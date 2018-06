Auftritt der Kinder von "Vahreint – Wir sind Bruder und Schwester" beim Mobilen Sommercafé. 60 Kinder aus 24 Nationen machen in der Gruppe mit. (STUBBE)

Alljährlich kommt nicht nur der Sommer, sondern auch das mobile Sommercafe in die Vahr. "Das ist ein ganz tolles Projekt!", freut sich Ortsamtsleiterin Karin Mathes und weist auf die Vielfalt hin, die das Projekt in den kommenden Monaten dank der Kooperation mit diversen Partnern bieten wird. Noch bis zum Dienstag, 4. September, ist das Café unterwegs und bietet im Zwei-Wochen-Rhythmus verschiedene Aktivitäten für Jung und Alt sowie Kulinarisches für das leibliche Wohl. Dabei soll nicht nur gespielt, getobt und getanzt werden, sondern die Polizei wird auch mehrfach Beratungsvorträge zur Verhütung von Verbrechen und damit verwandte Angebote auf Straße und Wiesen bringen.

Das Ziel ist die Stärkung der Nachbarschaft, und obendrein soll das Sommercafé Familien, die nicht in den Urlaub fahren, etwas Zusätzliches im Stadtteil bieten, so Karin Mathes. Los ging es nun in der Phillip-Scheidemann-Straße mit einem Eröffnungsfest, einer Fahrradwerkstatt, einem Tanzprogramm und vielem weiterem. Zudem bot die Polizei eine Beratung rund um Fahrradsicherheit und eine Registriermöglichkeit für Drahtesel an.

Am Dienstag, 26. Juni, kommt das Mobile Sommdercafé zum Spielplatz am Vahrer See. Im Angebot dann sind Quiz, Hüpfburg, Nagelbalken, Müll-Trennspiel, mobile Fahrradwerkstatt, GPS-Rallye, Slackline und Basteln. Am 10. Juli, ebenfalls ein Dienstag, wird in der Gustav-Radbruch-Straße 31 folgendes geboten: Nagelbalken, mobile Fahrradwerkstatt, Quiz und Bewegungsangebote für alle. Am 24. Juli gibt es in der Carl-Severing-Straße 52-56 von der Polizei eine Beratung zum Schutz vor Taschendieben, einen Nagelbalken, ein Quiz sowie ein Müll-Trennspiel.

Am 7. August gibt es im Carl-Goerdeler-Park eine Hüpfburg, einen Nagelbalken, ein Quiz, eine mobile Fahrradwerkstatt, die Möglichkeit zum Fußballspielen, Fußball, Slackline und Basteln. Beim vorletzten Mal am 21. August in der Eislebener Straße 31/31a wird folgendes geboten: eine Beratung der Polizei zum Thema "Straftaten zum Nachteil älterer Menschen", eine Rollatoren-Registrierung, ein Nagelbalken, Quiz sowie Bewegung und Tanz. Beim Saisonabschluss am Dienstag, 4. September, wird an der Ecke Karl-Kautzky-Straße/Kurt-Schumacher-Allee die Polizei erneut beraten, dann speziell zu den Themen Einbruchschutz und Raubdelikte. Zudem gibt es eine Hüpfburg, Grillen sowie Bewegung und Tanz, einen Nagelbalken, das Mülltrennspiel, Quiz, die mobile Fahrradwerkstatt, einen Eiswagen und sogar Bingo.