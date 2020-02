Diese Frauengruppe macht aus Jutebeuteln kleine Kunstwerke und lernt Deutsch dabei. (Petra Stubbe)

Aller Anfang ist schwer. Erst recht für Geflüchtete, die neu in Bremen angekommen sind und sich zurechtfinden müssen. Vor allem der Wunsch nach beruflicher Integration ist bei vielen groß, sobald wie möglich arbeiten, um sich selbst oder die Familie versorgen zu können. Gleichzeitig kämpfen viele Geflüchtete mit großen Belastungen, traumatischen Erfahrungen oder die Sorge um Angehörige, die im Kriegsgebiet zurückgeblieben sind. All das macht das Einleben in die neue Heimat nicht einfach. Zumal für die meisten die Sprache fremd ist. Sie zu erlernen, nimmt einen hohen Stellenwert ein, denn der Spracherwerb ist der Weg in Arbeit, Bildung und die gesellschaftliche Integration. Ein konkreter Weg ist das Beschäftigungsprogramm „Face to Face“ im Bürgerzentrum Neue Vahr – ein sehr erfolgreicher, wie der Tag der offenen Tür gezeigt hat.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch viele ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mittlerweile im Berufsleben stehen. Was das Projekt so besonders macht, darüber konnten die Besucher sich gleich vor Ort ein Bild machen. Denn die Beteiligten demonstrierten, wie der Spracherwerb hier funktioniert: In Kreativ- und Bewegungskursen werden Fähigkeiten und zugleich die deutsche Sprache vermittelt und auch gefördert. Zusätzlich gehören regelmäßige Einzelcoachings zum Programm.

„Die Menschen sollen die Sprache nicht nach Lehrbuch erlernen, sondern sie erproben“, erklärt Saher Khanaqa-Kükelhahn. Die Diplom-Psychologin aus dem Gete-Viertel hat das Projekt ins Leben gerufen. Es ist eine Kooperation mit dem Kulturladen und der Medienwerkstatt Huchting und wird durch die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Häfen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Bremen gefördert.

Im Januar 2019 startete das Angebot, das gut vernetzt ist mit anderen Trägern, Hilfsangeboten und verschiedenen Kooperationspartnern in der Stadt. 156 Frauen und Männer haben es seitdem erfolgreich durchlaufen und das Zertifikat „Bremer Kompetenznachweis“ erhalten. Derzeit sind rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Kursen aktiv. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Das Kursangebot richtet sich sowohl an Geflüchtete als auch an Migrantinnen und Migranten ab 18 Jahren. Die Seminare bieten Theater, Musik, Gesang, Lesen, Foto, Film, Nähen und Bewegung. Die Kurse können frei gewählt werden und werden zum Teil mit Kinderbetreuung angeboten. Zweimal in der Woche hat außerdem das von Ehrenamtlichen betriebene Café Global geöffnet.

„Wir wollen erreichen, dass die Menschen die Angst vor der Sprache verlieren. In der Gruppe und Gemeinschaft kann man viel mehr bewältigen als allein“, ist Khanaqa-Kükelhahn überzeugt. Die Kurse seien ein Baustein des Projekts und dienen neben dem Spracherwerb dazu, sich auszuprobieren, persönliche Talente zu finden und das Selbstvertrauen zu stärken. Darauf ziele auch der Titel des Projekts ab: „Face to Face“ – von Angesicht zu Angesicht – bedeute, sich auf Augenhöhe zu begegnen und miteinander umzugehen. Die 52-jährige Khanaqa-Kükelhahn weiß, wie wichtig es ist, Selbstbewusstsein zu entwickeln, um im Alltag und auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Sie selbst kam mit 16 Jahren als Kriegskind aus dem Irak nach Deutschland.

Ein weiterer Baustein des Projekts sind die Einzelberatungen, in denen die berufliche Orientierung im Vordergrund steht, aber ebenso Zeit für praktische Lebensfragen ist. „Die Menschen befinden sich hier in einem ganz neuen System mit anderen Werten und Normen. Das ist natürlich eine große Herausforderung“, sagt Khanaqa-Kükelhahn. Im Einzelcoaching kann sie individuell auf die persönliche Geschichte ihres Gegenübers eingehen. „Viele Geflüchtete kommen mit guten Qualifikationen, können hier aber aufgrund fehlender Sprachkenntnisse oder Zeugnisse aber nicht in ihrem alten Beruf arbeiten. Wir versuchen dann, Wege für einen Kompromiss zu finden.“

Den Arabisch-Lehrer und Schuldirektor aus Syrien vermittelte sie zum Beispiel in eine Ausbildung als Sozialassistent an einer Schule. Und ein syrischer Orchestermusiker machte eine pädagogische Zusatzausbildung und unterrichtet heute musikalische Früherziehung an einer Musikschule. „Es ist wichtig, dass die Menschen wieder in ihr berufliches Leben zurückfinden, auch wenn das etwas anders aussieht als vorher“, betont die Psychologin. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern versuche sie, einen Tätigkeitsbereich zu finden, der den Kenntnissen und Neigungen entgegenkomme. „Wir fangen ja nicht bei Null an, sondern knüpfen an vorhandene Fertigkeiten an.“

Beim Tag der offenen Tür zeigten die Beteiligten, mit wie viel Spaß sie bei der Sache sind. So präsentierte die Film-Gruppe Ausschnitte aus ihrem letzten Werk. Vier Frauen, eine Kurdin, eine Afghanin, eine Syrerin, eine Iranerin und allesamt selbst Kursteilnehmerinnen, erzählen in dem Film aus ihrer Biografie.

Stimmgewaltig ging es beim Rudelsingen zu. Und mehrsprachig. Gesungen wurde auf Deutsch, Arabisch und Englisch. Die Tän­zerinnengruppe, die sich aus dem Bewegungskurs heraus gegründet hat, bot etwas fürs Auge. Die Frauen führten einen traditionellen deutschen Erntedankfesttanz auf. Alle Gäste konnten sich außerdem „Face to Face“ fo­tografieren lassen. Die Aufgabe: seinem Gegenüber in die Augen schauen. Den Schnappschuss gab es anschließend per ­Sofortdruck.

„Das war eine tolle Aktion“, schwärmt Saher Khanaqa-Kükelhahn. „Einige haben sich lange in die Augen geschaut, andere ganz schnell auf den Auslöser gedrückt.“ Einen offenen Blickkontakt müsse man erst einmal aushalten können. Dann aber könne der Moment sehr angenehm sein.

Weitere Informationen

„Face to Face“ im Bürgerzentrum Neue Vahr, Berliner Freiheit 10. Kontakt und Anmeldung über Saher Khanaqa-Kükelhahn, per E-Mail an saher@bzvahr.de oder telefonisch unter 0151-11516376. Weitere Infos auf www.bzvahr.de.