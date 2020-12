Pastoren und Diakone in der Neuen Vahr: (von links) Annette Niebuhr, Kristina Appelganz, Angela Walther, Christoph Buße und Claus Nungesser. (PETRA STUBBE)

Trotz des seit Mittwoch geltenden harten Lockdowns sind Gottesdienste am Heiligen Abend in der Neuen Vahr möglich. Die Kirchen in der Neuen Vahr gehen dabei neue Wege. In diesem Fall heißt das, dass der Berg zum Propheten kommt, denn die Gemeindejugendlichen bringen das Krippenspiel und die Weihnachtsbotschaft direkt zu den Menschen in den Stadtteil.

„Wir haben lange überlegt, wie machen wir das zu Weihnachten“, sagt Pastorin Angela Walther. „Das hat uns vor große Herausforderungen gestellt, aber es ist auch spannend, wie sich Neues entwickelt“, so Walther. Die Kirchengemeinde in der Neuen Vahr hat sich für drei parallele Christvespern um 17 Uhr entschieden. „Alle mit Maskenpflicht, und man muss sich anmelden.“ Alle drei Vespern werden Licht als Thema aufgreifen. „Gottes Licht leuchtet auch im Dunkeln“, sagt die Pastorin. Und: „Es ist wichtig für die Menschen, Halt zu finden. Und Rituale geben Halt“, betont sie.

In der Christuskirche, Adam-Stegerwald-Straße 42, lädt Pastorin Annette Niebuhr zur Botschaft „Leben unter einem guten Stern“ ein. In der Heilig-Geist-Kirche, August-Bebel-Allee 276, holen Pastorin Walther und Sozialdiakon Christian Buße die Weihnachtsgeschichte auf den Marktplatz der Begegnung. Das Motto hier: Christmas meets Secondhand. „Dort ist es so, dass in Anspielszenen dargestellt wird, welche Botschaft das Weihnachtsfest heute hat.“ Auf dem Marktplatz der Begegnung in der Heilig-Geist-Kirche werden sonst gebrauchte Kleidung und Haushaltswaren angeboten.

Vor dem Gemeindezentrum in der Geschwister-Scholl-Straße 136 feiert die Gemeinde mit den Pastoren Ingo Vespermann und Claus Nungesser einen Outdoor-Gottesdienst. „Gerne können die Besucher Lichter und Laternen mitbringen“, sagt Walther.

Etwa 80 Personen können mit Abstand voraussichtlich an den Vespern in den Kirchen und vor dem Gemeindezentrum teilnehmen. „Aber wenn jemand sagt, dass das trotzdem zu voll ist, dann kann man auch um 23 Uhr zur Christmette in die Christuskirche kommen“, erklärt die Pastorin. Diese sei in der Regel nicht so stark besucht. Am 25. Dezember wird es außerdem einen Gottesdienst in der Christuskirche mit Pastorin Walther geben.

Auch wenn die Christvespern stattfinden können: Einiges wird auch fehlen. „Man darf nicht singen, das vermissen wir schmerzlich“, sagt Walther. Immerhin draußen sei das aber beim aktuellen Stand mit Abstand möglich.

Darüber hinaus wird es kein Krippenspiel in den Kirchen geben können. „Aber die Jugendlichen der Kirchengemeinde haben sich eine Alternative überlegt“, sagt Kristina Appelganz, Jugenddiakonin in der Neuen Vahr. „Einige Jugendliche haben schon seit frühester Kindheit beim Krippenspiel mitgemacht.“ Die wichtige Weihnachtsbotschaft wollten die Jugendlichen trotz Corona-Beschränkungen dennoch verbreiten, so Appelganz. „Deswegen machen sie sich an Heiligabend jeweils zu zweit auf Routen durch die Vahr auf den Weg.“

Als Engel, Hirte oder vielleicht auch Schaf wollen die Jugendlichen mit Drehorgel durch die Vahr ziehen und das Krippenspiel „on Tour“ bringen. Wegen der strengen Corona-Einschränkungen werden die Jugendlichen allerdings nicht stehenbleiben. „Sie werden nicht anhalten, sondern in Bewegung bleiben, und es wird auch keinen Treffpunkt am Anfang und am Ende geben“, so Appelganz. Dennoch hoffe sie, dass die Menschen von ihren Balkonen oder auf der Straße auf das Krippenspiel „on Tour“ aufmerksam werden. Auf fünf Routen machen sich die Teams mittags am 24. Dezember auf den Weg.

Appelganz sieht in dieser Aktion ein positives Ergebnis der Corona-Epidemie. „Ich als Kinder- und Jugendarbeiterin kann sagen, dass sich richtig viel bewegt hat.“ Es seien viele neue Formate entstanden, unter anderem in den sozialen Medien. „Man wird anders sichtbar, aber natürlich fehlen die persönlichen Treffen.“

Weitere Informationen

Wer an den Gottesdiensten der Kirchengemeinde Neue Vahr am Heiligen Abend teilnehmen möchte, muss sich anmelden. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 460 21 70, per Formular auf der Internetseite auf www.kirche-neuevahr.de oder per E-Mail an buero.neuevahr@kirche-bremen.de möglich.