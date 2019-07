Ein Nutria, auch Biberratte oder Wasserratte genannt, sitzt auf einer Wiese. Die ursprünglich aus Südamerika stammenden Biberratten stellten eine große Gefahr für den Hochwasserschutz dar, hieß es. Nutrias unterwühlten Deiche und könnten so ihre Stabilität gefährden. (Silas Stein /dpa)

Waidgerechtigkeit und Tierschutz fordert der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) im Umgang mit den Nutrias in Bremen. „Bei allem Verständnis für den Deichschutz müsse der Mutterschutz gewahrt werden“, fordern die Naturschützer in einer Pressemitteilung. Den Jägern wirft der Nabu „Meinungsmache und Verstöße gegen das Jagdrecht vor laufenden Kameras“ vor.

„Wenn der Vizepräsident der Landesjägerschaft ohne Hund aber mit Fernsehteam auf die Wasserjagd geht, ist das kein Kavaliersdelikt, sondern der Verstoß gegen geltendes Jagdrecht von einem Funktionär und Vorbild“, ärgert sich Nabu-Geschäftsführer Sönke Hofmann. Die Stimmungsmache gegen Nutrias habe einen traurigen Höhepunkt erreicht. Mit Halbwahrheiten würden sich die Jäger zum Retter des Deichlandes hoch stilisieren.

„Als ich meinen Jagdschein gemacht habe, galt als oberster Grundsatz, Tieren Leid wo immer möglich zu ersparen“, erinnert sich der gelernte Förster. „Wer auf ein Tier am oder auf dem Wasser schießt, muss damit rechnen, es nur zu verletzen. Dann kommt der Jagdhund zum Einsatz und ohne Hund keine Wasserjagd“, so Hofmanns Ansicht. Alles andere widerspreche der „Waidgerechtigkeit“, auf die die Jäger stets so stolz seien. „Schon das biologisch falsche Wort ‘Biberratte‘ ist übles Framing“, findet der Nabu-Geschäftsführer. Auch wisse man aus der Wildbiologie, dass starker Jagddruck zu erhöhter Vermehrung führe.

„Wenn behauptet wird, die Schäden am Wümmedeich gefährden ganz Bremen, dann ist das irreführend. Wozu gibt es denn das Lesumsperrwerk?“, fragt der Nabu. Vermehrter Starkregen, Klimawandel und die intensive Nutzung der Gewässerränder würden ohnehin zu einem erhöhten Sanierungs- und Reparaturbedarf von Deich- und Uferbereichen führen. Die Diskussion über Nutrias, Waschbären und Co zeige ein antiquiertes Nützlings-/Schädlingsdenken in der Jägerschaft. „Die Selbstüberschätzung der Menschen, sich als großer Regulator der Natur aufzuspielen, hat in den vergangenen Jahren zugenommen“, beklagt Hofmann.