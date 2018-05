So sieht es beim Profi aus: Bahram Pasuki zeigt, worauf es beim traditionellen Bogenschießen ankommt. (Christian Hasemann)

Den Ellbogen hoch, den Rücken gerade und das Auge fest auf die etwa zehn Meter entfernte Zielscheibe aus Stroh – und schon sirrt die Sehne leise und schleudern die Wurfarme des Bogens den Pfeil auf das Ziel. Ob der durch den Autoren auf die Reise geschickte Pfeil tatsächlich ins Schwarze einschlug oder, wie geplant, gar in Robin-Hood-Manier einen anderen Pfeil in der Mitte spaltete, sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Andere haben an diesem Morgen beim Schnupperkursus für traditionelles Bogenschießen auf dem Vereinsgelände des Hemelinger Sportvereins zumindest das Bespicken der Strohscheibe mit Pfeilen schon erfolgreich vorgemacht.

Aber natürlich treffen nicht alle Pfeile die Zielscheibe auf Anhieb. "Ausreden gibt es immer, wenn der Pfeil daneben geht", sagt Bahram Pasuki, der mit seiner Frau Carola als Skadis Wachen auf Mittelaltermärkten auftritt und an diesem Morgen die Gruppe Interessierter einweist. "Der Bogen, der Pfeil, die Sonne – ich habe schon alles gehört."

Das traditionelle Bogenschießen ist intuitiv. "Ich weiß die Entfernung nicht, man zielt auch nicht richtig." Der erste und der zweite Pfeile gehe dann meist daneben. "Der dritte trifft dann meist." Es sei eine Sache der Erfahrung und der Übung, sagt Bahram Pasuki, der unter der Woche als Abteilungsleiter arbeitet. "Man ist an der frischen Luft und in der Natur unterwegs", zählt er die Vorzüge des Bogensports auf. "Man kommt runter, kommt auf andere Gedanken." Und für den Sport benötige es nicht viel: Die erste Ausrüstung koste vielleicht 100 Euro. "Und dann braucht man eine ruhige Hand, keine Hektik und ein gutes Auge und die Lust, den ganzen Tag in der freien Natur zu sein."

Auf den ersten Blick mutet ein traditioneller Bogen fast prähistorisch an. "Im Grunde ist ein Bogen ein Stück Holz mit einer Schnur", sagt Bahram Pasuki. Etwas technischer sind aber auch die traditionellen Bögen dann doch. Während bei Sportbögen bei olympischen Wettbewerben High-Tech-Materialien wie Fiberglas und Karbon zum Einsatz kommen und der Bogen vor lauter Zubehör kaum noch als solcher auszumachen ist, wird der Schütze beim traditionellen Bogenschießen in der Zeit und auf sein Gefühl zurückgeworfen. Eibe, Robinie und Esche sind typische traditionelle Bogenbaumaterialien. In Hemelingen schießen die Schützen mit einfachen Langbögen aus Manau, besser bekannt als Rattan, ohne weitere Zielhilfen. Die Rattanbögen sind in der Herstellung vergleichsweise günstig und unkomplizierter als Bögen aus Laubhölzern, aber auch beim Rattan muss die Länge und die Stärke des Bogens auf den Schützen abgestimmt sein.

Bei Anja David aus Oberneuland scheint alles zu passen. Schon der erste Pfeil trifft nach kurzem Anlegen die Zielscheibe. "Den Ellbogen höher", mahnt Bahrm Pasuki, aber auch die folgenden Pfeile treffen das Ziel. So geht es reihum, bis alle ihr Glück versucht haben. Eigentlich sei sie wegen ihres Neffens dabei, sagt Anja David. "Ich bin aber ganz stolz, dass ich getroffen habe." Und das, obwohl sie ohne besonderen Ehrgeiz dabei war. "Wir hätten auch beim normalen Sportbogenschießen mitgemacht", erklärt sie. Interessant habe sie aber auch das vermittelte Hintergrundwissen gefunden.

In der Tat gibt es – neben Bogenschützen-Ikonen wie Robind Hood und dem Elben Legolas aus Der Herr der Ringe – auch zahlreiche verbürgte historische Beispiele. Häufig zitiert: Die Schlacht von Crécy. Damals löschten englische Bogenschützen fast den gesamten französischen Adel aus, der nach aristokratischer Sitte – oder auch aus Wahnwitz – zu Pferd und schwer gepanzert aus ungeschützter und ungünstiger Position auf die englischen Truppen zustürmte.

Die damaligen Bögen würden die Büroangestellten der heutigen Zeit kaum noch spannen können: teils über 100 Pfund, fast 50 Kilogramm, betrug das sogenannte Auszuggewicht, das die Pfeile auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde beschleunigte, und sie fast 200 Meter weit fliegen und Stahlplatten und Kettenhemden durchschlagen ließ. Für die Bogenschützen hatte das große Zuggewicht einen hohen Preis: archäologische Pfunde von Skeletten zeigen, dass die Schultergelenke stark abgenutzt waren. Vom Preis, den die Empfänger der hölzernen Sendboten mit Stahlspitze bezahlen mussten, mal ganz zu schweigen.

In Hemelingen soll zum Glück nur eine Strohscheibe und kein französischer Aristokrat perforiert werden. Unter anderem von Jasmin Bothe aus Sebaldsbrück. "Es ist gar nicht so einfach, wie man denkt." Es komme wohl auch darauf an, den richtigen Bogen für sich zu finden." Schon seit Jahren wollte sie das Bogenschießen ausprobieren. "Aber es gibt nicht so viele Vereine, die das anbieten." Einmal möchte sie zumindest heute noch treffen. Und tatsächlich: beim zweiten Durchgang trifft ihr Pfeil die Scheibe. Und der Pfeil des Autors? Der gesellte sich punktgenau zu den drei zuvor abgeschossenen Pfeilen: neben die Zielscheibe. Die Sonne blendete.

Weitere Informationen

Das komplette Sportangebot der Hemelinger Sportvereinigung ist auf der Internetseite www.svhemelingen.de zu finden, Informationen zu Skadis Wachen gibt es auf www.skadiswachen.de.