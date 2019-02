Ulrich Tilgner, Lennart Röthemeyer, Sabine Bonjer, Jörn Hermening, Rainer Nalazek und Alexander Künzel versenken die Zeitkapsel. (STUBBE)

Unterhalb des Wahrzeichens Arbergens, der Arberger Mühle, klafft eine Wunde im sandigen Untergrund, braun-rot korrodierte Spundwände halten dort eine Baugrube offen. Richtung Süden jedoch kann der Blick durch die noch kahlen Bäume in die Marsch schweifen. In einem Jahr sollen die Bewohner der Bremer Heimstiftung ihre Augen an dem Grün der Marsch und der Bäume erfreuen, denn dann soll der zweiten Bauabschnitt des Stiftungsdorfs Arberger Mühle, das Loch ausfüllen. Tief unter den Bewohnern schlummert dann im Erdreich versenkt eine Zeitkapsel, die nun während eines feierlichen Aktes zum Baubeginn versenkt wurde.

Christian Weber schmerzlich vermisst

Das Wetter sei wie bestellt, wurden die Redner nicht müßig zu betonen, und tatsächlich bedeckte kein Wolkenfetzen das tiefblaue Firmanent, nur die Kälte des Morgens gemahnte daran, dass noch tiefster meteorologischer Winter herrschte. Ein gutes Omen für das Bauvorhaben der Bremer Heimstiftung? Die Freude über den Baubeginn des zweiten Bauabschnitts war jedenfalls allen Beteiligten anzumerken. Rainer Nalazek, einst Bürgerschaftsabgeordneter für die SPD, ehemaliger Vorsitzender der Stadtteil-Stiftung Hemelingen und aktiv im Mühlenverein Arbergen: „Das wird einmalig im Ortsteil, im Stadtteil sein, dafür danke ich die Hauptakteure für ihr Engagement!“ Rainer Nalazek erinnerte aber auch daran, dass eigentlich ein anderer die Rede hätte übernehmen sollen. „Christian Weber sollte als Vorsitzender des Mühlenvereins sprechen. Er hat so viel für die Mühle gemacht, um so schmerzlicher ist es, ihn verloren zu haben.“ Der Bürgerschaftspräsident Christian Weber, der in Hastedt lebte, war in der vergangenen Woche verstorben.

16 Wohnungen und 20 Tagespflegeplätze sollen im zweiten Bauabschnitt vis-à-vis zur Arberger Mühle entstehen, die den ersten Bauabschnitt mit seinen 39 Wohnungen ergänzen werden. Zwischen 50 und 75 Quadratmeter groß sollen die Ein- bis Drei-Zimmerwohnungen später sein. Jörn Hermening sprach die besondere Atmosphäre des Stiftungsdorfes an: „Ich habe immer festgestellt, dass sich alle hier wohlfühlen und das liegt an dem tollen Haus und an den tollen Arbergern, aber auch an Sabine Bonjer, die alle Bewohner wertschätzt.“ Die derart gelobte Hausleiterin blickte zunächst in die Vergangenheit. „Die vergangenen sieben Jahre sind wie im Flug vergangen und waren geprägt von der Verknüpfung und der Beziehung zu den Nachbarn und unter den Bewohnern und in den Stadtteil hinein.“ Sie sei daher sehr froh, dass das Angebot insbesondere der Tagespflege nun ergänzt werden könne. 2012 waren die Bauarbeiten am ersten Bauabschnitt beendet worden.

Anteil der Senioren steigt

Der Neubau an der Mühle in Arberger fällt in eine Zeit, in der die Bevölkerungsstatistiker für Arbergen eine Zunahme der Senioren über 80 Jahre im Ortsteil vorhersagen. Im benachbarten Ortsteil Hemelingen soll der Anteil der 65- bis 80-Jährigen sogar um knapp 22 Prozentpunkte und der über 80-Jährigen um über 30 Prozentpunkte steigen. Eine Herausforderung für den Gesamtstadtteil.

Architekt Ulrich Tilgner konnte einige Details zu den Überlegungen nennen, die sein Architekturbüro im Vorfeld gemacht hatte. „Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wir man auf dem Mühlenberg bauen kann, ohne die Mühle zu verdecken.“ Deswegen habe man zunächst hinter der Mühle angefangen. Mit dem zweiten Bauabschnitt werde sich das Stiftungsdorf offen zum Stadtraum zeigen. „Die Mühle aber soll immer der höchste Punkt sein“, betonte Ulrich Tilgner. Dabei werde das Gebäude nicht seine ganze Größe zeigen, das immerhin 2500 Quadratmeter Nutzfläche aufweisen wird. Die klaffende Wunde, die Baugrube, gibt einen Anhaltspunkt. „Wir bauen unter anderem dort eine Tiefgarage mit 25 Stellplätzen, so wird das Stiftungsdorf weiter autofreie Zone bleiben“, sagte Ulrich Tilgner.

Die Zeitkapsel, übrigens in der Form eines Nudelholzes, das – etwas um die Ecke gedacht – an das Mehl der Mühle erinnern sollte, immerhin gehört zu einem Teig auch Mehl, wurde dann gemeinsam versenkt und wartet in den Tiefen des Arberger Bodens darauf, in der Zukunft von Archäologen wiederentdeckt zu werden. Vermutlich werden diese sich über die Form wundern.