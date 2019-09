Streetworker Christian Claus auf dem Weg zum mobilen Unterstand in den Neustadtswallanlagen. Der Treffpunkt wandert demnächst wieder auf den Lucie-Flechtmann-Platz. (Roland Scheitz)

Der mobile Unterstand für Menschen, die sich für gewöhnlich unter freiem Himmel treffen, zieht demnächst zurück auf den Lucie-Flechtmann-Platz. Da stand er ab März bereits einmal für drei Monate, danach ist er wie geplant in die Neustadtswallanlagen verlegt worden. Denn langfristig an einem Ort bleiben darf die Holzkonstruktion nicht. So ist es vereinbart mit dem Ordnungsamt, der Polizei und dem Neustädter Beirat. Nun also wieder zurück auf den kurz „Lucie“ genannten Platz an der Westerstraße. Warum, das kann Streetworker Christian Claus erklären, der für die Innere Mission und auf Wunsch des Stadtteilparlamentes seit einem Jahr die „Treffpunktszene“ genannten Gruppen in der Alten Neustadt begleitet.

Damit sind Menschen gemeint, die sich draußen treffen, gemeinsam trinken und reden, um ihre Zeit nicht allein verbringen zu müssen. Denn die meisten von ihnen eint, dass es nicht rund läuft in ihrem Leben. Einige sind ohne Wohnung oder leben sogar komplett auf der Straße. Andere haben Probleme, ohne Alkohol den Tag zu überstehen oder leben sozial isoliert. Der Begriff „Trinkerszene“ ist in dieser Zeitung schon gefallen, doch das werde den unterschiedlichen Problemlagen der Betroffenen nicht gerecht, findet Claus.

Der junge Mann steht an diesem Morgen in den Neustadtswallanlagen vor einem leeren Unterstand. Die Menschen, für die er gedacht ist, sitzen nur zwanzig Meter entfernt auf Parkbänken in Sichtweite zur Straßenbahnhaltestelle der Hochschule Bremen und unterhalten sich. „Bei gutem Wetter ist das ja auch verständlich, da will man in der Sonne sitzen“, sagt Claus. Bei Regen sei das etwas ganz anderes, „dann ist hier mehr los unter dem Dach.“ Und dennoch: So gut wie erhofft, wird der Unterstand in den Wallanlagen nicht angenommen, hat er festgestellt.

Auf dem Lucie-Flechtmann-Platz sei er besser genutzt worden. Darum soll er jetzt wieder dorthin zurück. Für den Streetworker läuft immer noch die Probephase des Projektes. Er lotet täglich neu aus, was die Bedürfnisse der Menschen sind, in denen manche nur eine Belastung und ein Ärgernis sehen. „Die gehören ganz klar zu unserer Gesellschaft dazu und wir müssen es hinbekommen, dass alle Menschen unsere öffentlichen Plätze friedlich gemeinsam nutzen können“, betont hingegen Katharina Kähler, die bei der Inneren Mission die Wohnungslosenhilfe leitet.

Ein Standpunkt, den auch der Beirat Neustadt vertritt. In seiner Begründung für den aktuellen Haushaltsantrag an die Sozialbehörde für eine Weiterfinanzierung des Projektes für die kommenden zwei Jahre steht als Begründung: „Die Begleitung alkoholkranker Menschen an ihren Treffpunkten im Stadtteil hat sich bewährt. Der mobile Unterstand hat zum Beispiel am Standort Lucie-Flechtmann-Platz zu einer deutlichen Entspannung der Konfliktsituationen geführt. Der Beirat hält es für dringend erforderlich, dieses Projekt langfristig fortzuführen.“

Polizei befürwortet Projekt

Auch im Neustädter Polizeirevier hält man den mobilen Unterstand und die Betreuung durch den Streetworker für eine Erfolgsgeschichte. „Aus unserer Sicht hat das Projekt definitiv etwas gebracht“, sagt der zuständige Kontaktpolizist Wolfram Franke. Das unschöne Wildpinkeln sei durch das eingebaute Klo an der Hütte deutlich besser geworden. Und die Polizei habe durch den betreuten Unterstand nur einen Einsatz innerhalb von drei Monaten gehabt. „Seit Juni waren es allein zehn, aber da war auch wegen des guten Wetters mehr los auf dem Platz“, so der Polizist. Meist werde die Polizei wegen Cannabis-Gebrauchs oder Körperverletzungen innerhalb der Gruppe gerufen.

Streitigkeiten untereinander seien es oftmals dann auch, die von den Anwohnern als Lärmbelästigung wahrgenommen würden. Doch insgesamt sei die Kerngruppe auf der „Lucie“ sehr friedlich, beurteilt Franke. Doch aggressiv auftretende Einzelpersonen von außen könnten die Stimmung auch schnell negativ beeinflussen.

„Man wird nicht verhindern können, dass es auch weiterhin innerhalb der Szene zu Konflikten kommt“, sagt Claus dazu. Aber die betroffenen Menschen würden spüren, „dass etwas für sie getan wird.“ Das führe dazu, dass die Gruppe ein verstärktes Interesse daran habe, Konflikte selbst zu regeln und ihren Unterstand sauber zu halten. Die Stadtgärtner auf der „Lucie“, die im Verein Kulturpflanzen organisiert sind, sehen den Wiederaufbau des Unterstandes positiv. „Wir haben festgestellt, dass es damit deutlich besser läuft“, sagt Vereinsmitglied Uta Bohls. Die Hoffnung, die Treffpunktszene würde dem Unterstand in die Neustadtswallanlagen folgen, habe sich nicht erfüllt. „Daher begrüßen wir, dass er wieder aufgebaut wird, damit die Konflikte wieder weniger werden.“