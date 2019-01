Oliver Platz ist seit 2016 Präsident der Bremer Architektenkammer. (Karsten Klama)

Zunächst würde es den Markt deutlich entlasten, wenn neuer Wohnraum entsteht. Das Hauptproblem ist, neue Grundstücke zu finden. Das geht jedoch in einer Großstadt vor allem über Verdichtung und Entwicklung im Innenbereich, kaum an den Außenrändern. Die Herausforderung ist, dabei klima- und umweltfreundlich zu bleiben, das heißt, sparsam mit den Ressourcen umzugehen und auch, neue Mobilitätskonzepte zu entwickeln.

Ich habe das mal für die Plantage aufgezeigt. Das ist derzeit nach allgemeinem Verständnis nicht unbedingt ein schönes Quartier im Stadtteil Findorff, das vor allem aus zahlreichen, eher zweckmäßigen Gewerbeimmobilien besteht. Aber es bietet ein enormes Entwicklungspotenzial. So nah an der Innenstadt- und beim Bahnhof wäre es ideal als autofreies Viertel. Die beiden wichtigsten Eigentümer der Grundstücke an der Plantage haben sogar bereits konkrete Pläne entwickelt, doch sie kommen nicht voran, weil man mit jedem Bauvorhaben gesetzlich verpflichtet ist, neue Parkplätze zu schaffen. Das ist ein erheblicher Kostentreiber und macht gerade das Bauen im Bestand schwer bis unmöglich. So eine Vorgabe ist für die dicht bebaute Stadt heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Bremen sollte, wie Berlin oder Hamburg, dieses starre Stellplatzgesetz endlich abschaffen und damit auch mehr Spielräume für Entwicklung ermöglichen. Nur dann kann es zu einer Neustrukturierung mit mehr Durchmischung von Nutzungen kommen.

Durch die zunehmende Digitalisierung sind Wohnen und Arbeiten nicht mehr in dem Maße getrennt wie früher. Viele können heute von zu Hause aus oder mobiler arbeiten. Dadurch rücken Wohn- und Arbeitswelt enger zusammen. Das ist klimafreundlicher, weil sich die Wege zur Arbeit und zu Freizeiteinrichtungen verkürzen, zugleich lässt sich das soziale Miteinander besser fördern. Ich könnte mir auch in Stadtteilen wie Gröpelingen oder der Neuen Vahr mehr „bunte Mischung“ aus einkommensstärkeren und -schwächeren Bevölkerungsgruppen vorstellen. Mein Ideal ist überhaupt die sozial und funktional durchmischte Stadt mit unterschiedlichen Schwerpunkten, in der sich Gewerbeflächen, Wohnen und Einzelhandel stark durchdringen – eine solche Stadt ist lebenswerter. Aber die Lebensqualität in solchen verdichteten Räumen steigt auch durch mehr Grün, mehr Bäume, mehr begrünte Dächer.

Das Konzept, das dahinter steckt, nennt sich „doppelte Innenentwicklung“: Die Wiedernutzung von Flächen im Innenbereich schafft zwar mehr Wohnraum, doch solche baulichen Nachverdichtungen dürfen nicht zu Lasten von Umwelt und Klima gehen. Ich denke, dass die Plantage nach ihrer Bebauung grüner sein wird, als sie jetzt ist. Projekte der Innenentwicklung müssen mit einer qualitativen Aufwertung und Neuentwicklung von Grünflächen einhergehen.

Beim Neubau von Wohnungen sollte man das Konzept der „grauen Energie“ im Auge behalten: Bei dieser ganzheitlichen Betrachtung wird der gesamte Energieeinsatz berücksichtigt – von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung der Baumaterialien bis zu Transport, Verkauf und Entsorgung. Unter diesem Aspekt ist es oft energie- und klimafreundlicher, alte Häuser stehen zu lassen. Denn der Abriss und der Neubau würden große Mengen Energie verbrauchen.

Vor allem in Skandinavien finden sich viele Beispiele, Vorreiter ist dabei sicherlich Kopenhagen, das sich um ein einzigartiges und abwechslungsreiches Stadtleben bemüht hat und in der zum Beispiel der Fußverkehr wieder eine große Rolle spielt.

Es gibt viele tolle Optionen in Bremen, denken Sie zum Beispiel an den Ellener-Hof mit dem Schwerpunkt Holzbau oder an die Galopprennbahn in der Vahr, wo auf dem Gelände ein zukunftsweisendes durchmischtes Quartier entstehen soll. Was auf der Überseeinsel, dem Kelloggs-Areal geplant wird, ist technisch innovativ, durchmischt, autoarm, lebenswert im bremischen Maßstab. Insgesamt sollten wir viel mehr nach außen darstellen, dass Bremen eine lebenswerte Stadt ist. Und mein großer Wunsch wäre, die nächste Internationale Bauausstellung (IBA) nach Bremen zu holen. Auf ihr werden neue Ideen und Projekte im sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich gezeigt – das würde Bremen sicherlich viele Impulse geben.

Baulücken im Südosten

193 Baulücken zählt das Informationssystem für Baulücken des Senators für Bau und Umwelt auf seiner Internetseite in den Bremer Stadtteilen Hemelingen, Osterholz und Vahr. Viele Flächen stehen teils schon seit Jahren leer. Die Gründe: Einige Grundstücke sind wegen ihrer Größe und Zuschnitts nicht attraktiv für Investoren, bei anderen verzögern Eigentümerwechsel den Baubeginn. Letzteres ist der Grund für die Verspätung beim Bau des Sozialkaufhauses Hemelingen, das eigentlich schon im Herbst 2018 die Lücke an der Ecke Grete-Stein-Straße/Hemelinger Bahnhofstraße füllen sollte.

„Nachverdichtet“ sind dagegen Bereiche an der Schlengstraße und der Hemelinger Rampe. Dort sind in den vergangenen Jahren Reihenhäuser entstanden, auf dem Gelände eines abgebrannten Bauernhauses entsteht ein Seniorenheim. In der Westerholzstraße verfällt dagegen das ehemalige Jugendzentrum „Freiraum“. Direkt dahinter zeigt sich, wie Nachverdichtung verstanden werden kann: Ein kleiner Weg erschließt ein Grundstück im Hinterhof der Wohnhäuser der Westerholzstraße und der Gartenstraße. Ein Reihenhausblock mit acht Wohnungen quetscht sich dort in den einstmals grünen Innenhof.

In der hochverdichteten Vahr sind nur wenige Baulücken zu füllen. Beschlossen ist dennoch der Bau von zusätzlichen Wohnblöcken in der Gartenstadt Vahr. Die Gewoba als Bauherrin plant dort mit den Wohnwürfeln „Tarzan und Jane“ und drei „Bremer Punkten“ knapp 80 barrierefreie Wohnungen. Damit ist die Bautätigkeit zumindest in der Gartenstadt Vahr abgeschlossen, denn diese soll unter Ensembleschutz gestellt werden. hac

Zur Person

Oliver Platz

ist 48 Jahre alt und betreibt zusammen mit zwei anderen geschäftsführenden Gesellschaftern ein großes Planungsbüro mit Standorten in Rastede, Bremen und Hannover. Seit 2016 ist er Präsident der Bremer Architektenkammer.