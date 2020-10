Leonie Greta Hardt (l.), Simon Sleegers (2.v.r.) und Navi Carolay Vgarte (r.) geben Anregungen, wenn es mal hakt. Anastasia und Martin (vorne v.l.) lieben das Verkleiden. (PETRA STUBBE)

Kunterbunt sieht es aus im Guck-mal-Atelier: Gemalte oder gesprühte Bilder auf Sperrholz hängen an den Wänden, an der Decke kleine Lampions, Mobiles aus Papiertulpen oder Herzen, Kittel an Kleiderhaken, Pinsel, Farbtöpfe, Papiere, Scheren und Stoffe.

Alle Kunstobjekte im Guck-mal-Atelier sind von Kindern und Jugendlichen gemacht, zum Beispiel auch der riesige Geburtstagskalender, in dem Zettel mit den Namen der Teilnehmer den Monaten und Tagen zugeordnet sind. In einer Werkstatt finden Kinder und Jugendliche alles, was sie zum Basteln brauchen, auch Nägel, Hammer oder Sägen. Immer dienstags bis freitags treffen sich Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 16 Jahren im Jugendhaus Tenever im Guck-mal-Atelier.

Das Guck-mal ist ein Projekt der St. Petri Kinder- und Jugendhilfe, das in Kooperation mit dem Martinsclub läuft, finanziell unterstützt von der Stadt Bremen. Im Atelier treffen sich Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen oder Einschränkungen. Der Martinsclub fährt seine Teilnehmer aus verschiedenen Stadtteilen dorthin.

„Derzeit steht in unserem Atelier eine große Wandbemalung an. Die Erwachsenen zeichnen vor, und die Kinder füllen die Wand dann selbst mit vielen Farben aus“, sagt Navi Carolay Ugarte, die seit Anfang September im Guck-mal-Atelier tätig ist. Das Wandbild soll inmitten von Blumen und Blättern Menschen mit verschiedenen Hautfarben zeigen, denn Tenever ist ein Ortsteil, in dem Menschen aus vielen Nationen zusammenleben.

„Die Treffen im Atelier gehören zur offenen Jugendarbeit, bei der jeder dazu kommen kann, wann er will, und jeder machen kann, was er will, sei es ein Vogelhäuschen basteln oder ein Bild malen“, sagt Navi Carolay Ugarte. Antonia, zehn Jahre alt, hat zum Beispiel auf einer Leinwand Gold um drei Schüsseln herum gesprüht und die frei gebliebenen weißen Kreise mit fantasievollem Gekritzel bedeckt.

„Jeder gestaltet anders, es geht um Prozesse, nicht um das Ergebnis“, sagt Simon Sleegers, der im Jugendhaus Tenever tätig ist, „und manche kommen mit vielen Ideen hierher, andere haben keine – dann geben wir ihnen Anregungen.“ Insgesamt schätzen die jungen Leute den Atelierraum auch deshalb, weil es hier grundsätzlich leiser ist als sonst im Jugendhaus Tenever, wo oft mit bis zu 30 Besuchern viel Trubel herrscht. Es ist die größte Einrichtung für Jugendliche im Stadtteil, die sie bei ihrer individuellen Entwicklung unterstützen, ihre Ressourcen und soziale Kompetenz fördern will.

Im Jugendhaus sind Inklusion, Partizipation und Geschlechtergleichheit wesentliche Ziele, und in einer wöchentlichen Freizi-Konferenz haben Jugendliche die Möglichkeit, ihre Interessen und Vorstellungen in einem demokratischen Prozess zu vertreten. Das Haus bietet auch in Corona-Zeiten unter anderem eine Mädchenrunde, Spiele draußen, Schach, Kochen, eine Playstation-Zeit oder eine Instagram-Stunde an. Kinder und Jugendliche erhalten aber auch Nachhilfeunterricht oder können sich in einen Ruheraum zurückziehen. Das Guck-mal-Atelier ist barrierefrei, inklusiv und integrativ, der wertschätzende Umgang ist entscheidend. Was die Kinder und Jugendlichen dort machen, richtet sich auch nach den Jahreszeiten: „Jetzt im Herbst suchen wir Naturmaterialien wie Blätter oder Holz im Wald der ganz in der Nähe ist. Daraus gestalten wir spontan Bilder oder Figuren“, sagt Navi Carolay Ugarte.

Anregungen für ihr kreatives Tun holten sich die Kinder und Jugendlichen auch bei kleinen Ausflügen, zum Beispiel zu Street-Art-Projekten in Bremen, wie in der Humboldtstraße. Manche der Bilder, die im Guck-mal-Atelier entstehen, nehmen die Kinder mit nach Hause, andere bleiben hier und schmücken die Wände.

Weitere Informationen

Das Guck-mal-Atelier im Jugendhaus Tenever, Koblenzer Straße 5, ist von dienstags bis freitags jeweils in der Zeit von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Die Teilnahme ist kostenlos. Wegen der Corona-Pandemie ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, die unter Telefon 8 35 81 79 oder 01 71 / 9 13 04 54 sowie per E-Mail an die Adresse guckmal@petriundeichen.de oder an jugend@martinsclub.de möglich ist.