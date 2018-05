Die Mädchen haben ihre Wünsche in Musik und Bewegung umgesetzt und im Haus für unsere Freundschaft präsentiert. (fotos: PETRA STUBBE)

„Gib mir deine Hand, wir haben nichts zu verlieren, außer unserer Angst“, rufen fünf Mädchen von der Bühne. Hala Kaddour, Shaien Wulff, Jule Winter, Lisa Kaemena (alle zehn Jahre) und Nagham Alhariri (elf) haben seit Februar für ihre Theatervorstellung „Träum’ weiter“ geprobt. Im Zuschauerraum des Vereins „Ein Haus für unsere Freundschaft“ sitzen gespannt die Eltern und viele Kinder, die ihre Freizeit in dem Jugendzentrum verbringen. Untermalt von pantomimischen Bewegungen, erzählen die jungen Schauspielerinnen von einem Mädchen am Fluss. Dann ist Kostümwechsel, aus den geblümten Kleidern werden plötzlich schwarze Outfits, und die Texte werden mutiger. „Ich bin, wie ich bin, versuch mich nicht zu ändern!“, singen die Fünf laut. Das Reggae-Lied der Musiker „Wicked and Bonny“ durften sich die Mädchen selbst aussuchen.

Angeleitet wurde das Theaterprojekt von Svea Krull und Sophia Lebeck. Die beiden angehenden Theaterpädagoginnen studieren an der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg. „Träum’ weiter“ ist der praktische Abschluss ihres Bachelors „Tanz im Sozialen“. Jeden Donnerstag probten die 25-Jährigen dafür mit der Theatergruppe im Rahmen des „Mädchentags“, einem Freizeitangebot des Jugendzentrums. „Es war immer unser Wunsch, ein Theaterprojekt hier anzubieten“, sagt Cemal Kocas, der Leiter des Hauses. Über einen Sozialpädagogen des Jugendzentrums kam schließlich der Kontakt mit den beiden Studentinnen zustande. Dass das Projekt am Mädchentag stattfand und deshalb keine Jungen dabei waren, finden alle Teilnehmerinnen gut. Denn dann gebe es weniger Stress. „Weil Jungs manchmal schlagen“, fügt Jule hinzu.

Auf der Bühne wird es jetzt laut. Die Kinder stampfen im Takt, rezitieren Texte und schlagen auch mal ein Rad. Weil die Mädchen rappen wollten, haben Krull und Lebeck das sozialkritische Lied „Astronaut“ von Rapper Sido ausgewählt. „Ich heb' ab, nichts hält mich am Boden“ – nach diesen Liedzeilen gibt es Zwischenapplaus. Gemeinsam zu singen, das hat der zehnjährigen Shaien am meisten gefallen. „Ein Theaterstück einzuüben stärkt das Gruppengefühl. Und man lernt, sich selbst wahrzunehmen“, sagt Svea Krull. Zum Beispiel durch „Body Drums“. Die „Körper-Trommeln“, also rhythmisches Klopfen auf dem eigenen Körper, habe ihnen am meisten Spaß gemacht, erzählen die Mädchen.

Das eigentliche Leitthema sind Träume, wie schon der Name des Stücks verrät. Dem hat sich die Gruppe durch kreatives Schreiben genähert. So habe sie ihren Traumberuf beschrieben, erzählt die ruhige Lisa. Krull und Lebeck haben die entstandenen Texte dann in Szenen umgesetzt. Eine Albtraum-Szene hat Hala sogar selbst geschrieben. In der tauchen wilde Traumgestalten auf, die aber mit dem Aufwachen wieder verschwinden. Auch mit ihren Wünschen hat sich die Gruppe auseinandergesetzt. Shaien sagt im Scheinwerferlicht der Bühne: „Mein Traum ist es, dass sich endlich mal alle vertragen.“

Während der Proben gab es untereinander auch mal Streit. Jetzt sind die Mädchen aber eine eingeschworene Truppe. „Es ist so schön, zu sehen, dass sie sich gegenseitig unterstützen“, sagt Sophia Lebeck. Nicht die die Ellenbogen zählten beim Spielen, sondern der Zusammenhalt. So verrät Hala einen Theatertrick, den sie gelernt hat: Wenn eine einatmet, hören das die anderen. Das ist dann das Zeichen, dass alle gemeinsam sprechen. Der Text muss dafür sitzen. Die Strophen auswendig zu lernen, stärkt Gedächtnis und Selbstbewusstsein, erklärt Lebeck. „Am Anfang hieß es noch, zehn Zeilen könne man sich niemals merken“, erzählt die Studentin. Aber irgendwann hätten die Mädchen gemerkt, dass es auch ohne Zettel geht. Nagham berichtet, dass sie beim Lernen der Strophen außerdem gelernt hat, wie sie die Worte deutlicher aussprechen kann.

Beim finalen Applaus nach einer halben Stunde sieht man den Mädchen an, wie stolz sie sind. Auch Cemal Kocas ist nach der Premiere von den Mädchen beeindruckt. „Wir als Pädagogen hier sehen die Kinder tagtäglich“, berichtet der 52-Jährige. „Im Zuge des Theaterstücks kam viel Potenzial zum Vorschein, das im Alltag oft unsichtbar bleibt.“ Für Hala, Shaien, Jule, Lisa und Nagham war das Projekt eine tolle Erfahrung, denn sie wollen unbedingt weitermachen. Zwei Mal wurden sie eingeladen, „Träum’ weiter“ im Rahmen der Familienbildungswoche im September noch mal aufzuführen. Ob es dann im kommenden Jahr ein neues Theaterprojekt geben wird, ist noch unklar. Der Wunsch besteht, nun müssen sich wieder engagierte Theaterpädagoginnen finden.

Weitere Informationen

Im Rahmen der Familienbildungswoche „Zusammenleben fördern“ in fünf Bremer Stadtteilen vom 9. bis 16. September wird „Träum’ weiter“ an folgenden Tagen aufgeführt: Am Sonnabend, 8. September, in der Markthalle Acht, Domshof 8-12, und am Freitag, 14. September, ab 16 Uhr während des Abschlussfests auf dem Spielplatz im Schlosspark Sebaldsbrück.