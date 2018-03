Nikolai und die Capella Vocalis an St. Johannis mit dem Projektorchester „Passion 2018“ und Solistinnen und Solisten in der St. Johanniskirche in Arbergen, Arberger Heerstraße 77, unter der Leitung von Kantor Jürgen Marxmeier am Palmsonntag, 25. März, um 17 Uhr.

Auf dem Programm steht die Passion op. 93 von Heinrich von Herzogenberg (1843-1900). Herzogenberg, ein heute weitgehend unbekannter Komponist und Pädagoge, war ein enger Freund des Komponisten Johannes Brahms. Er setzte sich intensiv mit dem Werk Johann Sebastian Bachs auseinander und ließ sich bei der Komposition seiner Kirchenoratorien von diesem inspirieren. So wird der biblische Text vom Leiden und Sterben Jesu in kurzen Rezitativen und ausdrucksstarken Chören vorgetragen, in einer Arie betrachtet und in verschiedenen Chorälen kommentiert. Dem Komponisten sei dabei die Einheit von Ausführenden und Zuhörenden bei dieser eigentlich für den Gottesdienst komponierten Musik wichtig, sodass er die Zuhörenden mit Gemeindeliedstrophen mit einbeziehe. In der Klangsprache der Romantik wird die Passion Jesu Christi eindrucksvoll vertont.

Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt neun an der Abendkasse, und zwölf Euro, ermäßigt sieben Euro, im Vorverkauf. Karten im Vorverkauf sind im Gemeindebüro Arbergen unter Telefon 48 08 61 sowie im Kapitel 8, Domsheide 8, erhältlich.