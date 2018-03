Auftakt zum Mode-Kunst-Projekt

Muster stehen im Mittelpunkt

Margot Müller

Tenever. In der Werkstatt und im Atelier der gemeinnützigen Gesellschaft „Quartier“ an der Ludwigshafener Straße in Tenever startet wieder ein neues Mode-Kunst-Projekt für Frauen. Diesmal geht es bis zum Mai 2019 um „Muster“, also um Streifen, Blümchen, Punkte, Karos, Ornamente und mehr.