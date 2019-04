So kannten ihn die Bremer: Horst Half als Einmannkapelle am Keyboard. (PETRA STUBBE)

Noch bis vor Kurzem sorgte er als Einmannkapelle für gute Stimmung bei Tanztees und Seniorenfeiern: der Musiklehrer Horst Half aus Ellenerbrok-Schevemoor. Nun sind seine Lieder für immer verstummt. Horst Half ist im 81. Lebensjahr gestorben. Musik war sein Leben, und er hat eine bewegte Karriere im deutschen Musikgeschäft erlebt. Es hätte nicht viel gefehlt und er wäre wie der Bremer Sänger Ronny (alias Wolfgang Roloff) zum Schlagerstar aufgestiegen.

In den späten 60er-Jahren wurde Horst Half von Ralf Bendix unter Vertrag genommen und startete eine Solokarriere. Unter dem Pseudonym Jack Gold schaffte er es zwei Mal in die Charts des sogenannten Automatenmarkts. Die Singles hießen „Die schönste Braut von Santa Rosa“ und „Mein Schimmel, mein Banjo und ich“. Half stand aber nicht so gern als Solist im Rampenlicht. Parallel zur Solistentätigkeit sang er unter seinem richtigen Namen im Botho-Lucas-Chor, bei den Drei Sihoclas, den Drei Pepis und im Trio Melodicon. Und für geraume Zeit konzentrierte er sich dann auf die Arbeit als Studiomusiker für den erfolgreichen Bremer Sänger Ronny in Oberneuland und als Musiklehrer.

Horst Half hatte seine Karriere im Trio mit Sigi Hoppe und Klaus Jacob bei einem Vereinsabend begonnen, wo die drei Teenager mit Parodien und Seemannsliedern das Publikum begeisterten. Die Sihoclas waren bald eine gefragte Attraktion im norddeutschen Raum. Ein anderer Produzent nahm mit den drei Sängern als die Drei Pepis volkstümliche Titel auf. Parallel dazu waren sie für die Produktionen im Studio von Ronny als Chor im Einsatz und wurden auch live seine Begleitband. Bei diesen Auftritten hießen sie Rio Rangers. 1967 begaben sie sich mit Rolf Simson als Produzent auf das Gebiet des frivolen Schlagers. Hier nannten sie sich Jakobiner.

1994 brachte Half beim Werola-Label zwei CDs heraus: „Horst Half singt Lieder von Ronny“ und „Na Endlich“. Richtig glücklich war er, wenn er als Alleinunterhalter die Menschen mit Musik glücklich machen konnte.

Weitere Informationen

Die Trauerfeier für Horst Half findet am Mittwoch, 24. April, um 12.30 Uhr in der Südkapelle auf dem Osterholzer Friedhof statt.