Sascha Neumann hat den Mundschutz nicht nur wegen Corona auf. In seiner Wohnung hat sich der Schimmel breitgemacht. Die Ursache dafür steht nicht fest, unterdessen ist die Wohnung aber unbewohnbar und der Hausrat voraussichtlich ein Fall für die Deponie. (PETRA STUBBE)

Fast sechs Monate ist es her, dass in einem Mehrparteienhaus in der Brebacher Straße in Hemelingen eine Hebepumpe versagte. Erst nach mehreren Wochen wurde der Schaden behoben. Seitdem hat sich in der Wohnung von Sascha Neumann der Schimmel breitgemacht. Die Wohnung ist unbewohnbar, nun droht dem Mann ab November die Obdachlosigkeit.

Die Situation zerrt an Neumanns Nerven. Seit Anfang Mai wartet er darauf, wie es mit seiner Wohnung weitergeht, in der noch sein fast kompletter Hausrat steht. Im Juni konnte Sascha Neumann in ein möbliertes Appartement ziehen. Die Kosten für das Appartement übernimmt seine Hausratversicherung – noch.

„Bis Ende Oktober bezahlt meine Hausratsversicherung die Miete“, sagt Neumann. „Ich bin jetzt auf Wohnungssuche, aber das ist in der Situation jetzt nicht leicht.“ Hinzu kommt: Er muss eine möblierte Wohnung finden, denn sein Mobiliar steht noch in seiner Wohnung in der Brebacher Straße. „Ich lebe derzeit aus dem Koffer“, sagt er.

Viel Hoffnung, dass noch etwas von seinem Hausrat zu gebrauchen ist, hat Neumann allerdings nicht. „Klar ist auf jeden Fall, dass das Bett und das Sofa nicht mehr genutzt werden können.“ Für seinen anderen Hausrat hofft er auf einen Gutachter. „Die Sachen müssten so schnell wir möglich raus und begutachtet werden, was davon noch brauchbar ist und was ersetzt werden muss.“

Beim Thema Gutachten allerdings scheint es derzeit zu haken und an diesem hängt auch die Sanierung der Wohnung und letztendlich, wer für die Schäden aufkommt. Die Gebäudeversicherung des Eigentümers, der sich in Bremen von der Buwog GmbH mit Hauptsitz in Bochum vertreten lässt, hatte offenbar einen eigenen Gutachter beauftragt, so erzählt es Sascha Neumann.

„Ich habe mit der Hausverwaltung gesprochen und die sagte, dass der Gutachter zu dem Schluss komme, dass nicht der Schaden an der Hebepumpe Schuld am Schimmelbefall sei.“ Dazu muss man wissen: Die Ursache für einen Schimmelbefall zu ermitteln, ist häufig nicht leicht. Oft wird Mietern mit Hinweis auf angeblich falsches Lüften die Schuld gegeben.

„Aber vor dem Pumpenschaden gab es hier keinen Schimmel“, sagt Neumann. Es sei naheliegend, dass der Befall mit dem Schaden an der Pumpe zusammenhänge. Der Schimmel habe sich vom Estrichbeton des Bodens aus in die Wände ausgebreitet.

Tatsächlich ist das in der Wohnung so zu sehen. Die schwarzen Sporen ranken deutlich sichtbar vom Boden aus die Wände hoch, ein modriger Geruch steigt in die Nase. „Wer sehr empfindlich ist, merkt das auch im Treppenhaus“, sagt Neumann mit Blick auf die seine ehemaligen Nachbarn. Manche Schimmelpilzsporen gelten als gesundheitsreizend oder gefährdend und können Allergien auslösen.

„Für mich ist das eine enorme psychische Belastung. Ich habe kein Zuhause und kaum Möglichkeiten, mich zu erholen“, sagt Neumann. Er befürchtet außerdem ein gerichtliche Auseinandersetzung mit seinem Vermieter, denn seit die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist, hat er die Miete gekürzt.

Die Hausverwaltung konnte auf die Anfrage des STADTTEIL-KURIER bis zum Redaktionsschluss noch keine ausführliche Antwort geben. Man bemühe sich Informationen einzuholen, heißt es seitens der Pressestelle.