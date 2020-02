Sven Weigel (von links) wird als Kop in Hastedt unterwegs sein, Dirk Bülow als Revierleiter in Hemelingen den Kontakdienst im Bremer Osten organisieren und Stephan Rother Ansprechpartner in Sebaldsbrück sein. (PETRA STUBBE)

Gleich drei neue Ansprechpartner hat die Polizei im Bremer Osten. Dirk Bülow ist fortan Revierleiter in Hemelingen und außerdem zuständig für den Kontaktdienst im Bremer Osten. Er arbeitet sich derzeit gemeinsam mit zwei neuen Kontaktpolizisten ein: Sven Weigel ist zukünftig der Ansprechpartner für Hastedt, sein Kollege Stephan Rother wird in Sebaldsbrück für Sorgen, Fragen und Nöte der Stadtteilbewohner ein offenes Ohr haben.

Dirk Bülow, der in Niedersachsen seine Ausbildung absolviert hat und 1994 nach Bremen kam, kennt die Hansestadt wie seine Westentasche. Die Liste der Stadtteile, in denen er im Einsatzdienst war, ist lang. Steintor, Innenstadt, Findorff, Blumenthal, Neustadt und die Vahr sind nur einige Stationen. Nach drei Jahren Studium kletterte er die Karriereleiter bis auf den Posten des Wach- und Einsatzleiters für den gesamten Osten hinauf. Heute kann der 52-Jährige mit Überzeugung behaupten: „Ich kenne die Brennpunkte hier genau.“

Dabei war es nicht immer sein Traum, zur Polizei zu gehen. Nachdem er als Tischlergeselle eine Ausbildung abgeschlossen hatte, die Branche aber keinen Markt für Neueinstellungen bot, trat er kurzerhand in die Fußstapfen seines mittlerweile pensionierten Vaters, Karl-Heinz Bülow, der etlichen Polizisten als Polizeilehrer ein Begriff ist.

Dirk Bülow bereut seine Berufswahl nicht. Auch wenn er schon mehrmals knapp vor dem Schusswaffengebrauch war und viele brenzlige Situationen erlebt hat. „Ich mag den Dienst am Bürger und das Gefühl, gebraucht zu werden“, sagt er. Für den Bremer Osten, für die Reviere in Arbergen, Mahndorf, Tenever, Osterholz, Hemelingen und im Weserpark wird er fortan den Dienstbetrieb leiten, administrative Aufgaben, Urlaubs- und Seminarplanung übernehmen.

In naher Zukunft konzentriert sich der groß gewachsene Mann mit der tiefen Stimme auf das Knüpfen eines stabilen Netzwerkes in den Ortsteilen. Er geht zu den Ortsämtern, Quartiersmanagern, Stadtteilgruppen und Neujahrsempfängen, um Kontakte zu schaffen, ohne die eine effektive Polizeiarbeit nicht möglich ist. „Die schnellste Waffe ist unsere Kommunikation“, weiß Dirk Bülow aus Erfahrung.

Sven Weigel sieht sich ebenfalls neuen Herausforderungen gegenüber, die ihn jedoch nicht nervös machen. So wie den 51-Jährigen nichts aus der Ruhe zu bringen scheint. Er wollte schon immer zur Polizei, erzählt er. Direkt nach dem Abitur, ab in den gehobenen Dienst, so seine Vorstellung. Da dies damals nicht möglich war, versuchte er bei einer gesetzlichen Unfallversicherung sein berufliches Glück.

„Aber das war nichts für mich. Ich bin kein Büromensch“, erklärt er. Also schloss er in Oldenburg ein Studium für den Polizeidienst an, machte seine Ausbildung in Achim und kam 2006 in die Hansestadt. Zuletzt war der gebürtige Bremer beim Einsatzdienst in der Vahr.

Seine Entscheidung, den Job zu wechseln, habe er nie bereut. Nun als Kontaktpolizist im Einsatz zu sein, sei ein Traumjob für ihn. „Ich bin da angekommen wo ich hinwollte“, sagt Weigel: „Ich bin gerne draußen auf der Straße, direkt unter den Leuten.“ Hastedt ist für den Familienvater, dessen Großeltern in diesem Ortsteil gelebt haben, kein Neuland. „Ich kenne hier jeden Grashalm. Da habe ich auch großes Interesse daran, dass hier alles läuft.“ Die Schule am Alten Postweg beispielsweise sei seine alte Schule. Blickt er auf sein Leben zurück, so ist er überzeugt: „Mit der Stelle in diesem Ortsteil hat sich der Kreis geschlossen.“

Auch Stephan Rother ist auf dem Posten dort angekommen, wo er hinwollte. Zusammen mit Weigel hat sich der 58-Jährige unter 50 Bewerbern durchgesetzt, um „ein Schutzmann zum Anfassen zu sein“, wie er es sieht. Ob Prävention, Opfernachsorge, Informationsveranstaltungen in Schulen und Kindergärten oder Senioreneinrichtungen, er findet es wichtig, dass für die Menschen im Stadtteil Leute auf der Straße sind, die für deren Belange ansprechbar sind.Bei geschlossenen Einsätzen der Bereitschaftspolizei habe sich die Qualität und Quantität sehr gewandelt, der Ton sei rauer und respektloser geworden. Auch zu kleineren Einsätzen werde mittlerweile mit hohem Personalaufkommen mit zwei Wagen angerückt. Als Schutzmann allein wird man nicht angegangen, berichten die drei Beamten von ihren Erfahrungen.

An Erfahrungen mangelt es Stephan Rother ebenfalls nicht. Nach der Schule ging es 1982 direkt zur Polizei, wo er „ein Kind der Bereitschaftspolizei“ wurde, wie er es ausdrückt. Vom Streifendienst im gesamten Stadtgebiet bei geschlossenen Einsätzen über Fußballveranstaltungen bis hin zu Einsätzen beim Castor-Transport und in der Hamburger Hafenstraße hat der Beamte sein Handwerk gelernt. Zuletzt arbeitete er als Gruppenführer in der Wache Stephanitor.

Die neue Arbeit als Kontaktpolizist biete neben neuen Herausforderungen einen weiteren Vorteil, sagt Rother. Zwölf-Stunden- und Wochenenddienste fallen nun weg. „Meine Familie musste sich umstellen“, sagt er augenzwinkernd. Nun bleibe Zeit für sein Hobby, das Motorradfahren.

Auch Sven Weigel, der nicht nur zum Dienst gerne mit dem Fahrrad fährt und in seiner Freizeit Wanderungen durch den Harz unternimmt, genießt die geregelten Arbeitszeiten. Dirk Bülow, bekennender „Wohnmobilist“ schnappt sich in seiner Freizeit gerne die Kamera – nicht um Falschparker zu knipsen. Er entspannt sich beim Fotografieren von Tieren und Landschaften.

Weitere Informationen

Revierleiter Dirk Bülow ist unter der Telefonnummer 36 21 10 u erreichen, Sven Weigel, Ansprechpartner für den Stadtteil Hastedt, unter 36 21 61 17. Stephan Rother, der für Sebaldsbrück zuständig ist, lässt sich unter 36 21 61 22 kontaktieren.