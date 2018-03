Hastedt. Bremen ist Heimat der vielleicht bekanntesten und buntesten Migrantenfamilie der Welt. Sie musste flüchten, denn ihnen drohte der Tod. Gemeint sind die Bremer Stadtmusikanten – im Kern eine Geschichte von Flucht, Vertreibung und neuer Heimat. In diesem Sinne ist die Geschichte von Hund, Esel, Katze und Hahn aktueller denn je. Viele Menschen kamen in den vergangenen Jahren nach Bremen und müssen sich zurechtfinden. Für die Jüngsten unter ihnen sucht ein Projekt der Arbeiterwohlfahrt (Awo) nun junge Paten mit ausländischen Wurzeln.

Das Projekt heißt Stadtmigranten und wird von Lucyna Bogacki koordiniert. Lucyna Bogacki ist Mitarbeiterin bei der Awo und unter anderem Zuständige für die Initiative Ehrenamt. Seit ein paar Monaten koordiniert sie auch das junge Team der Stadtmigranten, das derzeit auf Werbetour durch die Stadt ist. Das Ziel: Junge Erwachsene mit Migrationshintergrund als Vorbilder für Grundschulkinder gewinnen. Lucyna Bogacki kann dabei auf Erfahrung zurückgreifen: „Wir haben schon einige Patenschaftsprogramme gehabt.“ Allerdings handele es sich bei diesen Paten typischerweise um ältere Menschen – Pensionäre und Rentner mit Zeit. Die Stadtmigranten zielen auf junge Erwachsene zwischen 19 und 24 ab, die eine Ausbildung machen oder studieren und den Kindern mit ihrer Erfahrung im deutschen Bildungssystem helfen können. „Wir glauben, dass jüngere Menschen einen besseren Zugang zu den Kindern haben“, sagt Bogacki. Denn: „Junge Menschen mit Migrationshintergrund wissen, wie es als Migrant in der Schule ist.“

Begleitung im Vordergrund

Es gehe dabei nicht um eine Nachhilfekraft oder Hausaufgabenbetreuung. Lucyna Bogacki sieht die Rolle der jungen Erwachsenen vor allem in einer Vorbildfunktion und als Begleitung für Freizeitaktivitäten. Neben der Zeit mit den Kindern stehe außerdem die Elternarbeit im Fokus. „Wir wollen, dass die Paten zu den Eltern gehen und ihnen die Rolle der Schule und das Bildungssystem erklären.“

Zum Team gehören Laura Jacobs und Karim Moazami. Karim Moazami kann auf seine eigene Biografie zurückgreifen: Er ist im Iran geboren und lebt seit 15 Jahren in Deutschland. „Ich weiß, wie schwer es sein kann, wenn man alles neu aufbauen muss.“ Ihm sei besonders wichtig, auf Augenhöhe mit den jungen Migranten und den Kindern zu sein. „Wir wollen ein bisschen Hoffnung schenken“, sagt der junge Mann, der Psychologie studiert hat.

Laura Jacobs hat im Übergangswohnheim in Huckelriede viel mit Jugendlichen und Kindern gearbeitet. In dieser Zeit habe sie beobachtet, dass viele Kinder aus dem Übergangswohnheim in der Schule nur als die „Geflüchteten“ wahrgenommen worden seien. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass besonders Aktivitäten, bei denen es nicht unbedingt auf die Sprachkenntnisse ankomme, den Kindern viel brächten. „Bewegung, Mitmachzirkus, Fußball“, nennt Laura Jacobs als Beispiele. „Etwas, wo die Kinder sehen: ‚Ich kann etwas‘ – das baut auf“, ergänzt Lucyna Bogacki. Es gehe aber auch darum, den Kindern die Stadt zu zeigen, die Stadt in Besitz zu nehmen – auch über die Stadtteilgrenzen hinweg. „Es ist Anerkennung, dazuzugehören und Teil der Stadt zu sein“, findet Lucyna Bogacki.

In den vergangenen Wochen waren Laura Jacobs und Karim Moazami auf Werbetour in den Hochschulen und an der Universität. Mit Erfolg, wie die beiden sagen. „Es haben sich schon viele gemeldet und viele davon mit Migrationshintergrund“, sagt Karim Moazami. „Wir werden das aber noch mal machen“, sagt Laura Jacobs. Auch die ­ersten Schulen hätten sich inzwischen gemeldet und Interesse an dem Projekt gezeigt, das in den nächsten drei Jahren von der Aktion Mensch gefördert wird. Den Schulen kommt bei dem Projekt eine zentrale Rolle zu, denn nur sie können die Vermittlerrolle zwischen Familien und Paten einnehmen. In den kommenden Wochen sollen diese daher gezielt angesprochen werden.

Potenzielle Paten können selbst bestimmen, wie viel Zeit sie für das Ehrenamt ­aufwenden. Lucyna Bogacki: „Hier wird keiner auf eine bestimmte Zeit verpflichtet, jeder entscheidet selbst.“ Wichtig sei aber Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit. Die Paten, so der Wunsch der Organisatoren, sollen auch von dem Projekt profitieren: „Es gibt ja auch ganz neues Selbstbewusstsein, wenn man merkt, dass man seine Erfahrungen weiter geben kann“, sagt Lucyna Bogacki.

Einzelkämpfer sollen die Paten dabei nicht sein. „Die Paten sollen als Gruppe zusammen finden und Ideen entwickeln und uns rückmelden, was sie brauchen“, erklärt Lucyna Bogacki.