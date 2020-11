Knapp 17 Monate hat es gedauert, in Kürze ist die Turnhalle der Grundschule an der Düsseldorfer Straße wieder nutzbar. (PETRA STUBBE)

Die Sanierung der Sporthalle der Grundschule Düsseldorfer Straße ist weitgehend abgeschlossen. Knapp 17 Monate haben nach Angaben von Immobilien Bremen, in Bremen zuständig für die Gebäude der öffentlichen Hand, die grundlegenden Umbauarbeiten gedauert. Dafür musste das 1967 errichtete Gebäude und seine Nebenräume zuerst auf Rohbau-Niveau entkernt und danach vollständig erneuert werden. Sobald die verbleibenden Restarbeiten abgeschlossen sind, steht die Halle wieder für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung – wenn nicht neue Corona-Beschränkungen dies verhindern.

Wem der Zustand vor dem Umbau bekannt war, dürfte das Gebäude kaum wiedererkennen, denn sowohl die Fassade als auch die Innenräume wurden komplett neugestaltet. Das springt vor allem in der Halle ins Auge: neue Fußböden und Fliesen, frisch gestrichene Wände, ansprechend ausgestattete Sanitärräume. Das gilt auch für die Haustechnik, die einschließlich aller Leitungen für Wasser und Elektrik sowie der Heizungs- und Beleuchtungsanlage im Zuge der Bauarbeiten ausgetauscht worden ist. Immobilien Bremen beziffert die Kosten für die Sanierung auf 2,3 Millionen Euro.

Die aufgrund des schlechten Gebäudezustands und der mangelhaften Energiebilanz erforderliche Sanierung erfolgte in mehreren Abschnitten. Zunächst wurde die komplette Fassadenverkleidung einschließlich der Fenster sowie der gesamte Dachaufbau abgerissen. Das Entfernen von asbesthaltigen Bodenbelägen sowie schadstoffbelasteter Dachpappen und Material zur Außendämmung habe sich als besonders aufwendig erwiesen, heißt es seitens Immobilien Bremens. Die Handwerker mussten diese Arbeiten in sogenannten abgeschotteten Schwarzbereichen mit entsprechenden Schleusen durchführen, um die Umwelt vor den Schadstoffen zu schützen.

Schulleiterin Dorothea Ilsen freut sich über den Abschluss der Arbeiten. „Das ist natürlich wichtig für unsere Schule, wir freuen uns auf den Einsatz.“ Eine gut ausgestattete Halle sei insbesondere bei einer Schule mit Ganztagsbetrieb sehr wichtig. „Grundschulkinder brauchen ganz viel Bewegung, gerade im Ganztag.“ Viele Sport-Angebote am Nachmittag bietet die Schule in Zusammenarbeit bei Kooperationspartnern an. Während der Bauzeit ist die Schule für den Sport auf die Bezirkssportanlage ausgewichen.

Technisch anspruchsvoll sind die neuen Holz-/Alufenster, die eine natürliche Belüftung der Halle ermöglichen sollen. Sie öffnen sich je nach CO2-Konzentration im Gebäude automatisch und sollen damit für frische Luft sorgen. Die einprogrammierten Werte entsprechen dabei den Empfehlungen für die Lüftung von Klassenräumen und sollen so vor Corona schützen. Die Halle hat außerdem einen zweiten Rettungsweg bekommen und wurde barrierefreie ausgestattet. Die vorhandene WC-Anlage im Lehrerstützpunkt wurde rollstuhlgerecht umgebaut, die Zugangstüren sind jetzt breit genug für Rollstuhlfahrer.