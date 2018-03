März, um 20 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof, Findorffstraße 51.

Das historische Musikprojekt „Weiß ich, was ein Mensch ist?„ ist 1995 in Zusammenarbeit mit dem Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Emslandlager entstanden und hat sich fortentwickelt. Die “Lieder gegen das Vergessen“ stammen aus der Weimarer Zeit, der NS-Zeit und aus den Bürgerkriegen der vergangenen Jahrzehnte.

Anlass für das Konzert im Schlachthof ist der Tag der politischen Gefangenen. Anlässe genug gäbe es jeden Tag, mit Blick auf die Türkei, auf Russland, China und andere Länder, die in Berichten von Amnesty International genannt werden. Argus & friends setzen antifaschistische Lieder aus Europa dagegen, die berühmten "Moorsoldaten", "Los Campesinos", "Bella ciao" und "Sagt nit kejnmol", aber auch Freiheitslieder aus der Türkei, Griechenland, Südafrika und Chile, Volkslieder ebenso wie konzertante Kompositionen. Werke von Mikis Theodorakis sind darunter, von Bertolt Brecht und vor allem auch von Hanns Eisler, der Brechts Gedicht "Lied des Händlers" vertont hat. Auf dieses Lied bezieht sich der Titel des Konzertes und der CD.

An der Doppel-CD „Weiß ich, was ein Mensch ist“ hatten 1997 Wiebke Rendigs (Gesang), Stephan Uhlig (Gitarre, Tiple, Gesang und Arrangements), Sonja Müller (Flöte und Kena), Ulla Dunker (Gitarre), Brigitte Haase (Cello), Andreas Lieberg (Gitarre) und Winfried Dippel (Schlagzeug) sowie als Gäste David Jehn (Bass, Banjo und Gesang) und Dietz Coldewey (Gesang) mitgearbeitet. Von dieser Stammbesetzung sind noch Stephan Uhlig und Sonja Müller aus Findorff und David Jehn aus Schwachhausen dabei.

"Was weiß ich, was ein Mensch ist?" Konzert von Argus & Friends am Sonntag, 18. März, um 20 Uhr im Schlachthof, Findorffstraße 51. Die Eintrittskarten gibt es unter der Telefonnummer 37 77 50, sie kosten zwölf Euro, ermäßigt acht. Veranstalter ist die Rote Hilfe.