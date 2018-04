Heiner Borcherding (links) und Christian Preiss-Daimler vom Bremer Shanty-Chor, der sein 40-jähriges Bestehen mit Konzerten feiert. (Petra Stubbe)

Preiss-Daimler: Wir sind ja beide nicht von Anfang dabei. Aber soweit wir wissen, hatte vor 40 Jahren Herr Tönnjes die Idee, einen Shanty-Chor zu gründen. Daraufhin hat er kleine Handzettel verteilt, und es meldeten sich auch rasch 40 Sänger, die den Chor dann kurz darauf, im Januar des Folgejahres, gründeten. Also alles recht unspektakulär. Drei Jahre später kam ich dann dazu.

Borcherding: Ja, und ich bin seit 2006 dabei, als ein eher junges Mitglied des Chores.

Preiss-Daimler: Bei uns sicherlich ja, sehr viel sogar. Wir fingen an als klassischer Shanty-Gesangsverein an. Als solcher spielten wir primär Seemannsschlager, wie sie die meisten auch kennen. Wir sind lange mit A-Cappella-Gesang als reiner Männerchor aufgetreten. Selbst die Gitarre kam erst viel später dazu. Davon ist im Grunde heute nichts mehr übrig geblieben.

Preiss-Daimler: Wir treten mit einer ganz anderen instrumentalen Begleitung auf. Wir haben hier ein folkloristisches Instrumen­tarium mit Tinwhistle (irische Flöte), Geige, Banjo, Gitarre und Akkordeon. Zudem ­spielen wir so gut wie keine Seemannsschlager mehr, eigentlich nur noch Shantys. Das sind alte Arbeitslieder. Sie geben musikalisch von Haus aus nicht so viel her. Wir müssen die Lieder musikalisch also ein wenig mit Rhythmus und Begleitung aufpeppen.

Borcherding: Die meisten Lieder sind 200 Jahre alt. Es geht darin meist um den Alltag auf See oder um Frauen oder um den Kapitän des Schiffes.

Preiss-Daimler: Schlager sind komponierte Lieder, da gibt es einen klaren Urheber. Shantys sind Volkslieder, die haben keinen erkennbaren Texter oder Komponisten. Die wurden erfunden, wieder verändert, durchs Hören weitergereicht, übersetzt, mal wieder geändert und so weiter. Da gibt es also verschiedenste Urheber. Manchmal wich man auch von der ursprünglichen Melodie ab. Das hörte mit den Dampfschiffen dann aber recht schlagartig auf. Diese Tradition beherrschte jahrhundertelang die Decks der zivilen Segelschiffe.

Borcherding: Um die Jahrhundertwende waren der Hamburger und auch der Bremer Hafen ja noch ein Gewirr von Masten. Dann hat sich so viel an der Schifffahrt geändert, dass Shantys einfach nicht mehr zeitgemäß gewesen sind. Es kamen Fahrpläne auf, die Mannschaften wandelten sich, und es spielte sich, wenn, dann alles nur noch unter Deck in den Kesselräumen ab.

Borcherding: Gute Frage, aber wohl eher weniger.

Preiss-Daimler: Bin mir da nicht sicher, gab es wohl auch, aber die Lieder sind dann sehr schnell verschwunden. Hier begann dann die Romantisierung der Seefahrt. Es kamen die Seemannsschlager auf, in denen Seefahrtsfremde die heute dominierende Lyrik erdachten und die Klassiker komponierten. Damit konnte man viel Geld verdienen.

Borcherding: Ja, die aufkommende Musikindustrie hat das gut ausgenutzt.

Preiss-Daimler: Ja, zwei mit Akkordeon und Tinwhistle und als Solosängerinnen.

Borcherding: Das war gar nicht so einfach am Anfang.

Preiss-Daimler: Ja, da war noch in vielen Köpfen der Gedanke drin: Shanty-Chöre sind nur was für Männer. Im Sinne des Bildes: der Mann und die See. Aber das Bild wandelt sich zusehends, und historisch ist es eh nicht haltbar. Da waren mehr Frauen, als man denkt, an Bord von Schiffen – und das nicht nur zur Belustigung im Hafen.

Preiss-Daimler: Es ist vielleicht das Eintauchen in diese ganz andere Welt. Das macht einen großen Reiz aus. Die Shantys sind für uns ein faszinierendes Fenster in diese Welt, das wir selbst öffnen und durch das wir hindurchsehen können. Das ist toll! Zudem ist es ein unverstellt. Die hatten zum Teil eine recht drastische Sprache drauf. Da wurde geflucht und gedroht, zum Beispiel: „Mögen die Haie den Körper und der Teufel die Seele des Kapitäns holen!“

Borcherding: Ja, da geht es teils hart zu. Aber die Kapitäne haben es wohl geduldet. Aussprechen hätten die Seeleute solche Dinge natürlich nie dürfen, aber beim Singen war derart Harsches erlaubt. Daneben wurde natürlich auch viel von Träumen gesungen und von Frauen natürlich.

Preiss-Daimler: Aber Seeleute mussten sich die Liebe erkaufen. An normale bürgerliche Beziehungen kamen die ja kaum ran. Wir erklären solche Sachen auch immer, damit die Leute wissen, worum es im folgenden Lied geht.

Preiss-Daimler: Ja, eine Fahrt nach Helgoland, die ein wenig windiger als normal gewesen ist. Da mussten alle, die noch einsatzfähig gewesen sind, sich überall, wo es ging, festhalten.

Borcherding: Ich war da noch nicht Mitglied des Chores, aber für mich ist es auch allgemein die Unberechenbarkeit. Bei einer Veranstaltung bei zunehmend miserablem Wetter mit einem Reiseveranstalter bauten sie uns und den Zuschauern aus den Bussen eine Wagenburg, in der man sich irgendwie verkroch, um nicht komplett nass zu werden. Ich flüchtete mit meiner Geige in den Eingang eines Busses.

Preiss-Daimler: Ja, man weiß nie, auf welche Umstände man trifft. Aber bisher ist weder jemand von Bord gefallen noch aus dem Chor ausgetreten.

Preiss-Daimler: Meiner ist eigentlich immer der Neueste (lacht). Nein, eigentlich „The Press Gang“. Da geht es um die Zwangsverpflichtungen von Seeleuten durch Gruppen von Seeleuten in den Häfen. Das ging per königlichem Dekret.

Borcherding: Meiner ist „Highland Laddie“. Das ist ein junger Kerl, der keine Ahnung von der Seefahrt hat, aber auf einem Segelschiff gelandet ist. Ihm erklären seine Kumpane so einiges.

Preiss-Daimler: Wir möchten einfach weiter Spaß mit dem Publikum haben.

Borcherding: Ja, und es könnte vielleicht mal nach Brasilien gehen.

Zur Person

Heiner Borcherding,

71 Jahre alt und aus Schwachhausen ist der erste Vorsitzende des Bremer Shanty-Chores. Er ist Lehrer im Ruhestand und spielt im Chor die Geige. Christian Preiss-Daimler ist der Chorleiter, 67 Jahre alt und lebt in Horn-Lehe. Er ist ebenfalls Lehrer im Ruhestand. Der Bremer Shanty-Chor feiert die Tage sein 40-jähriges Bestehen. Die Bandmitglieder kommen ansonsten noch aus Bremen-Mitte, Achim, Oslebshausen und Gröpelingen.