Die Grundschule an der Delfter Straße ist mit 410 Jungen und Mädchen die größte Grundschule Bremens. (Roland Scheitz)

Die größte Grundschule Bremens an der Delfter Straße in Huchting soll ab dem kommenden Schuljahr möglicherweise doch wieder fünf erste Klassen aufnehmen. Das sorgt im Stadtteil für Unmut. Denn erst im Jahr zuvor hatte die Bildungsbehörde entschieden, die Schule mit über 400 Schülerinnen und Schülern deutlich zu entlasten und dauerhaft nur noch vier Klassenzüge pro Jahrgang statt zuvor fünf starten zu lassen.

„Ich bin schockiert“, äußerte sich die Huchtinger Bürgerschaftsabgeordnete Yvonne Averwerser (CDU) nach einer Sitzung der Bildungsdeputation Ende vergangener Woche zu den aktuellen Plänen. „Es darf einfach nicht sein, dass wir extra die neue Schule Sodenmatt errichtet haben, um die Grundschule Delfter Straße zu entlasten, und diese Strategie dann nur ein Jahr später schon nicht mehr funktioniert.“

Während der Deputationssitzung hatte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) zuvor erklärt, dass an vielen Bremer Grundschulen zusätzliche Klassen eingerichtet werden müssten (wir berichteten im Hauptteil). Grund seien die steigenden Schülerzahlen. An welchen Schulen im Bremer Süden zum Spätsommer 2021 ebenfalls eine zusätzliche Klasse eingerichtet wird, lesen Sie unten.

Auch aus einer Regierungspartei gab es kritische Töne zum Umgang mit der Schule an der Delfter Straße zu hören. So erkundigte sich auch die Sprecherin der Bildunsgsdeputation, Miriam Strunge (Linke), zu der Lage vor Ort: „Man hat mir zurückgemeldet, dass es problematisch ist mit der räumlichen Situation der Delfter Straße, weil es dort sehr eng ist“, sagte Strunge.

Das kann Schulleiterin Frauke Brandt bestätigen. Jahrelang habe ihre Schüler- und Lehrerschaft beispielsweise ohne sogenannte Differenzierungsräume auskommen müssen, weil das Schulgebäude ursprünglich nicht auf fünf Klassen pro Jahrgang ausgelegt war. Erst seit Mai 2019, als der Anbau mit Mensa für den Ganztagsschulbetrieb eingeweiht worden war, gibt es drei solcher Zimmer an der Schule. Dort können seither Pädagogen oder Ehrenamtliche auch einmal Mädchen und Jungen in kleineren Gruppen gezielt fördern, die Ruhe, Nachhilfe oder besondere Herausforderungen brauchen.

Auch die vier Klassenzimmer, die nun in den kommenden Jahren frei werden sollten, habe das Lehrerkollegium bereits für derartige Zusatzfunktionen eingeplant. „Daher waren wir nicht gerade begeistert, dass wir nur ein Jahr vierzügig sein durften und wir jetzt schon wieder wachsen sollen“, so Brandt. Dennoch führe aus ihrer Sicht kein Weg an dieser Lösung vorbei. „Für uns ist klar, wenn so viele Kinder im Stadtteil einen Schulplatz benötigen, müssen die irgendwo untergebracht werden“, sagt die Schulleiterin. Und das sei eben an der Delfter Straße ohne Umbauten oder neue Container möglich.

„Wir hoffen aber immer noch, dass es nicht sein muss, denn über 100 Kinder weniger und mehr Räume hätten unserer Schulgemeinschaft sehr gut getan“, so Brandt. Eine Hoffnung, die auch Averwerser teilt: „Ich erwarte von der Bildungsbehörde – und so habe ich Senatorin Bogedan auch verstanden –, dass nochmals konstruktiv geprüft wird, ob nicht lieber der vorhandene Platz an der Grundschule Sodenmatt genutzt werden kann“, so die Christdemokratin.

Das sei leider nicht möglich, teilt die Bildungsbehörde mit. Denn der Neubau der Schule Sodenmatt sei nicht auf vier Klassenzüge ausgelegt. Der jetzige Plan sei intensiv mit den Schulleitungen beraten und dann so beschlossen worden, schreibt Behördensprecherin Annette Kemp.

Das bestätigt auch der Huchtinger Beiratssprecher Falko Bries (SPD). „Ich war selbst sehr erschrocken darüber, dass die Grundschule nun doch wieder fünfzügig werden soll.“ Dennoch sei er froh darüber, dass die Bildungsbehörde sofort das Gespräch mit den Schulleitungen und dem Beirat gesucht habe. „Die Zusammenarbeit mit der Behörde läuft da jetzt sehr gut und transparent“, stellt er seiner Parteikollegin Bogedan ein gutes Zeugnis aus. Schließlich habe der Beirat den Plänen dann auch notgedrungen zugestimmt.

Das Stadtteilparlament erwarte aber, „dass die Schule kurzfristig wieder vierzügig wird und das kein Dauerzustand bleibt“, so Bries. Ein Wunsch, den auch Bildungssenatorin Claudia Bogedan während der Deputationssitzung äußerte. Die Entscheidung für eine fünfte Klasse „betrübt keinen so sehr wie mich“, sagte sie. Sie sei als Senatorin sehr oft in dieser Grundschule vor Ort gewesen und wisse um die Situation.

In der Bildungsbehörde gehen die Fachleute davon aus, „dass es eine einmalige Ausnahme sein sollte und in den kommenden Jahren wieder nur vier neue Klassen an der Delfter Straße starten werden“, schreibt Sprecherin Kemp dazu.

Und sie stellt in Aussicht, dass der Ernstfall vielleicht doch nicht eintreten könnte: So zeichne sich ab, dass beispielsweise aufgrund von Kindern, die nun doch erst ein Jahr später eingeschult oder an Privatschulen angemeldet werden, die Lage sich entspannen könnte. Daher müsse die fünfte Klasse an der Delfter Straße möglicherweise doch nicht kommen. Mit absoluter Sicherheit sei das aber erst nach der Regionalkonferenz im Januar klar.

Weitere Informationen

Je eine zusätzliche erste Klasse bekommen voraussichtlich neben der Grundschule Delfter Straße folgende Schulen im Bremer Süden: In Huchting sind es die Schulen Grolland und Kirchhuchting. In der Neustadt betrifft es die Helene-Kaisen-Grundschule, in Obervieland die Schule Arsten und in Seehausen bekommt die kleine Dorfschule ebenfalls einen Klassenverband mehr zugeordnet.