Peterswerder. Dezember 1791. Wolfgang Amadeus Mozart ist mit nur 35 Jahren am Ende. „Die Parallele zu Franz Schubert und der ,Winterreise‘ ist durchaus da“, sagt Johannes Luig, der am Sonntag, 4. März, um 18 Uhr in der Friedenskirche, Humboldtstraße 175, mit dem Weserterrassenchor, dem „Via Alta“-Chor aus Huckelriede und dem Kammerorchester Horn-Lehe Mozarts Requiem aufführen wird. Die Solisten Katrin Meier, Sabine Winkelmann, Feldmann Felguth und Jonas Grellmann sind Luigs ehemalige Schüler vom Gymnasium Obervieland, dem heutigen Gymnasium Links der Weser.

Schubert, dem die Nachwelt so viele wunderbare Werke zu verdanken hat, starb 1828 mit nur 31 Jahren in bitterer Armut. Mozart hingegen verdiente zeitweise gar nicht mal so schlecht, war allerdings dem Glücksspiel zugeneigt und teilte, sobald er Geld hatte, es großzügig mit seinem Freundeskreis. Keiner von diesen „Freunden“ sollte ihm allerdings die letzte Ehre erweisen, als er am 7. Dezember 1791 in einem Armengrab in Wien beigesetzt wurde. Mozart, der sich als einer der ersten Komponisten überhaupt auf dem freien Markt zu behaupten versuchte, war am Ende desillusioniert. Er wurde von Schulden erdrückt und komponierte gleichzeitig an der Jupiter-Sinfonie und an der „Zauberflöte“, wie Johannes Luig schildert. Der ausgebildete Konzert- und Opernsänger fügt bewundernd hinzu: „Was für ein Genius!“ Und dann tauchte ein geheimnisvoller Fremder auf, der bei Mozart ein Requiem in Auftrag gab. Er begann, seine eigene Totenmesse zu schreiben.

„Bach und Mozart, das sind die Gipfel, die man erklimmen muss“, schwärmt der Neustädter Johannes Luig von einem fantastischen Klangerlebnis, das er mit kulturellem Bergsteigen vergleicht. Das nächste Chor-Projekt wird denn auch Bachs „Magnificat“ sein. Mozarts „Requiem“ hat Luig als Solist selbst rund 100 Mal gesungen, mit dem Weserterrassen-Chor ist es nun die dritte Aufführung der klangschönen Totenmesse, die Fragment geblieben und von Franz Xaver Süßmayr komplettiert worden ist.

Der Weserterrassen-Chor ist vor sieben Jahren auf Anregung von Bürgerhausleiter Stephan Pleyn von Johannes Luig ins Leben gerufen worden. Die Altersspanne der rund 60 Mitglieder des Chores beginnt bei 30 Jahren und endet im hohen Alter. Der Dirigent und Chorleiter hält im Gegensatz zu manchen seiner Kollegen nichts von Altersgrenzen bei Chorsängern. „Bei uns gibt es auch kein Vorsingen.“

Luig, der seit 17 Jahren am Gymnasium Links der Weser unterrichtet, hatte selbst den langjährigen Chordirektor des Theaters am Goetheplatz, Theo Wiedebusch, als Mentor und Coach. Und er bedauert es, dass bei der Ausbildung des Musiklehrer-Nachwuchses in Bremen die Klassik immer mehr ins Hintertreffen gerät. „Theo Wiedebusch war ein toller Pianist und ein weiser Mann. Alles, was ich kann, wie ich singe und Klavier spiele, habe ich von ihm gelernt. Er hat seine Schüler wunderbar geleitet, geführt und getragen.“

Besonders liebt Luig das „Lacrimosa“, aber auch das „Agnus Dei“ und das „Benedictus“, selbst wenn die beiden letzteren von Süßmayr stammen. „Man begreift es einfach nicht, wie toll dieses Werk ist! Mozarts Musik vermittelt sich direkt“, schwärmt Luig und hebt den musikintellektuellen Austausch zwischen den beiden Größen der Wiener Klassik, Haydn und Mozart, hervor: „Sie haben sich gegenseitig Streich-Quartette gewidmet. Dazu kommt, dass Mozart schon als Zwölfjähriger bei dem Requiem von Joseph Haydns Bruder Michael mitgegeigt hat.“ Als er das Haydn-Requiem gesungen habe, sei ihm aufgefallen, dass einige Passagen aus Mozarts Requiem mit dem von Haydn identisch seien. „Er hat die Themen aufgegriffen und bearbeitet, das war kein Plagiat, sondern eine Ehrbezeugung, die auf kompositorischer Tradition fußt.“