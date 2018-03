Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Mutige Artisten

Kornelia Hattermann

Zu Artisten sind die Schülerinnen und Schüler der Grundschule an der Paul-Singer-Straße in einer Projektwoche geworden. Was sie im Zirkus El Dorado gelernt haben, präsentierten sie in der Manege: Trapez- und Vertikalseil-Nummern, Jonglier- und Balancierstückchen und als Höhepunkt die Tricks mit den wilden Löwen, die in Wirklichkeit Hunde waren.