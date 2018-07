Friedemann Jaenicke (von links) unterhält gemeinsam mit den Musikern Frank Mattutat, Birgit Kmiecinski und Inken Schmidtpott die Gäste. (fotos: PETRA STUBBE)

Angekündigt war ein Gitarrenkonzert auf der Terrasse des Bürgerhauses Hemelingen, doch die Zahl der Anmeldungen war so hoch, dass der Platz auf der Terrasse nicht ausgereicht hätte. Also wurden der Garten hergerichtet, ein Podest für die Musiker aufgebaut, Tische und Stühle aufgestellt und schönes Wetter organisiert. Die Gitarrenspieler konnten nicht auftreten, deshalb wurde Friedemann Jaenicke gebeten, das Konzert zu spielen.

Friedemann Jaenickes Musikkabarett besteht meistens aus ihm und einem Klavier. Diesmal hat er eine Band zusammengestellt: Frank Mattutat (Schlagzeug), Inken Schmidtpott (Saxofon) und Birgit Kmiecinski (Klarinette). Das Veranstaltungsformat im Bürgerhaus sieht zu Beginn aber erst mal einen gepflegten Brunch vor. Dafür wird ein üppiges Buffett aufgebaut, Brötchen werden frisch gebacken und reichlich Heißgetränke gekocht. Die Gäste nehmen an Tischen Platz, bedienen sich am Buffett und nehmen in aller Ruhe ihr Frühstück oder ihren Brunch ein. Wenn alle satt sind, dann kommen die Musiker auf die Bühne. Friedemann Jaenicke begrüßt die Gäste und bittet Frank Mattutat, für alle, die wegen des Gitarrenkonzerts gekommen sind, ein paar Akkorde auf der Gitarre zu spielen. Das nimmt er wörtlich. Er spielt zwei, drei schräge Akkorde und stellt das Instrument wieder an die Seite. Die Gäste lachen und bleiben guter Dinge.

Satte Portion Ironie

Mit seinem inzwischen vierten Programm „Abstiegskarriere“ zelebriert Friedemann Jaenicke in spitzzüngiger Manier das Reim-mal-eins am Klavier. Egal, ob es um die Nebenwirkungen des digitalen Zeitalters, das gute Bio-Gefühl, selbstverliebte Pfarrer oder den nervenden Heizungsableser geht, eine satte Portion Ironie und Humor sind immer dabei. Und das kommt an. Das Publikum lacht, genießt die Pointen und freut sich an der Musik. Der satte Sound der Band verstärkt die Wirkung der Lieder.

Musikalisch ist Jaenicke mal bei Kabarett, mal beim Chanson, mal beim Jazzschlager und mal beim Jazz. Um die Vielseitigkeit der Band abzurunden, spielen sie sogar einen Shanty zu den Klängen des Schifferklaviers. Der studierte Pianist Jaenicke erzählte, bevor er sich das Akkordeon umschnallte, er habe gerade erst begonnen, das Instrument zu spielen und er sei noch ein wenig unsicher mit den Bassknöpfen. Diese Unsicherheit hört man seinem Spiel aber nicht an. Seine Texte nehmen Alltagsprobleme auf eine humorvolle Weise so auf die Schippe, dass die Zuhörer begeistert sind. Der Refrain von „Lebensmitteltraum“, einem Lied über den Bio-Trend lautet: „Doch die Bio-Idylle stinkt nach Geld und Gülle.“ Er singt den Zuhörern aus der Seele.

„Ja, die Machart ist mal ganz was anderes. Wenn man sich die Ankündigung durchgelesen hat, hat man ganz was anderes erwartet. Mir gefällt das ausgezeichnet“, sagt der Hemelinger Karl-Heinz Otten. Seine Frau Waltraut leitet die örtliche Bauchtanzgruppe, mit der sie auch im Bürgerhaus Hemelingen auftritt. Sie ist zum ersten Mal bei einem Sonntagskonzert, kannte den Sänger vorher nicht, und sagt: „Mir gefällt das wunderbar. Ich find‘ das total gut.“ Ein Besucher aus Schwachhausen ist mit dem Fahrrad gekommen. Auch er ist zum ersten Mal bei einem Sonntagskonzert des Bürgerhauses. Er hatte davon in den Bremer Nachrichten gelesen. Seiner Meinung nach ist die Veranstaltung „ausgesprochen gut. Ist richtig gute Unterhaltung, bei dem schönen Wetter, an dem schönen Ort hier.“

Herrmann-Josef Schlüter aus der Neustadt bewertet das Terrassenkonzert ebenfalls als „angenehm. Sehr angenehm“, auch wenn es ein bisschen wärmer sein dürfte. Auch er ist zum ersten Mal im Bürgerhaus Hemelingen und gekommen, weil ihn die Klarinettistin, die auch in der Neustadt wohnt, auf das Konzert aufmerksam gemacht hat. Esther Akkermann ist ebenfalls aus der Neustadt gekommen, sie freut sich über das reichhaltige Frühstück und den schönen Sonnenschein. „Wir haben tolle und lustige Musik. Das freut mich sehr. Ich genieße das hier.“

Friedemann Jaenicke freut sich über die Zustimmung des Publikums. Die CD „Abstiegskarriere“ und seine weiteren CDs kann man nur auf seinen Konzerten erwerben. Hörproben finden sich auf seiner Website www.friedemannjaenicke.de. Die CD selbst ist in Frank Mattutats Garage aufgenommen worden. Schnitt und Nachbearbeitung und alles weitere macht Friedemann Jaenicke am heimischen Computer.

Das nächste Terrassenkonzert am Bürgerhaus Hemelingen gibt es am Sonntag, 12. August, um 10 Uhr. Bis 13 Uhr spielen zum Brunch dann “The Who-Songs” auf. Die Band „The Who-Songs“wurde 2016 in Hemelingen von Musiklehrer Dietmar Hussong und seinen Söhnen Simon und Constantin gegründet, die jeder ein paar ihrer Lieblingssongs zusammenwarfen und probten. So gehören Songs der Beatles, von CRO oder Madsen zum Repertoire, das stilistisch Rock und Pop und Reggae und Balladen umfasst.

Weitere Informationen

Reservierungen für das Terrassenkonzert am Sonntag, 12. August, 10 bis 13 Uhr, am Bürgerhaus Hemelingen, Godehardstraße 4, werden bis zum 9. August erbeten, der Eintritt kostet 15 Euro inklusive Brunch. E-Mail an info@buergerhaus-hemelingen.de oder Telefon 45 61 98, Infos auf www.buergerhaus-hemelingen.de.