Gewohntes Bild im Osterholzer Beirat: Die Plätze der AfD bleiben leer. (Christian Hasemann)

Osterholz. Als die Bürger und Beiratsmitglieder trotz Corona und unter Einhaltung strenger Sicherheitsmaßnahmen zur jüngsten Sitzung des Stadtteilparlaments in der Aula der Albert-Einstein-Schule Platz nehmen, bleiben zwei Stühle leer. Zwei Schilder verkünden, wessen Plätze vakant sind: Laura Magnitz und Francesco Manno steht dort, schwarz auf weiß, beides Vertreter der Alternative für Deutschland (AfD). Dass die gewählten Vertreter der Partei, die derzeit vor allem mit sich selbst beschäftigt ist, ihr Mandat nicht wahrnehmen, ist kein Einzelfall.

Knapp elf Prozent aller Stimmen hat die AfD bei der Beiratswahl im vergangenen Jahr im Stadtteil Osterholz bekommen. Bei 13 455 abgegebenen Wählerstimmen von 26 482 stimmberechtigten Osterholzer Bürgern, sind das immerhin mehr als 1300 Menschen, die sich durch die AfD repräsentieren lassen wollten. Und tatsächlich nahmen zwei AfD-Kandidaten ihr Mandat auch an. Dazu muss man wissen: Ein Mandat gilt als angenommen, wenn es nicht schriftlich abgelehnt wird. Das allerdings blieb weitgehend das einzige Lebenszeichen der Partei im Beirat und seinen Ausschüssen. Einzig Sergej Minich besuchte anfangs vereinzelt Sitzungen und übernahm den Posten des Sprechers im Ausschuss für Kinder, Jugendliche, Bürgerbeteiligung, Sport und Controlling. Er legte Anfang Mai offiziell sein Mandat aus beruflichen Gründen, wie es seitens der Partei hieß, nieder. Daneben ist er allerdings zum stellvertretenden Vorsitzenden der AfD in Bremen aufgestiegen.

Francesco Manno dagegen nahm an keiner einzigen Sitzung des Beirats teil und wurde Anfang Mai vom Landesvorstand der AfD aufgefordert, das Mandat niederzulegen. Der dritte Name auf der AfD-Liste in Osterholz, der nun nachrücken könnte, ist ein prominenter. Doch Laura Magnitz, Tochter des einstigen Vorsitzenden des Landesverbandes der AfD, Frank Magnitz, hat ihr Mandat nicht angenommen und dies dem Ortsamt Osterholz mitgeteilt. Ähnliches passierte im Beirat Gröpelingen. Dort legte Ann-Katrin Magnitz, ebenfalls Tochter von Frank Magnitz, nur wenige Wochen nach der Beiratswahl ihr Mandat aus persönlichen Gründen nieder, nachdem sie zuvor zu keiner Sitzung erschienen war.

Eine Pressemitteilung des neuen AfD-Landesvorstandes um Peter Beck legt außerdem nahe, dass weder bei Francesco Manno noch bei Laura Magnitz überhaupt der Wille dagewesen sei, im Falle einer Wahl das Amt anzunehmen. „Ich finde das unverständlich, sich auf die Liste setzen zu lassen, um dann das Mandat nicht wahrzunehmen“, sagt Peter Beck, Landesvorsitzender der AfD. Für die Zukunft müsse die Partei sehen, ob man Kandidaten in Stadtteilen aufstelle, in denen nicht genügend Personal vorhanden sei. Bei der Nicht-Wahrnehmung der Mandate könnte es sich aber auch um eine Retourkutsche des geschassten Ex-Landesvorsitzenden Frank Magnitz handeln – über seine familiären Bande. Beck möchte sich dazu nicht äußern und verweist auf die Entscheidung des Bundesvorstandes der AfD, der Magnitz von den Parteiämtern ausgeschlossen hatte. „Das ist für mich gelutscht“, sagt Beck. Klar ist aber auch, dass die Sitze in Osterholz und Gröpelingen unbesetzt bleiben. In Gröpelingen ist der zweite Vertreter der AfD, Stefan Kliesch, aus der AfD ausgetreten, nimmt als Parteiloser sein Mandat aber wahr. In Blumenthal hat AfD-Vertreterin Natascha Runge dagegen den Beirat vor das Verwaltungsgericht gezerrt – und in der ersten Instanz recht bekommen. Sie ist die Ehefrau von Mark Runge, der wie Uwe Felgenträger und Frank Magnitz in der Gruppe M.R.F. sein Mandat in der Bremischen Bürgerschaft fraktionslos ausübt. Ihnen wird eine Nähe zur Ideologie des völkischen „Flügels“ um Björn Höcke nachgesagt – der seit April auch für den Verfassungsschutz als „erwiesen rechtsextrem“ gilt.

In dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht ging es um das sogenannte Vorschlagsrecht und das Stimmrecht in Ausschüssen. Obwohl der AfD Sitze in mehreren Ausschüssen zustanden, haben die übrigen Parteien mit ihren Nein-Stimmen eine Wahl von Runge in die Ausschüsse verhindert. Das Verwaltungsgericht gab Runge recht. Sie habe Anspruch darauf, gemäß dem Stimmenanteil der Partei entweder selbst oder durch einen Vertreter abstimmen zu können, heißt es in der Urteilsbegründung.

In Osterholz sind die übrigen Fraktionen anders mit der politischen Konkurrenz umgegangen. Ihren Protest gegen die rechtspopulistische Partei drückten die Beiratsmitglieder in Osterholz durch Stimmenenthaltungen bei der Wahl zu den Ausschüssen aus. So wurde zum Beispiel Sergej Minich nur mit einer Stimme zum Sprecher des Kinder- und Jugendausschusses gewählt – seiner eigenen. Dadurch umschiffte der Osterholzer Beirat eine Klippe, die in Blumenthal zu viel medialer Aufmerksamkeit führte. Wasser auf den Mühlen der AfD, die sich oft als Opfer darstellt.

Anders hingegen das Verfahren in Hemelingen. Dort wurden die Ausschussmitglieder im Block gewählt und nicht per Einzelabstimmung über die Kandidaten und damit auch die Vertreter der AfD.

Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD) bezeichnet es als undemokratisches Verhalten, Stimmen zu bekommen, um sie „wegzuwerfen“. „Der Beirat vermisst es aber nicht, dass es keine AfD-Vertreter gibt, die die Arbeit des Beirats behindern“, so der Beiratssprecher weiter. Der Beirat freue sich auf die anstehende Arbeit für den Stadtteil. „Und wir hoffen, dass es die Quittung für die AfD bei der nächsten Wahl gibt.“