Ausgeschieden sind dafür die langjährigen Mitglieder Fred Mester (SPD), der nach knapp 30 Jahren in der Ortspolitik – davon 16 Jahre als ehrenamtlicher Ortsamtsleiter – nicht mehr kandidierte, ebenso wie nach zwei Jahrzehnten im Beirat Wilken Köhler (CDU). Silke Stumper (CDU), die 16 Jahre im Beirat saß, hatte zwar erneut kandidiert, wurde aber nicht wiedergewählt. Die nun ehemaligen Mitglieder wurden zum Auftakt der Sitzung mit Wein aus dem Bremer Ratskeller, Stromer Honig sowie Blumen verabschiedet. Die Mehrheit bleibt damit weiblich, auch wenn aus bislang fünf Frauen und zwei Männern nun vier Frauen und drei Männer geworden sind.

Die sechs Anwesenden – Jörg Hartmann hatte sich für die konstituierende Sitzung aus Urlaubsgründen entschuldigt – wählten Wilfried Frerichs erneut, aber zum ersten Mal einstimmig, zum ehrenamtlichen Ortsamtsleiter. Er hat diesen Posten 2011 als parteiloser Kandidat der CDU übernommen und trat erst kürzlich in die Partei ein. Seinerzeit hatte die CDU die SPD in Strom erstmals überrundet und stellte vier der sieben Beiratsmitglieder. Entsprechend fiel damals das Ergebnis mit vier Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen aus. Auch 2015 enthielten sich die nur noch zwei Sozialdemokraten im Beirat mutmaßlich. „Ich musste wohl erst in die CDU eintreten, damit die SPD mich wählt“, scherzte der neue und alte Ortsamtsleiter angesicht der nun 100-prozentigen Zustimmung.

Auf Fachausschüsse verzichtet der Beirat, angesichts der überschaubaren Größe und mit nur zwei Parteien. „Wir behandeln die Themen immer direkt mit allen“, betont Frerichs. Das werden nach seiner Einschätzung auch künftig die bekannten Baustellen sein, etwa die Planungen rund um den Bau der neuen Bundesstraße 212 zwischen Harmenhausen und dem Bremer Autobahnring. Je nach Variante des Verlaufs soll sie die Stromer Landstraße mehr oder weniger vom Schwerlastverkehr zum und vom Güterverkehrszentrum entlasten. Ebenfalls seit Jahren und vermutlich auch weiterhin Thema im Stromer Beirat: die immer noch mangelnde Breitbandversorgung in diesem landwirtschaftlich geprägten Teil von Bremen. Schon auf der nächsten Sitzung im September wird außerdem das Thema Gestaltungssatzung auf der Tagesordnung stehen. Mit diesem Instrument sollen Bauanträge schneller bearbeitet werden. Die Satzung soll festlegen, was innerhalb des Ortsteil als Innen- und was als Randlage gilt. Je nach Lage greifen unterschiedliche Vorgaben wie zum Beispiel Abstandsgebote für einen Bau. Aktuell muss stets im Einzelfall geprüft werden, welche Regelung gilt.