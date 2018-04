Die gefühlvolle Musik von Sabine Weber und Volker Brinkmann passt gut zur Lesung von Geschichten aus dem Zwielicht. (PETRA STUBBE)

Die Autoren des Zwielichts, der Zeitschrift der ASB-Gesellschaft für Seelische Gesundheit, haben ins Kaufhaus Hemelingen in der Bahnhofstraße eingeladen. Für die mittlerweile elfte Lesung war man in einen größeren Raum umgezogen und hatte elektrische Verstärkung für Stimmen und Instrumente besorgt, denn bei der Lesung zuvor waren die unverstärkten Stimmen zu leise gewesen, weil der Andrang so groß war und Gäste abgewiesen werden mussten. Das ist dieses mal anders, das Kaufhaus ist gut besucht.

Susanne Bruns liest zur Eröffnung den Text „Mit dem Fahrrad“ von Jessica Dieckmann. „Auf dem Fahrrad, durch die Wallanlagen radelnd, hänge ich meinen Gedanken nach“, heißt es da. Jemand sucht schöne Momente, will sie festhalten, und erlebt sie doch mit Abstand, ist voller Erinnerungen, die die Gegenwart überschatten. Auch geliebter Kaffee und Cola unter einem Sonnenschirm bei der Wallmühle ändern die Stimmung nicht. Der Sonnenschirm wird zum Regenschirm. War die von der gescheiterten Ehe genommene Auszeit zu groß? Wäre ein Struktur gebender Käfig besser gewesen? Wie kann man sich die eigene Struktur geben? Das sind nur einige der Fragen, die sich aus dem kurzen Text „Mit dem Fahrrad“ ergeben.

Geschichten und Informatives

Andreas Roemer liest seinen Text „Music Tasking“ vor, in dem er ironisch über die Musikgruppe eines Musikpädagogen berichtet, die viele, viele Jahre besteht, aber in ständig anderen Besetzungen. Und selbstironisch mit Witz schildert Roemer seinen Versuch, ans Mikrofon zu treten, mit der Trommel, zwischen die Beine geklemmt, den Notenständer dann heranziehen wollend, und zwar so, „dass ich beim Singen und Trommeln (wofür ich mich nach links drehe, um den Klang der Trommel ins Publikum zu richten), und um die Stichworte zum Text (den ich mir partout nicht merken kann) in meinen Blick zu bekommen".

Zwielicht, die Initiative und das Angebot des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB), besteht seit gut fünf Jahren. Kern ist die Zeitschrift, die mit einer Auflage von 1000 Exemplaren nun in der elften Ausgabe erschienen ist, und aus der die Texte der Lesung stammen. Die Zeitschrift Zwielicht bietet inhaltlich drei Bereiche: Seelisches und Gesellschaft, Informatives, Geschichten und Gedanken.

In der Redaktion von Zwielicht arbeiten zwölf bis zwanzig Redakteurinnen und Redakteure, die die Zeitung zum einen mit eingesandten Geschichten füllen, zum anderen Beiträge recherchieren, wie beispielsweise einen Bericht über Erfahrungen mit Medikamenten oder zu Psychotherapie 2.0. Mit dem Titel „Ein Sechser im Lotto“ ist eine Geschichte überschrieben, die die Suche nach einem Therapieplatz in Bremen zum Thema hat. Zudem wird eine Autorin vorgestellt, es gibt Neues zum Opferentschädigungsgesetz und zur Stressreduktion. Der Kompass stellt neben den Informationen und den Geschichten Orte und Institutionen vor, wie das Café Klatsch, die Villa Wisch oder die Tagesstätte Frauenraum.

Sängerin Sabine Weber und Volker Brinkmann mit der Gitarre gestalten zwischen den Lesungen die musikalische Unterhaltung, Andreas Roemer (Gitarre) und Edgar Küchler (Harp) spielen groovigen Blues.

Sascha Heuer und Marianne Volz sind die Hauptamtlichen von Zwielicht. An sie können Geschichten und Beiträge eingereicht werden. Sascha Heuer möchte Zwielicht aktueller gestalten und Themen dann bearbeiten können, wenn sie hochkochen oder wenn sie verhandelt werden. Dazu ist Zweilicht heute als halbjährlich erscheinendes Format nicht geeignet. Die Akteure streben für Aktuelles einen Internetauftritt an. Das würde die erst fünf Jahre bestehende Zeitung deutlich verändern, andere Akzente setzen, andere Aufgabe mit sich bringen.

Die Lesungen, die immer beliebter werden, die sich den besonderen Welten psychisch Angeschlagener, Beeinträchtigter, Labiler widmen und meist feinsinnig und zart daherkommen, würden dadurch nicht verändert. In den Geschichten wird es weiter um Empfindsamkeiten, Gefühle, Unsicherheiten, das Feststellen von Defiziten, die Suche nach Lebenswegen, das Ertasten fremder Welten, den Sinn des Lebens gehen.