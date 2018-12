Aktuell stoppt die Bahn an der Haltestelle mitten auf der Straße. (PETRA STUBBE)

Eigentlich sollten schon glänzende neue Schienen zwischen Trinidadstraße und Esmarchstraße liegen, Fahrgäste an der Haltestelle „Bahnhof Sebaldsbrück“ sicher und barrierefrei einsteigen können. Doch der von der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) geplante Umbau der viel befahrenen Gleisanlagen hat sich verzögert. Nun soll es im kommenden Jahr endlich soweit sein.

Der Kern der geplanten Umbauarbeiten liegt im Bereich der Haltestelle „Bahnhof Sebaldsbrück“. Dort soll die Bordsteinkante an die Gleise herangezogen werden, damit Fahrgäste bequem ein- und aussteigen können. Gleichzeitig wird das Aussteigen sicherer, da dann keine Autos mehr auf dem Fahrstreifen an der haltenden Straßenbahn vorbei fahren können. Autos, Busse und Bahnen nutzen also im Haltestellenbereich am Sebaldsbrücker Bahnhof eine Fahrbahn. Gleichzeitig plant die BSAG, die bisher getrennten Bus- und Straßenbahnhaltestellen an einer Stelle zu bündeln. Zur Barrierefreiheit gehört außerdem ein Leitsystem für Blinde.

Künftig barrierefrei

Für diesen Teil der Umbauarbeiten gibt es zustimmenden Konsens bei der BSAG, beim Amt für Straßen und Verkehr (ASV) und dem Beirat Hemelingen. Uneins waren sich die drei Parteien über die weitere Gestaltung, denn auf einer fast 500 Meter langen Strecke zwischen Esmarchstraße und Trinidadstraße muss die BSAG beidseitig die Straßenbahngleise austauschen.

Kritisiert wurde vom Beirat vor allem das geplante, abschnittweise Zusammenlegen von Straßenbahn und Autoverkehr auf eine gemeinsame Fahrbahn. Besonders die CDU hatte in Ausschusssitzungen moniert, dass sich dadurch Straßenbahn- und Autoverkehr vor allem zu Stoßzeiten, bei Werder-Spielen und bei Staus auf der A1, die zur Zeit die Regel und nicht die Ausnahme sind, gegenseitig behindern könnten. Gewünscht wurde stattdessen separierte Gleise für die Straßenbahn. Für Radweg, Gehweg, Fahrbahn und Gleiskörper nebeneinander erwies sich die Sebaldsbrücker Heerstraße allerdings in einigen Bereich als zu schmal, die Umbauarbeiten damit als zu teuer. Der Ausschuss schlägt vor, den Radverkehr auf die Straße zu holen und Tempo-30 einzuführen, um so Platz zu schaffen.

Baustart immer noch unbekannt

Der neue Entwurf kommt den Forderungen aus dem Stadtteil weitgehend entgegen. „Stadteinwärts ab der Einfädelung bei der Trinidadstraße wird es künftig für die Bahnen einen eigenen Bahnkörper geben“, sagt Andreas Holling, Pressesprecher der BSAG. Im Kreuzungsbereich Vahrer Straße und Sebaldsbrücker Straße werde außerdem die Rechtsabbiegespur für Autos größer gestaltet. Auch in diesem Bereich bleiben die Bahnen auf ihrer eigenen Trasse. Nur an der dann barriefreien Haltestelle „Bahnhof Sebaldsbrück“ teilen sich Bahnen und Straßenverkehr künftig die Fahrbahn.

Den notwendigen Platz haben die Planer offenbar durch einen Kniff beim Radverkehr bekommen. So sehen die neuen Pläne vor, dass der Fahrradverkehrs stadtaus- wie stadteinwärts Abschnittsweise auf die Fahrstreifen geführt wird – ähnlich wie es der Ausschuss vorgeschlagen hatte.

Wann es mit den Umbauarbeiten losgehen kann, dazu konnte Andreas Holling noch nichts sagen. „Wenn es nach uns geht, kann es so schnell wie möglich losgehen“, sagt der Pressesprecher. Derzeit lägen die Pläne noch im Verwaltungsapparat.